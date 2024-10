Tagasi ST 30.10.24, 09:28 Ambitsioonikate plaanidega uus Eesti kinnisvaraarendaja muudab kodu ostmise kogemust Suurte sammudega sel aastal kinnisvaraturule sisenenud Tartu juurtega Livida sai alguse lihtsast ideest muuta kodu soetamise protsess paremaks. Läbimõeldud kodu ostmise kogemus pakub premium-klassi teenust nii neile, kes eelistavad leida oma unistuste kodu kerge vaevaga, kui ka neile, kelle jaoks on oluline kogu kodu detailideni lahti mõtestada.

Vaevu aastaseks saav Livida Grupp, kes alles nüüd avalikkuse ees rohkem pead tõstab, on suutnud nende kuudega alustada kolme väga ambitsioonika arendusega. Portfelli esimesed objektid asuvad kõik Tartus – Radhaus Raekoja platsil, Pärmivabrik ning J. Kuperjanovi ja Veski tänava nurgal asuv elamukrunt.

Livida Grupi omanikeringi kuulub pikaajalise kogemusega kinnisvaraarendaja Kaarel Kiidron ning Foxway asutajatena tuntuks saanud Urvo Männama ning Paul Padrik.

Kui õhtusöökide põhiliseks teemaks on kehv koduostu kogemus

“Tihtipeale on nii, et kinnisvara planeerimise faasis annavad kõik kinnisvaraarendajad lubaduse, et nad üritavad pakkuda parimat kodu ostmise kogemust. See idee müüakse maha ka klientidele ning tõepoolest ongi kõigil sellised head kavatsused. Kui aga lõpp paistma hakkab, on teatavasti need plaanid risti vastupidi – õhtusöögi lauas kirutakse arendajat ja kogemus on klientidele vaid halbu mälestusi pakkuv,” kirjeldas Kaarel Kiidron, kes on Livida asutaja ja juhtivpartner turul valitsevat reaalsust.

“See on kinnisvaras toimuva tegelikkuse peegeldus. Kõik ilusad mõtted ja unistused asenduvad tagasilöökide, punast värvi Exceli väljade ja enda naha päästmisega,” rääkis Kiidron. “Kiirelt vaadatakse seda, et projekt majanduslikult efektiivne hoida ning kliendivaade jääb to-do listis aina taha poole. See muudab aga usalduse tekkimise kinnisvaraarendajate vastu meeletult raskeks, kusjuures näpuga süüdlast otsida on mõttetu, sest sektor tervikuna on lihtsalt piisavalt keerukas. Tunneli lõpus olev tulevane koduomanik sellest aru aga ei saa. Ja ta ei peagi saama, sest tegelikult see pole tema probleem.”

Põhimõtted lepiti terve meeskonnaga ühiselt kokku

Seega on Livida eksisteerimise põhjus suhteliselt selge – pakkuda parimat kodu ostmise kogemust. “Meie jaoks on oluline, et iga kodu oleks põhjalikult läbimõeldud, ajatu ja elegantne — koht, kus on hea olla ja elada. Meie pühendunud meeskond koosneb oma ala professionaalidest, kellel on ühine visioon ja kirg luua parimat kinnisvarakogemust,” rääkis Kaarel Kiidron.

“Leppisime kogu meeskonnaga kokku, et õpime vigadest, mida oleme teinud ise või näinud kõrvalt ning oleme detailsed kõigega,” kirjeldas Kiidron Livida loomise algust. Pikaaegne kogemus kinnisvarasektoris on Livida tiimile näidanud, milline võiks üks positiivne klienditeekond kodu soetamisel olla. Meeskond koosneb oma ala tippudest, kes tunnevad kinnisvaramaastikul toimuvat ja Livida arendusi läbi ja lõhki ning on täielikult klientidele ja käimasolevatele projektidele pühendunud.

“Istusime koos, kaardistasime-kirjeldasime ning saime kokku eesmärgid ja põhimõtted, millest Livida lähtub ja millest kunagi ei tagane. Kliendi jaoks tähendab see selget kommunikatsiooni, kokkulepitu täitmist ning tipptasemel premium-klassi teenust,” lisas uue kinnisvaraarenduse juhtivpartner Kiidron.

Eriliselt olulise aspektina tõi Kiidron välja kliendisuhtluse standardiseerimise vajalikkuse ehk selge kommunikatsiooni. Lihtsamalt öeldes – klient on teadlik, kus etapis parasjagu koduostmisel ollakse ning mis on järgmised sammud. “Kui infovahetuse lüli on standardiseeritud, kuupäevad on paigas ja inimesed oma ülesannetega kursis, on väiksem võimalus vigade tekkeks ja nende läbi meelehärmi valmistamiseks,” lisas ta.

Milline näeb välja koduostmise protsess Lividaga?

Hetkest, mil esimest korda Lividaga ühendust võtate, kuni hetkeni, mil võtmed kätte saate, on iga kokkupuude Livida poolt läbimõeldud ja muudetud nii arusaadavaks kui võimalik. Esmakohtumisel valitakse välja tulevane kodu ning vastatakse tekkinud küsimustele. Samuti arutatakse läbi kõikvõimalikud korteriostuga seotud aspektid. Järgmiseks sammuks on koduostjale sobiva teenusepaketi valimine, millest saab lähtepunkt kõigele järgnevale. Lividaga on võimalik valida kolme teenusepaketi vahel – mugav, premium ja personaalne. Kui edasine plaan on kokku lepitud, tuleb vahepealse sammuna käia ka notari juures võlaõiguslepingut allkirjastamas.

Sealt minnakse ühiselt edasi kodu kujundamisega. Vastavalt teenusepaketi valikule – mugav, premium, personaalne – tuleb teha otsuseid nii uste, põrandate, linkide ja paljude muude detailide osas. “Mugav ja premium on head valikud neile, kes soovivad väljatöötatud lahendusi ning olla vaid otsustamise juures,” kirjeldas Kiidron teenusepakettide loogikat. Oluline on siin põhimõte, et küsimuste küsimine on Livida, mitte koduostja ülesanne.

Need, keda kõnetab kodu põhjalikum planeerimine, peaksid valima personaalse teenusepaketi ning andma enda huvist Lividale märku võimalikult vara. Nii on võimalusi kodu planeeringus kaasa rääkida rohkem. “Hea näide on, et kui ehituse algusest on möödunud 2 kuud, siis peame sujuva ehitusprotsessi läbi viimiseks olema ära otsustanud, kus täpselt uue kodu siseseinad lõplikult asuma hakkavad,“ selgitas ta.

Kui valikud on tehtud ning ehitustööd piisavalt kaugel, on varsti tarvis korter üle vaadata ja veenduda kõige korrektsuses. Viimased täienduste järel, saabki Livida öelda “Tere tulemast!” ning ulatada kätte teie uue kodu võtmed.

Radhaus by Livida on erinevate suurustega luksuslike korteritega elamuarendus Tartu vanalinnas.

Livida on Eesti kinnisvaraarendaja, kelle südameasjaks on soov muuta kodu ostmise ja kujundamise protsess lihtsamaks. Loe rohkem Livida kohta aadressil on Eesti kinnisvaraarendaja, kelle südameasjaks on soov muuta kodu ostmise ja kujundamise protsess lihtsamaks. Loe rohkem Livida kohta aadressil www.livida.ee või vaata Radhausi arendust aadressilt radhaus.livida.ee

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun