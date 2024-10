Tagasi 04.10.24, 11:45 Suured ettevõtted peavad peagi uut mahukat aruannet täitma Järgmisest aastast tekib mitmesajal Eesti ettevõttel kohustus hakata ESG ehk jätkusuutliku ettevõtluse aruannet täitma, rääkis nõustamisfirma Sustinere asutaja ja partner Marko Siller.

Ettevõtetele tekib ESG aruannetega tööd juurde. Foto: Andras Kralla

“Kohustus tekib ettevõtetele, kellel on täidetud kolmest kriteeriumist vähemalt kaks. Need kolm kriteeriumit on 250 töötajat, 50 miljonit eurot käivet aastas või 25 miljonit eurot varasid,” rääkis Siller Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus kirjeldas ta, mida ESG aruanne endast kujutab ja kui mahukas töö selle täitmine ettevõtte jaoks on. Samuti rääkis Siller, kui paljud ettevõtted on uuringu järgi nende teemadega seni tegelenud ja miks Eesti on ülejäänud Euroopast ESG osas maha jäänud.

Küsis Hando Sinisalu.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun