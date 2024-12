Tagasi ST 20.12.24, 18:05 Kuula: kas automaks pöörab autode ostmise ja kasutamise pea peale? Uus maks võib kaasa tuua muutusi nii eraisikute kui ka ettevõtete autode kasutamise harjumustes. Suure tõenäosusega teeb mootorsõidukimaks uue auto soetamise kulukamaks, samas kui täisteenusrent näib atraktiivse alternatiivina, rääkis Äripäeva raadio saates Mobire Grupi juht.

Saates tuleb juttu uuest mootorsõidukimaksust. Foto: Andras Kralla

2025. aastast jõustuv mootorsõidukimaks on tekitanud elavat arutelu. See on käivitanud autode ostubuumi – nii uute kui ka kasutatud autode müük on viimastel kuudel olnud erakordselt aktiivne. Siiski hakkab turu aktiivsus jõulude eel tasapisi vaibuma, kuna uute autode tellimiseks jääb aega napiks ning ostjad ei pruugi enam sõidukeid kätte saada.

Täisteenusrent võib selle taustal muutuda atraktiivseks alternatiiviks. Selle üheks eeliseks on see, et automaks ja registreerimistasu sisalduvad kuumakses, muutes selle teenuse kasutajate jaoks mugavamaks ja kuluefektiivseks.

Kuigi automaksu eesmärk on muuta autopark säästlikumaks ja rohelisemaks, on kriitikuid häirinud soodustused vanematele sõidukitele, mis ei aita kaasa selle peamise eesmärgi saavutamisele. Siiski prognoositakse, et maks soosib väiksema keskkonnamõjuga autosid, näiteks hübriide ja pistikhübriide, mille järelturu väärtus on stabiilne ja maksukulud madalamad.

Mida hetkeolukorras teha ja kuidas käituda? Milline sõidukitüüp oleks mõistlik valida? Mida oodata esimest automaksu aastast? Sellele ja mitmetele teistele küsimustele saab vastused saatest. Saates külas Mobire Grupi tegevjuht Andrus Valma, saadet juhib Lauri Toomsalu.