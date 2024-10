Tagasi ST 08.10.24, 14:49 Sustinere: toote mõju tuleb jälgida kogu väärtusahelas Kestlikkusaruandlus puudutab üha rohkemaid ettevõtteid, sest lisaks suurusest tulenevale kohustusele tekib raporteerimise vajadus ka tarneahela kaudu.

Väärtusahelast tervikpilti omades saab ettevõtte mõju paremini juhtida ja olulisi riske aegsasti maandada, toob Sustinere asutaja Marko Siller saates välja. Foto: Esme Kassak

Vajadus vastata oluliste partnerite nõuetele ja püsida konkurentsis ärgitab ettevõtteid kestlikkusega tegelema ja mõtlema enda tarnijate monitoorimise peale.

“Kui suurkliendid, enamasti välismaalt, tahavad teada, milline on minu ettevõtte keskkonnajalajälg ja kestlikkuse poliitika, siis pean ma teadma ka, kuidas minu tarnijad tegutsevad, et rahuliku südamega vastata, et mul on kõik korras,” rääkis Äripäeva raadio saates nõustamisagentuuri Sustinere partner ja asutaja Marko Siller.

Kui ettevõttele raporteerimise nõue veel ei kohaldu, siis tõuge kestlikkuse aruande teekond ette võtta tuleb mujalt – pankadele või investoritele on vaja aru anda ja suurpartnerid vajavad infot oma kestlikuks tegutsemiseks.

ESG mõjude hindamine väärtusahelas on Silleri sõnul tervikpildi saamiseks väga tähtis, sest toote või teenuse valmistamine hõlmab sageli mitut osapoolt. Mõne ettevõtte puhul võib tarnijaid olla isegi kümneid. Lisaks tuleb jälgida, mis saab tootest pärast, ülejäänud partnerite juures, ja kuidas toodet tarbitakse.

Võit tuleb väärtusahelast

Vajadus hinnata ESG mõjusid väärtusahelas on hakanud ettevõteteni jõudma. Hoomates kestliku aruandluse ulatust, peetakse seda päris keeruliseks ja peljatakse partneritele lisakohustuse panekut.

Ühe lahendusena pakub Sustinere uut digilahendust ESG radar, mis aitab tarnijailt mugavamalt vajaliku info kokku koguda. Head lahendused tekivad aja jooksul ja ideaalis koostöös samade eesmärkide nimel.

Valdkond on pidevas arengus ja seda ilmestab seegi, et kui kaheksa aastat tagasi peeti jätkusuutlikkuse teenuste pakkumist hulluks mõtteks, siis nüüd on hakatud järjest rohkem mõistma, millised olulised mõjukohad on ja miks nendega on tarvis tegeleda. Tänaseks on Sustinere kasvanud veerandsaja eksperdini ning tegutsetakse üle Baltimaade.

Saates “Jätkusuutlik ja roheline” saab veelgi põhjalikumalt teada, miks on tarvis ESG mõju ettevõtte väärtusahelas hinnata, milliseid riske saab tänu sellele maandada ja milliseid uusi võimalusi see avab äri arenguks. Saate külaliseks on Marko Siller nõustamisagentuurist Sustinere. Saatejuht on Esme Kassak.

Sustinere: toote mõju tuleb jälgida kogu väärtusahela üleselt

