Tagasi ST 28.02.25, 09:00 Kevadise tehnohoolduse ABC – mida peaks teadma erinevate süsteemide hooldusvajadusest? Kui seadmed on rikkis, hooldamata või vanad, võivad need suure tõenäosusega tarbida väga palju energiat või halvemal juhul üks hetk ootamatult hingusele minna. Kuigi küttehooaeg veel kestab, valmistuvad tehnohoolduspartnerid aktiivselt kevadeks, et soojemate ilmade saabudes oleks hoonetes mõnus sisekliima ja süsteemid töökorras.

Tehnohooldajatel tuleb varakevadel hoolitseda, et kütte- ja jahutussüsteemid ei töötaks teineteisele vastu ega põhjustaks seetõttu hooneomanikele põhjendamatult suuri kulusid. Foto: Andres Raudjalg

Talv on olnud erakordselt soe. See on hoidnud küttekulud varasemast madalamad ja tehnohooldajatel on tulnud vähem tegeleda erinevate avariide ning riketega, sest küttesüsteemid pole pidanud töötama väljaspool nii-öelda mugavustsooni.

Üha kõrgemalt paistev päike tähendab, et hooned vajavad järjest rohkem jahutamist. Lisaks tuleb üle kontrollida ventilatsioonifiltrid – lume puudumine tähendab, et suurema koormusega teedelt on paiskunud majade ventilatsioonifiltritesse varasemast rohkem asfalditolmu.

Jahutus on oluline Ilmselt olete tundnud, kuidas näiteks suure käidavusega kaubanduskeskustes hakkab natukene soojema ilmaga väga kiiresti palav. See tähendab, et ruumid vajavad juba märtsis ja aprillis mugavaks sisekliimaks jahutust.

Jahutussüsteemide hooldus ja õige seadistamine

Ruumid ei vaja jahutust ainult siis, kui meil on troopilised ööd ja õues mitukümmend soojakraadi. Suur osa uuemaid hooneid on klaasfassaadidega ja temperatuur tõuseb seetõttu majas üsna kiiresti. Ilmselt olete tundnud, kuidas näiteks suure käidavusega kaubanduskeskustes hakkab natukene soojema ilmaga väga kiiresti palav.

Mõne seadme puhul võib pääseda remonttööga, aga osadel üksnes remondist enam ei piisa. Foto: Andres Raudjalg

Küttesüsteemide hooldus – parim aeg suvel

Järgmiseks küttehooajaks on kõige parem aeg valmistuda kevadel ja suvel, mitte vahetult enne uut küttehooaega.

Kõige olulisem on soojasõlmede ja kogu küttesüsteemi korraline hooldus , mis tagab seadmetele pikema eluea ja hoiab kulud kontrolli all. Enamik küttesüsteemide soojuskandjaks on vesi. Seega on oluline, et torustike läbilaskevõime oleks piisav. Juhul, kui see pole tagatud, tuleks teostada süsteemide läbipesu. Seda on kõige parem teha suvel.

Küttesüsteemide remonttööd ja soojasõlmede ümberehitus eeldavad süsteemi tühjendamist ning detailide vahetamist. Selleks tuleb kogu süsteem ajutiselt sulgeda. Seega ei ole klientidel ehitusele mõistlik mõelda alles vahetult enne uut kütteperioodi.

„Meie praktikas tuleb iga aasta ette juhtumeid, kus septembri lõpus või oktoobris alles oma hoolduspartneri tähelepanekutele reageeritakse ja saadakse aru, et süsteemid vajavad remonti. Oleme alati valmis oma klienti abistama, aga sellistel puhkudel tuleb arvestada, et küte tuleb vahepeal kinni keerata,“ nendib Kotsar.

Ta lisab, et alati tasub oma hoolduspartnerit kuulata ja usaldada – nii saab klient keskenduda oma põhitegevusele ega pea näiteks keset küttehooaega tegelema ootamatute ning ebameeldivate üllatustega.

Tehnosüsteemide hooldus – vastavalt kliendi võimalustele

Hoonete ettevalmistamine kevadeks tähendab Kotsari sõnul lisaks korrapärasele ja vajaduspõhisele hooldusele ka remonttöid või kogu seadme väljavahetamist.

Ühe tehnosüsteemi keskmine eluiga on paarkümmend aastat. „Mõne seadme puhul võib pääseda remonttööga, aga osadel oma hooldusobjektidel näeme, et remondist enam ei piisa. Masin on juba nii vana, et varuosasid on raske saada või lähevad ehitustööd ebamõistlikult kulukaks.“

Kotsar ütleb, et Forus pakub tehnopartnerina alati kliendile välja mitu lahendust, et viimane saaks ise vastavalt oma võimalustele ja tulevikuplaanidele otsustada, kui suurt investeeringut teha.

„Alati pole ainukene variant uus seade osta, vaid vahel saab tehnosüsteemi eluiga remondiga paari-kolme aasta võrra pikendada. Kliendid hindavad tehnilist kompetentsi väga kõrgelt – soovitad erinevaid võimalusi ja lähtud oma kliendi äri seisukohast ning rahalistest vahenditest,“ kinnitab Gert Kotsar.

Kokkuvõttes on tehnosüsteemid komplekssed ja seadmete hooldusel ning korrashoiul tuleb alati mitu sammu ette mõelda ning konsulteerida oma tehnopartneriga.

Tehnohooldusega sama lugu kui auto ülevaatusega – selleks, et vältida ootamatuid kulutusi ja ebameeldivaid üllatusi, midagi ei koliseks ja logiseks ning tunneksid end igal aastaajal kindlalt ja turvaliselt, tuleb panustada regulaarsele seadmete hooldusele.