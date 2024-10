Tagasi ST 25.10.24, 10:44 Konkurss: otsitakse parimat IT-juhti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) kuulutavad välja konkursi „Parim IT-juht“. Silmapaistvaid IT-juhte saab esitada või ise kandideerida kuni 4. novembrini. Tiitli võitja selgub 14. novembril Eesti suurimal juhtimis- ja tehnoloogiakonverentsil Telia Digital Hub

Kas tead mõnda IT-juhti, kes on tehnoloogia abil toonud oma organisatsioonis kaasa olulise arenguhüppe ja avaldanud mõju ka laiemalt, teistes sektorites? Või oled ise edukalt juhtinud suuri muutusi IT-vallas ja loonud seeläbi täiesti uue väärtuse? Kui jah, siis registreeri end või oma juhti parima IT-juhi konkursile!

ITL-i tegevjuhi Doris Põllu sõnul IT-juhi ameti olulisus ning ka vastutus üha suureneb. „Järjest enam soovitakse protsesse digitaliseerida ja automatiseerida, samal ajal varitsevad igal nurgal erinevad küberohud ning jõuliselt tungib peale tehisintellekt ja sellega kaasnevad riskid ja võimalused. Kiiresti muutuvas digimaailmas tuleb tunnustada neid, kes organisatsioone turbulentsetel aegadel õigel kursil hoiavad,“ rääkis Põld.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tehnoloogiate juht Madis Tapupere ütles, et IT-juhtide rolli organisatsioonide edus on vaja rõhutada. „Soovime esile tõsta IT-juhte, kes on digitaliseerimise kaudu toetanud äriarengut ja rakendanud oma töös uuenduslikke lahendusi, saavutades seeläbi silmapaistvaid tulemusi,“ selgitas ta konkursi eesmärki.

Konkursi ellukutsujad on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga. „Parim IT-juht“ konkursi võitja kuulutatakse välja 14. novembril toimuval Eesti suurimal juhtimis- ja tehnoloogiakonverentsil Telia Digital Hub

. Parima IT-juhi kandidatuuri saab esitada kuni 4. novembrini siin

Konkursi üldinfo ja tingimused leiab siit

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun