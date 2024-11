Tagasi ST 26.11.24, 17:51 Millest sõltub hoolduskoristuse hind ja mida tuleks puhastuspartneri valikul arvestada? Hoolduskoristus tähendab kõige lihtsamalt öeldes ruumide sisekoristust erinevatel büroopindadel, tootmishoonetes, haridus- ja meditsiiniasutustes, autoremonditöökodades jpt objektidel. Kui kliendid Foruse poole pöörduvad, on mõistagi esimene küsimus – mis meie koristusteenus maksab?

Hind võib teinekord sõltuda väga erinevatest faktoritest. Selgitame lähemalt, kuidas kujuneb hoolduskoristuse hind ja miks valida teenust osutama professionaalne puhastuspartner.

Erinevaid teenusepakkujaid on turul palju ja tellijal võib esmapilgul silmade eest võtta kirjuks. Keda valida oma puhastuspartneriks ning kui sageli üldse hoolduskoristust vajan? Klient võib esialgu mõelda, et väiksem koristuskordade arv aitab kulusid kokku hoida. Tegelikult ei tohiks unustada, et mida harvem puhastusteenindaja koristab, seda pikemaks võib kujuneda tööle kulunud aeg.

Põhiärile keskendumine

Foruse juhatuse liige Tarvo Priimägi on puhastusvaldkonnas pikaaegse kogemusega. Forus puutub oma töös aeg-ajalt kokku olukordadega, kus klient arvab, et ühest koristuskorrast nädalas võiks piisata.

„Ma olen veendunud, et ühe koristuskorraga nädalas ei ole võimalik osutuda kvaliteetset ja jätkusuutlikku teenust. See tähendab, et puhastusteenindaja käib kord nädalas objektil ja koristab kõik ruumid, kaasa arvatud sanitaarruumid,“ selgitab Priimägi. Kliendid ei mõtle kohe sellele, et järgmine koristuskord on alles nädala pärast, kaasa arvatud tualettruumides.

Iga ettevõte soovib tegeleda oma põhiäriga ja keegi töötajatest ei peaks keskenduma koristusülesannetele, mida saab edukalt teha professionaalne heakorra teenuste partner.

Koristuskordade arv võiks sõltuda ruumide kasutusintensiivsusest ja tekkivast mustuse astmest. Kui kasutajaid on igapäevaselt palju ja ruumid määrduvad kiirelt, soovitab Priimägi koristada igapäevaselt. Kui intensiivsus on madal, saab kordade arvu vähendada.

Priimägi ei soovita oma äripinnal või hoones koristada kindlasti nädalas vähem kui kolm korda. See on tõesti minimaalne ja tagab, et pinnad oleks korras, säiliksid ja oleks hooldatud. Kui hoolduskoristus toimub ainult kord nädalas, koguneb mustus pika aja jooksul pindadesse ja neid ei saa enam puhtaks. Sellest lähtuvalt vajavad pinnad täiendavaid eripuhastustöid, mis lõppkokkuvõttes võib tähendada kliendile suuremat kulu.

Hoolduskoristuse hind

Hoolduskoristust tellides ei saa paika panna standardlahendust, mis sobib igale objektile. Koristusteenuse hinna kujunemise määrab eelkõige objekt, hoone eripära, suurus ja tegevusvaldkond. Hinna kujunemist mõjutab kindlasti ka objekti asukoht.

Hinnapakkumust küsides tuleks läbi mõelda, millised on ootused puhtuse tasemele ning mis on minu reaalne vajadus. Selle põhjal aitab Foruse spetsialist koostada esialgse kontseptsiooni, mida hakatakse üheskoos kliendiga täpsustama.

Puhastuspartneri jaoks on suur vahe, kas koristatakse kontoripinda, tööstushoonet, hotelle, meditsiiniasutusi või autoremonditöökoda. Objektide spetsiifika ja sellest tulenev mustuse aste on erinev ning vastavalt nende eripäradele tuleb täpselt kalkuleerida tööle kuluv aeg. Lisaks tuleb arvestada erinevate töö- ja abivahendite ning masinatega. „Ühe tuhande ruutmeetrise tootmishoone koristuskulu võib olla oluliselt kõrgem kui sama suure büroopinna puhastamine,“ kinnitab Priimägi.

Teenuse hinnast 80 protsenti ja reeglina ka enam moodustab tööjõukulu.

Oma koristaja palkamine ei ole odavam!

Üha rohkem eelistavad hooneomanikud ja valdajad heakorrateenuseid sisse osta, mitte värvata endale puhastusteenindajaid.

Puhastuspartnerilt teenuse tellimisel võib hoone omanik või valdaja olla kindel, et teenus on kvaliteetne ja töötajad on koolitatud. Puhastusteenuse pakkuja hoolitseb ise vajaminevate koristustarvikute eest ja leiab asendaja töötajale, kes on haigestunud.

Tarvo Priimägi ütleb, et kliendid on tänapäeval üsna teadlikud ja neil on selged ootused oma puhastuspartnerile.

Puhtus loob emotsiooni! Soovid tellida hoolduskoristust Foruse spetsialistidelt? Forusega saad võtta ühendust läbi kodulehe. Tutvu erinevate puhastusteenustega ning oma ala eksperdid leiavad Sulle parima lahenduse.