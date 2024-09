Tagasi ST 27.09.24, 11:19 Selveri juht: uute kaupluste avamisele eelneb põhjalik eeltöö Selver on sel aastal avanud mitu uut kauplust. Augustis avati Selver Rocca al Mare Keskuses, sel nädalal Tartus Raadil ning hiljuti läks käima põnev pilootprojekt: Ülemiste linnakusse loodi ööpäevaringselt avatud robotiseeritud autonoomne kauplus.

Selveri kauplus Rocca al Mare keskuses Foto: Selver

Selveri juht Kristi Lomp ütleb, et sel aastal on käed tööd täis olnud: „Suve alguses alustasime e-Selveri kojuveoga Vormis saarel ning augustist teeme koostööd ka Wolt’iga. Kõik avamised möödusid edukalt ning kliendid võtsid uued kauplused ka koheselt hästi omaks.“

Selveri juhi sõnul on Rocca al Mare Keskuses asuv kauplus vägagi eriline ja saanud juba klientidelt palju kiita. „Kauplus asub aastakümneid tegutsenud kaubanduskeskuses, kus on ka teine toidupood. Tegu on Põhjamaades üsnagi tavapärase kontseptiooniga – kasvav konkurents on kasulik nii kogu piirkonnale kui ka tarbijatele. See tõstab ostukogemuse kvaliteeti ja tagab klientidele parima võimaliku valiku ja teeninduse,“ arutleb Lomp.

Selver peab Rocca al Mare Keskuses oma eeliseks asukohta

Kauplus asub keskuse Unibet Arena poolses otsas, kuhu on kliendil mugav siseneda nii parklast kui ka keskusest seest tulles. Lisaks ütleb Lomp, et Rocca al Mare Selverist leiab eksklusiivseid tooteid, mida isegi teistest Selveritest ei leia.

„Pakume Rocca al Mare Keskuse Selveris põnevaid avastusi neile, kes otsivad maitsenaudinguid või varuvad toitu erilisemateks koosviibimisteks. Samuti leiab esindusliku valiku valmistoitu, hinnatud Selveri Pagari tooted, sealhulgas käsitööna valmivad pannipitsad, focacciad ja ciabattad, liha- ja kalaleti tooted, juustuleti ja Selveri Köögi valmistoidu.

4 fotot Raadi Selver

Konkurents kaubanduspindade osas on ülitugev

Selveri juht toonitab, et uute kaupluste avamine tuleb alati põhjalikult läbi kaaluda ja arvutada. Kui perspektiiv on tugev – asukoht on hea ja potentsiaalseid kliente piisavalt – siis avatakse ka uusi kauplusi.

„Kindlasti jälgime pidevalt turuolukorda ja teeme põhjalikke analüüse,“ ütleb Lomp ja lisab, et poe avamisel tuleb arvesse võtta piirkonna elanike arvu, taristut ja ligipääsetavust asukohale, liikluskorraldust ning ka teisi faktoreid.

Ehkki võib tunduda justkui Eesti turul tegutsevad jaeketid ainult avavad üha uusi kauplusi, siis tegelikkuses samal ajal ka poode suletakse.

Mõned kunagi väga populaarsed asukohad kaotavad oma võlu ning seal pole mõtet poodi pidada.

„Püüame oma otsustes olla paindlikud ning liikuda kiiresti kaasa klientide liikumisega. Kaalume investeerinud väga põhjalikult läbi ning realiseerime vaid kindlat edu ennustavad projektid. Kasvame kasumlikult,“ kinnitab Lomp.

Üks säärane piirkond on Raadi alev Tartus, mis areneb tohutu kiirusega. „Võimalus sinna Selver rajada oli meile väga ahvatlev,“ kinnitab Lomp ning lisab, et nad on Raadi Selverit hoolega planeerinud ja teavad, et ka kohalikud on toidupoe avamist juba päris tükk aega oodanud.

Raadi kaupluse avamine oligi muljetavaldav. „Uute kaupluste avamise aeg on väga töömahukas ning pingeline aeg, soovin tänada kõiki kolleege tehtud suure ja eduka töö eest – Selveri kaupluste külastatavus on aegade kõrgeimal tasemel,“ ütleb Lomp.

Selver väljastab ID-kaarte ja passe

Lombi sõnul tõuseb Selver selle teenusega konkurentide kõrval esile. Dokumente väljastatakse 42 kaupluses, sealhulgas uues, Rocca al Mare Selveris.

Selveri jaeketti kuulub nüüd kokku 73 Selveri kauplust, 2 Delice'i kauplust, Selveri rändpood, robotiseeritud autonoomne kauplus Ülemiste linnakus ning üle-eestilise kohaleveoga e-Selver.

