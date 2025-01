Tagasi ST 31.01.25, 13:23 Puhastusteenused – mida tuleks koristuspartneri valimisel arvestada? Puhas töökeskkond tõstab inimeste motivatsiooni, mõjub hästi produktiivsusele ning jätab ka klientidele ning külalistele hea esmamulje. Tööruumides veedame väga suure osa oma ajast ning mitte keegi meist ei tunne end hästi ruumides, kus on üldine puhtuse tase madal.

Foto: Andres Raudjalg

Puhastusteenuse valimisel tuleb mõelda nii koristuskordade arvule, eritööde vajalikkusele kui ka sellele, et esmapilgul soodsana tunduv teenus ei pruugi tagada soovitud tulemust.

Kui rääkida koristusteenusest, võib see tähendada nii sisekoristust, hoone väliala korrashoidu kui ka eritöid. Kõige levinum on sisekoristus ehk hoolduskoristus. See on regulaarne ruumide ja pindade korrashoid kokkulepitud ajal ning kohas. Oluline on teenuse osutajalt uurida, millised tööd liigituvad sisekoristuse alla ja millal tuleb tellida eritööd?

Sisekoristust tellivad Forusest endale kõige sagedamini büroohooned, tootmisettevõtted, spordiklubid, haridusasutused, autosalongid ja ka meditsiiniasutused. Forus näeb, et hooneomanikud hindavad üha rohkem puhast keskkonda ja kvaliteetsesse koristusteenusesse panustatakse järjest rohkem. Nii saab ettevõtte keskenduda oma põhitegevusele.

Üha enam on levinud ka praktika, kus puhastuspartner kaasatakse juba hoonete projekteerimise käigus. Küsitakse soovitusi, kuhu oleks kõige otstarbekam ehitada koristusruumid ja mis tingimustele peavad nad vastama. Foruselt küsitakse üha rohkem nõu ning see on osa hoone haldusest.

Puhastusteenus – kokkulepped ja kvaliteet

Hoolduskoristust tellides vaadatakse esmalt objekt üle ning puhastuspartner tutvub lähemalt ruumide ja pindadega, mis vajavad koristust.

Sisekoristuses lähtutakse standarditest. Osad tööd käivad tavapärase hoolduskoristuse alla ja teised liigituvad eritöödeks . Kui vabade tööpindade, põrandate puhastus jne on tavapärane hoolduskoristus, siis akende pesu ja suuremate plekkide eemaldamine mööblilt või vaipkatetelt on eripuhastustöö. Eripuhastustöid tuleks hoones teha paar korda aastas või vastavalt vajadusele.

Kliendiga kokkuleppel leitakse üheskoos sobivaim koristuskordade arv, et tagada ootuspärane kvaliteet ja puhas keskkond kõigile. Vastavalt eelistusele pannakse paika ka kellaajad – kas puhastusteenindaja koristab hommikul, õhtul või sõltuvalt objekti eripäradest hoopis öösel. Tavaliselt toimub koristamine peale kliendi tööaega.

Forus kaasab igale objektile töödejuhataja ja kvaliteedispetsialisti, et tagada parim teenus, mis arvestab iga objekti eripäradega. Lisaks viime oma teenuse kvaliteedi kohta regulaarselt läbi rahuloluküsitlusi.

Foto: Andres Raudjalg

Sisekoristus – keskkonnasõbralikud vahendid

Forus panustab ettevõttena kestlikku maailma ja kasutab peamiselt osooniga rikastatud tersano vett, mis aitab puhastada erinevat tüüpi mustust puhastatud vee, mitte koristuskeemiaga. Forus kasutab koristusteenuse osutamisel minimaalselt puhastuskeemiat ja eelistab võimalusel alati keskkonnasõbralikke puhastusaineid (Luigemärgisega tooteid jne).

Kui sanitaarpindu ei ole tavaliselt võimalik ilma keemiata puhastada, siis kontoripindade sisekoristus ei nõua igapäevaselt keemiliste ainete kasutamist. Need on viidud miinimumini.

Lisaks on ettevõte jätkusuutlikkust silmas pidades võtnud kasutusele automaatsed doseerimissüsteemid nii puhastusainetele kui ka pesumasinatele. See aitab vältida ainete üledoseerimist.

Puhastusteenused usaldusväärselt partnerilt

Erinevaid koristusteenuse pakkujaid on palju. Odav ei pruugi alati olla odav. Puhastuspartneri valikul on soovituslik uurida ettevõtte tausta, et veenduda, kas tegemist on usaldusväärse ettevõttega, kas makse tasutakse korralikult ja kui pikalt on firma tegutsenud. Tuleb hinnata riske ja teha eeltööd.

Oluline on vaadata üle väärtused – kas puhastuspartneri ja minu ettevõtte väärtused omavahel klapivad.

