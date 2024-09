Tagasi ST 24.09.24, 10:47 Digitaalsete teenuste ligipääsetavus – kohustus, mis avab ettevõtetele uued võimalused Järgmisel aastal jõustuv Euroopa Liidu määrus digitaalsete teenuste ligipääsetavusest seab ettevõtted fakti ette – senised veebilehed ja teenused peavad olema kõigile kasutatavad. See puudutab eelkõige veebipõhiseid teenuseid ja tooteid, sealhulgas e-poode, pangaautomaate ja iseteeninduskeskkondi. Kuid lisaks õiguslikule kohustusele võib ligipääsetavus osutuda ka konkurentsieeliseks, pakkudes ettevõtetele võimalust parandada oma kuvandit ja suurendada klientide arvu.

Euroopas hakkavad 2025. aastal kehtima toodete ja teenuste ligipääsetavuse nõuded. Foto: Panthermedia/Scanpix

Äripäeva raadio sisuturundussaates rääkis AgileWorks’i ekspert Madis Ilves põhjalikult, mida uus määrus ettevõtjatelt nõuab ja kuidas seda nutikalt ellu viia.

Ligipääsetavus on digimaailmas võrdsete võimaluste tagamine

"Digitaalsete teenuste ligipääsetavus tähendab, et need peavad olema kasutatavad kõigile, sõltumata inimese füüsilistest või vaimsetest võimekustest," selgitab Madis Ilves. Ligipääsetavuse määrus kohustab ettevõtteid tegema oma teenused ja tooted kasutatavaks eri vajadustega inimestele, näiteks neile, kes ei näe, kuule või kellel on motoorikaprobleemid.

"See tähendab, et näiteks pime inimene peaks saama kasutada pangaautomaati sama hõlpsalt kui nägija. See pole ainult sotsiaalne kohustus – see on ka praktiline ja mõistlik, arvestades, kui suur osa elanikkonnast vajab spetsiaalseid lahendusi," lisas Ilves.

Tema sõnul tähendab ligipääsetavus nelja põhikriteeriumi järgimist: teenus peab olema tajutav, kasutatav, mõistetav ja töökindel erinevates tingimustes ning seadmetes. Need põhimõtted tagavad, et näiteks e-poe kasutamine klaviatuuriga või häälkäsklustega on sama lihtne kui hiirega opereerimine.

Kvaliteet loob konkurentsieelise

Madis Ilves rõhutas, et ligipääsetavus pole pelgalt seaduse täitmine. "See on osa kvaliteedist, mida ettevõte oma teenustes pakub. AgileWorksis oleme alati keskendunud kvaliteedile, mitte kvantiteedile – ja see põhimõte kehtib ka ligipääsetavuse puhul," sõnab ta.

Ilvese sõnul annavad ligipääsetavad veebiteenused ettevõtetele võimaluse laiendada oma kliendibaasi, suurendades nende kasutajate arvu, kes muidu ei saaks teenust täiel määral kasutada. "Lisaks on ligipääsetavus ka otsingumootorite jaoks oluline. Google eelistab tehniliselt hästi ehitatud lehti, mis on kasutajasõbralikud ja töökindlad. See omakorda tähendab, et sellised lehed tõusevad otsingutulemustes kõrgemale," selgitab ta.

SEO strateegia seostamine ligipääsetavusega on Ilvese arvates oluline konkurentsieelis. "Kui ettevõte investeerib ligipääsetavusse, saab ta sellest majanduslikku kasu nii otseselt kui kaudselt – suurem nähtavus toob rohkem külastusi ja parema kasutajakogemuse kaudu ka rohkem tehinguid."

Audit aitab määruse nõuetega kohaneda

Ilvese sõnul peaks ettevõtete esimeseks sammuks olema ligipääsetavuse audit. "Audit on kaardistus, mis annab ülevaate, millised nõuded on täidetud ja millised mitte. Automaatsete tööriistadega saab küll esmase ülevaate, kuid põhjaliku ja usaldusväärse analüüsi jaoks on mõistlik kaasata spetsialistid," räägib Ilves.

