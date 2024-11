Tagasi ST 04.11.24, 07:30 Selveri “Kuldne Kolmapäev” jõudis e-poodi ja laienes pensionipäevadele Selveri populaarne 63+ vanuses klientidele mõeldud sooduskampaania "Kuldne Kolmapäev" on ettevõtte üks edukamaid kampaaniaid, mis laienes nüüd ka e-Selverisse ning tänavustele pensionipäevadele.

Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson kinnitab, et kolmapäevad on tõepoolest kuldseks osutunud. "Alates kevadest saavad 63+ vanuses inimesed Selveris osteldes kogu ostukorvilt 10% soodustust. Klientide suur soov oli, et kampaania kehtiks ka e-Selveris. Leidsime tehnilise lahenduse ja nüüd kehtib soodustus ka meie e-poes," selgitab Anderson.

Uuendusena kehtib Kuldse Kolmapäeva soodustus ka 2024. aasta pensionipäevadel. "Nii on novembri ja detsembri alguses kaks järjestikkust kampaaniapäeva – 5. ja 6. november ning 4. ja 5. detsember," lubab Anderson.

Järgmisel aastal muudab riik pensionide väljamakseid nendel kuudel, mil see langeb nädalavahetusele. "Võtame seda muutust arvesse ja avaldame järgmise aasta täiendavate kampaaniapäevade info selle aasta lõpus. Üks, mis kindel, kolmapäevad on ja jäävad alati 63+ vanusegrupis Selveri püsiklientidele 10% võrra soodsamaks," kinnitab Selveri äriarvestuse juht.

Kampaania toob ostjad kolmapäeviti poodi

Selveri 63+ püsikliendi segmendist on ostjate arv kolmapäevadel ületanud 25 000 piiri ning keskmiselt on Kuldsetel Kolmapäevadel sihtrühma ostude summa kasvanud üle 60%. Ostukorv, millelt klientidele pakutakse 10% allahindlust, on sealjuures kasvanud üle 15%.

Kuigi naiste osakaal on suur kõikides Selveri klientide vanusegruppides, on see eriti märgatav vanimas kliendigrupis, kus üle 65% püsiklientidest on naised. Kui üldiselt on kaupluste populaarseim külastuspäev reede, siis nüüd on 63+ vanusegrupi seas ülekaalukalt eelistatud kolmapäev.

Topeltsoodustused sünnipäevaperioodil

Kuldse Kolmapäeva kampaania eripära on see, et 10% soodustust saab kogu ostukorvi lõppsummalt, sealhulgas ka juba soodushinnaga toodetelt. "Sünnipäeva perioodil kehtib Partnerkaardiga erinevatele peolauatoodetele sünnipäevasoodustus 10%. See tähendab, et sünnipäeva ajal on Kuldsel Kolmapäeval sisuliselt võimalus uhke pidupäeva ostukorv saada ligi 20%-lise soodustusega," kinnitab Anderson.

Ostukorvis domineerivad värsked toidukaubad

Kampaaniapäevade ostukorvist moodustavad üle 55% värsked toidukaubad. Menukad on puu- ja juurviljad ning igapäevased n-ö tuumtooted nagu piimad, koored, kohukesed, leivad-saiad, juustud ja vorstid. Lisaks leiab ostukorvist ajalehti, ajakirju ja postkaarte. "Samuti näeb ostukorvis rohkem tavahinnaga tooteid ja tooteid, milliseid vanusegrupi igapäevases ostukorvis muidu pole, näiteks erinevad tooted Selveri liha- ja kalameistritelt ning pagaritelt," lisab Anderson.

Kuldse Kolmapäeva menukamad tootegrupid kaupluses versus e-poes:

Selveri füüsilised kauplused: e-Selver: Puu- ja köögivili Puu- ja köögivili Kohv Lemmiklooma toidud Või Juustud Pagaritooted Vesi Punane kala Singid ja rulaadid Paberikaubad (tualett- ja majapidamispaber) Paberikaubad (tualett- ja majapidamispaber) Piim Või Leib Kohv Õlid Hakkliha Küpsised Munad

E-pood pakub mugavust üle Eesti

E-Selveri eeliseks on kauba kojuvedu üle kogu Eestimaa ning võimalus tooteid kuni seitsmeks päevaks ette osta. "E-poe ostukorvi jõuavad rohkem tooted, mida on endal ebamugavam või raskem transportida. E-poest tellides tuuakse kõik mugavalt koduuksele," selgitab Anderson.

Kuldse Kolmapäeva kampaania kehtib kõikides Selveri kauplustes, üle-eestilise kojuveoga e Selveris, Delice'i kauplustes ja Hiiumaa rändpoes. Kõikidele klientidele, kel vanust 63 aastat või enam, kehtib kolmapäeviti 10% lisasoodustus Partnerkaardiga tehtud ostu lõppsummalt. Soodustus ei laiene ainult ajalehtedele-ajakirjadele, tubakatoodetele ning infoletis kolmanda osapoole nimel vahendatavatele teenustele.

