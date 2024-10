Tagasi ST 11.10.24, 13:36 Uue iPhone'i hind langes kullas mõõdetuna 12 aasta madalpunkti „Apple ei ole viimase kolme aasta jooksul ainult iPhone’i hindu stabiilsena hoidnud, vaid neid hoopis langetanud!“ – see on pealkiri, mida me näeks siis, kui maksaksime oma uue iPhone’i eest kullas, kirjutab analüüsifirma Incrementum oma värskes raportis.

Uus iPhone 16 Pro, millel on üks terabait mälu, maksab vaid 0,6 untsi kulda – see on 23 protsenti vähem, kui eelmine aasta, mil iPhone 15 Pro eest tuli välja käia 0,78 untsi kulda. Nimelt on kulla hind viimase 12 kuu jooksul tõusnud dollarites ligi 31 protsenti, jõudes alates 2023. aasta detsembrist alates järjepanu uute rekorditeni.

Viimati oli iPhone’i hind kullas mõõdetuna nii madal 2012. aastal.

Võrreldes 2022. aastaga langes iPhone’i hind kullas mõõdetuna peaaegu kolmandiku võrra. 2018. aastast alates on iPhone’i hind kukkunud lausa 50 protsenti. Ühtlasi oli tegemist ainukese aastaga, kus kullainvestor pidi uhiuue iPhone’i eest välja käima enam kui untsi kulda (1,13 untsi). Uusim iPhone’i mudel oli tänavusest odavam vaid aastatel 2010, 2011 ja 2012. Alates 2007. aastast on keskmine iPhone’i hind olnud 0,74 untsi kulda.

Uhiuue telefoni eest tuleb välja käia tunduvalt vähem kulda, kui 17 aastat tagasi – 2007. aastal maksis iPhone 0,92 untsi kulda. Vähema kulla eest saab aga palju rohkem. Telefoni areng on olnud hüppeline ning selle jõudlus pole esimeste iPhone’idega väga võrreldav.

Ootused uue telefoni müüginumbrite osas on aga küllalt kesised, sest ettevõte pole suutnud tehisintellekti funktsioone veel täielikult integreerida. Seega on tõenäoline, et müük jääb tänavu eelnevatele aastatele alla. Näiteks Euroopa Liidus pole tehisintellekti funktsioonid esialgu üldse saadavad. Apple’i sõnul on Euroopa Liidu digituru regulatsioonid selle jaoks liiga karmid.

Samas on oluline märkida, et iPhone’i hind pole ka dollarites juba kolm aastat tõusnud. Eriti arvestades seda, kui suur on selle ajaperioodi jooksul olnud inflatsioon. Muidugi on stabiilsed hinnad väga erinevad langevatest hindadest. Aastatel 2021, 2022 ja 2023 maksis iPhone’i suurima mäluga Pro mudel 1499 dollarit. Esimene iPhone maksis 2007. aastal 599 dollarit, seega on hind kasvanud 150 protsenti. See tähendab, et aastas on iPhone’i hind tõusnud keskmiselt 5,5 protsenti.

Nende jaoks, kes säästavad pikaajaliselt USA dollarites, muutub iPhone’i ostmine aasta-aastalt keerulisemaks. Kullainvestorite puhul see ei kehti, sest kuld on iPhone’i ajastul kallinenud dollarites peaaegu 290 protsenti.

