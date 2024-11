Tagasi ST 25.11.24, 15:37 Ajaloolisest Draakoni hotellist saab eksklusiivne vanalinna elamuarendus Tartu vanalinn saab peagi juurde ainulaadse uue elamuarenduse. 19. sajandist pärit ehitis, mis on ajalooliselt kuulunud nii vankrimeistrile kui tegutsenud hotell Draakoni nime all, läbib nüüd põhjaliku uuenduskuuri. Uue omaniku Livida käe all rajatakse sinna kaasaegne ja luksuslik äri- ja korterelamu, mis pakub esmakordselt võimalust soetada kodu täielikult renoveeritud majja otse Tartu südames.

Uue omaniku Livida käe all rajatakse sinna kaasaegne ja luksuslik äri- ja korterelamu, mis pakub esmakordselt võimalust soetada kodu täielikult renoveeritud majja otse Tartu südames.

Ainukordne võimalus osta kõigi mugavustega kodu Raekoja platsil

1860. aastal ehitatud hoone ajalooliste seinte vahel areneb Tartu kõige unikaalsem korterelamu. Maja esimesele korrusele rajatakse ka mitu erinevat äripinda. “Projekti teeb eriliseks see, et Tartu Raekoja platsil ei ole seni olnud võimalik osta korterit majja, mis renoveeritakse täielikult kaasaegseks. Tegemist on ainulaadse võimalusega, mis tõenäoliselt lähitulevikus ei kordu,“ rääkis Livida juhtivpartner Kaarel Kiidron.

Majas on kokku 34 korterit, alates väikekorteritest kuni ruumikate ja eksklusiivsete südalinnakorteriteni. Radhaus on erakordne võimalus neile, kes soovivad elada Tartu ajaloolises südames, kuid tahavad nautida kõiki tänapäeva mugavusi. Hoone rekonstrueerimine toob vanalinna uue ajastu, pakkudes koduotsijatele ja investoritele midagi tõeliselt ainulaadset ja ekslusiivset

Hoone ajalooline fassaad säilitatakse, aga sisu saab modernseid uuendusi

Kaasaegse nutikodu Bisly lahenduse kaudu plaanitakse elanike elu muuta mugavaks ja energiatõhusaks. Majasse integreeritud automaatikasüsteemid juhivad ventilatsiooni, jahutust, kütet ja läbipääsusüsteeme, kasutades sealhulgas CO2-andureid, mis suudavad tuvastada, millal on ruumi õhku juurde tarvis. Iga korter on varustatud numbrilukkudega, mis võimaldavad kaughaldust ja on ideaalsed näiteks Airbnb üürimiseks, pakkudes üüriperioodiks unikaalse sissepääsukoodi.

Samuti mõeldakse tulevaste elanike mugavusele nutipostkastide paigaldamisega fuajeesse. Postkastid toimivad lisaks ka pakiautomaatidena, kuhu on võimalik pakke tellida ja ka saata. Lisaks paigaldatakse hoonesse lift, mis on vanalinna majades haruldane mugavus.

Kuna Radhaus asub südalinnas, autoga liikumine piiratud, pannakse arenduse planeerimisel suurt rõhku ka tulevasele “elu ilma autota” mõtteviisile. „Hoones on eraldi ruumid rataste ja tõukerataste hoiustamiseks ja nende spetsiaalne pesemisala, kus saab alternatiivselt pesta ka tänavaporiga kaetud koeri. Meie eesmärk on teha liikumine ja elamine linnas võimalikult mugavaks ka autota,“ märkis ta.

Maast laeni aknad, ainulaadsed rõdud ja viiemeetrised laed

Radhausi erilisus ei piirdu ainult tehniliste lahendustega. Hoones on mõned tõeliselt ainulaadsed korterid. “Näiteks on huvilistel ainukordne võimalus soetada korter, mille rõdu vaade avaneb Raekoja platsile. Siinkohal saame kindlalt väita, et selliseid võimalusi raeplatsil rohkem ei avane, sest taoliste rõdude ehitamine ei ole enam lubatud. Need on ainukesed sellise vaatega rõdud Tartus,” rääkis Kiidron.

Lisaks sellele planeeritakse mõnele korterile avatud katuseharja ning lagede kõrgus ulatub kohati kuni viie meetrini. Maja uuemas osas asuvatele korteritele tulevad vanalinnale kohase ruudumustriga maast laeni aknad, mis loovad õdusa atmosfääri. Samuti tuleb maja taga asuvatesse kahte korterisse suuremad terrassid, kus elanikud saavad nautida päikest ja linnamelu.

Livida jaoks on enda arenduste puhul oluline järgida jätkusuutlikku energiakasutust ka tulevikku silmas pidades. Kuigi renoveeritavatel hoonetel ei ole kohustuslik täita A-energiaklassi taset, saavutab Radhaus sellest hoolimata maksimaalse energiatõhususe. “Teeme seda, kuna tahame, et meie pakutav kvaliteet Lividas oleks maksimaalne ning tulevased koduomanikud ei peaks tegelema tulevikus selle teemaga uuesti,” ütles Kiidron.