Ta toob esile, et tihti on ettevõtetes kasutusel veebilehed, kus ilmnevad lihtsad vead, nagu kontrasti puudumine tekstide ja taustade vahel või piltide sisukirjelduste puudumine. Need on parandatavad probleemid, mis võivad esmapilgul tunduda tühised, kuid mõjutavad tugevalt kasutajakogemust ja ligipääsetavust.

"Teinekord ei pruugi ettevõtte juhtkond ise teadagi, et nende veebiteenused pole ligipääsetavad, sest need on tehniliste nüansside taga peidus. Seepärast ongi audit heaks stardipunktiks – selle põhjal saab hakata järjepidevalt vigu parandama," selgitab Ilves.

Ligipääsetavuse ignoreerimine võib kalliks maksma minna

Ilvese sõnul ei peaks ettevõtted võtma ligipääsetavust kui järjekordset tülikat kohustust, vaid kui võimalust oma teenuseid täiustada. Samas hoiatab ta, et uue määruse eiramine võib ettevõttele kaasa tuua ka finantsilisi sanktsioone.

"Kui ettevõte ei vasta järgmise aasta juunis kehtima hakkavatele ligipääsetavuse nõuetele, võib see kaasa tuua kuni 20 000-eurose rahatrahvi," märgib Ilves. Ta lisab, et kuigi esialgu tehakse pigem ettekirjutusi ja parandamise soovitusi, on trahvid võimalikud juhul, kui ettevõte ei reageeri piisava tõsidusega.

"See on seadus, mille eesmärk on tegelikult muuta digikeskkond kasutajasõbralikumaks ja kättesaadavamaks kõigile. Iga ettevõte peaks selle teema enda jaoks läbi mõtlema mitte ainult trahvide kartuses, vaid pigem soovist pakkuda oma klientidele parimat võimalikku teenust," leiab Ilves.

Kuidas valmistuda tuleviku nõueteks?

Ilvese sõnul peaksid ettevõtted valmistuma ligipääsetavuse määruse nõueteks juba täna. "Esimene samm on audit, mille põhjal saab teha konkreetseid parandusi. Parandused võivad ulatuda koodimuudatustest kuni disaini ja protsesside ümberkorraldamiseni. Oluline on, et ligipääsetavus oleks arvestatud igas arendusetapis ja kogu veebiteenuse ülesehituses," selgitab Ilves.

Ta soovitab suurematel ettevõtetel kaasata ligipääsetavuse eksperte juba teenuste väljatöötamise faasis, väiksemad ettevõtted aga võiksid kaaluda auditi sisseostmist. "Ligipääsetavuse tagamine pole nii kallis, kui paljud arvavad. See sõltub palju ettevõtte olemasolevast tehnilisest tasemest ja teenuste keerukusest," lisab ta.

Riskide ennetamine ja kasutajakogemuse parandamine

Madis Ilves tõi esile ka potentsiaalsed riskid, kui audit või arendustööd tehakse halvasti. "Kui audit on ebakvaliteetne, võivad tekkida probleemid, mida tegelikult pole. Kui arenduspartner ei suuda vigade parandusi piisavalt hästi ellu viia, on see aja ja raha raiskamine," hoiatab ta.

Oluline on ka tähelepanu pöörata sellele, et vanad süsteemid, mis pole loodud ligipääsetavust silmas pidades, võivad vajada märkimisväärseid ümberkorraldusi. "Mõnel juhul võib olla vaja lausa uuesti arendustööd teha, sest olemasolev lahendus ei ole lihtsalt parandatav. See on kindlasti risk, mida tuleb ettevõttel silmas pidada."

Tehke esimene samm juba täna!

Ligipääsetavuse määrus on mitte ainult kohustus, vaid ka võimalus parandada oma ettevõtte teenuste kvaliteeti ja mainet. Kui soovite olla kindel, et teie ettevõte vastab Euroopa Liidu nõuetele ja suudab pakkuda oma teenuseid kõigile, alustage auditist.

AgileWorks aitab teil läbi viia põhjaliku ligipääsetavuse auditi ja pakub arendusteenuseid, mis aitavad teie ettevõttel muutustega kohaneda. Võtke ühendust ja valmistage oma ettevõte tuleviku nõueteks ette juba täna!

Lisateabe saamiseks külastage AgileWorksi kodulehte www.agileworks.eu

