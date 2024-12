Tagasi ST 16.12.24, 12:54 Elamus Kinnisvara toetus Mart Poomi jalgpallikoolile tugevdab kogukonda Nõmme keskuses asuv Elamus Kinnisvara ei aita üksnes selle kauni piirkonna kinnisvara vahendada, vaid kannab hoolt ka selle eest, et sealsed elanikud sportlikud ning terved oleksid. Ettevõtte juht Maia Karro on käed löönud Mart Poomi jalgpallikooliga ning annab enda toe sportimisvõimaluste edendamisse.

Peagi valmiv ligi 450 000 eurot maksnud kilehall pakub noortele paremaid treeningvõimalusi ning muudab niigi peresõbraliku ja aktiivse Nõmme veelgi mõnusamaks paigaks. Fotol klubi toetaja, Elamus Kinnisvara omanik Maia Karro ning endanimelist jalgpallikooli juhtiv legendaarne Mart Poom.

Nõmmele iseloomulik rohelus ja sõbralik õhkkond meelitab sinna elama nii noori kui vanu. Lastega perekondade jaoks on esmatähtis leida tasakaal pere, töö, õppimiste ning vaba aja veetmise vahel. Just sellesse Elamus Kinnisvara aktiivselt ka panustab. “Kuna olen ise Nõmmel üles kasvanud, siin koolis käinud ja elanud, siis tundus Mart Poomi jalgpallikooli toetamine ainuõige. Näen selle tegemisi ligidalt, sest seal käib trennis minu poeg. Hindan pakutavaid võimalusi ning treenerite panust väga kõrgelt. Kui noored liiguvad, nakatavad nad sellega ka oma vanemaid ehk lõpuks oleme me kõik tervemad ja rõõmsamad,” ütleb Maia, kelle sõnul annavad kohalikule kinnisvarale lisandväärtust juurde just huvialaringide poolt pakutavad võimalused.

Ei müü lihtsalt ruutmeetreid, vaid enamat

Elamus Kinnisvara missiooniks on aidata oma kliente kodu müügil, ostmisel või üürimisel. “Me ei müü lihtsalt ruutmeetreid, vaid pakume midagi palju enamat. Me oleme päriselt südamega asja juures ja anname enda poolt parima, selle, mille annaksime ka enda lähimale pereliikmele,” sõnab Karro.

Nõmmekate kogukond on väga kokkuhoidev. Niisama naljalt siin vabasid kinnisvaraobjekte saada pole, oma kodusid uisapäisa müüki ei paisata, mistõttu tuleb oma töös eriti põhjalik ja asjatundlik olla. “Sageli on Nõmmel nii, et kui keegi kodu müüma hakkab, siis teavitatakse sellest esmalt enda naabrit, kelle sõbrad ja tuttavad objekti juba ära ostavad. Tihti pakkumised portaalidesse ei jõuagi. Siia tulla soovijaid on rohkem kui ärakolijaid. Nõmmel on elamas generatsioone, kes siit lahkuda ei soovi ja ma saan sellest täiesti aru,” ütleb Maia Karro.

Kogukonnaklubide olulisus on arvatust suurem

Mart Poom, kes ka ise Nõmmel elab ning seal ka endanimelist jalgpallikooli veab, peab piirkonda koos oma metsarajade ja kergliiklusteedega üheks Tallinna parimaks. Jalgpallimänguks sobivaid tingimusi annaks aga paremaks muuta ning sellega igapäevaselt tegeletaksegi. “Praegu pole meil piisavalt võimalusi, et kõiki spordihuvilisi lapsi vastu võtta. Huvi on suur, kuid kõik ei mahu hetkel lihtsalt ära,” sõnab Poom.

Olukorda leevendab peagi avatav uhiuus kilehall, mille kerkimisele teiste abistajate seas ka Elamus Kinnisvara appi tuli. Poomi sõnul on noorte mängijate pealekasv korralik ning paremate tingimuste loomine suisa hädavajalik.

“Pisemad jalgpallikoolid ja väikesed klubid ongi pigem kogukonnaklubid, kes tegelevad eelkõige kohalike noortega. Ja just sellistel klubidel on tegelikult väga raske toetajaid leida,” ütleb Poom. Nii tulevadki erinevate võimalustega appi just treenitavate laste vanemad, sest nemad näevad kõige lähemalt klubi panust ja tegemisi.

Raha pole otsas, vaid suunatud valedesse kohtadesse

“Milline spordiala tekitab kõige tugevamaid emotsioone, loob elamusi, tõstab adrenaliini ja toob areenid rahvast täis? Muidugi jalgpall!” ütleb Maia, kelle Nõmme United’is treeniv poeg temas jalgpallikire sütitas. “Jalgpallitrenn on otsekui teine perekond, kus kasvatatakse distsipliini, õpetatakse teineteisega arvestama, strateegiliselt mõtlema. See on meeskonnatöö, mis tuleb nii koolis kui edaspidises elus üksnes kasuks,” toob Maia Karro välja põhjuseid, miks Elamus Kinnisvara Mart Poomi jalgpallikooli toetab.

“Tegelikult saame me kõik oma panuse anda. Inimestel pole raha otsa saanud, vaid seda suunatakse valedesse kohtadesse. On ju iseenda valik, kas panna korvi paarieurone pirukas või suunata see igakuiselt noorte sporti. Me tahame, et meie lastel oleks hea olla ja kui hulk inimesi nii mõtleks ning ka teguteks, saaksime väikeste summadega palju ära teha,” ütleb Karro.

Oma panuse saavad anda kõik

Kel ka soov Nõmme pisikesi jalgpallureid toetada, saavad seda teha minnes Mart Poomi Jalgpallikooli veebilehele, kus on link annetuskontole, mille alt saab valida sobiva summa. “Mõistagi on meie enda kool uue kilehalli kerkimisele palju panustanud, kuid väga palju tuge on pakkunud toetajad. Oma roll hoone valmimise võimalikkuses on ka Elamus Kinnisvaral,” on Mart Poom tänulik.

Elamus Kinnisvara asub Jaama tänav 2 Nõmme keskuse teisel korrusel ning büroo tegemistega saab kursis olla ka läbi Facebooki.

Mart Poomi jalgpallikooli tegemistele saab õla alla panna SIIN