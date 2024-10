Tagasi ST 23.10.24, 12:43 Personalitiimist otse tippu. Nordea Eesti juht küsib endalt kriise lahendades ühe küsimuse Nordea Eesti tegevjuht Tiina Käsi on töötanud juhina 25 aastat. Keerukates olukordades küsib ta endalt ühe küsimuse, mis aitab hoida perspektiivi – seda pärast ühte traagilist sündmust.

„Juhina tuleb vahel olla karm, kuid samas ka hooliv,“ märgib Tiina Käsi. Tema kogemus on näidanud, et tasakaal nõudlikkuse ja lõbususe vahel on olnud üks edu võtmeid. Foto: Nordea Eesti

Saates “Minu karjäär” jagab Tiina Käsi oma juhtimispõhimõtteid ja õppetunde, mis on teda juhina enim arendanud.

Ta meenutab, kuidas üks sündmus mõjutas tema arusaama juhtimisest ja kriiside lahendamisest. Nimelt töötas ta Estonia laevahuku ajal Estline'is hotelli juhatajana ja pärast seda päeva küsib ta endalt pingelistes olukordades "Kas see on elu ja surma küsimus?", et hoida perspektiivi ja vältida ülereageerimist.

Saates räägib Tiina Käsi oma esimesest töökohast, meeldejäävamatest juhtidest ja sellest, kuidas õnnestus tal personalijuhi ametist tegevjuhi rolli liikuda.

Kuula, millised on olnud tema suurimad õppetunnid, kuidas on ta toime tulnud rahvusvaheliste meeskondade juhtimise väljakutsetega ning kas teel tippjuhiks on olnud ka kahetsusi.

Saadet juhib Keit Alev.

