Tagasi ST 15.01.25, 13:35 Ärilaenude ja tarbijalaenude maailm: unistuste ja ideede rahastamise viisid Lennukate ideedega inimesed muudavad maailma – pea kõik ülemaailmse haardega ettevõtted on alguse saanud uitmõttest kümne küünega kinni hoidmisest. Kahjuks peab tõdema, et kõik äriideed ja plaanid ei saa reaalsuseks, kuna nende realiseerimiseks puudub omarahastus. Ehkki tugevate äriplaanidega noorettevõtjaid aitavad ideede teoks tegemisel pangad, ei pruugi saadetud taotlusele tulla positiivset vastust.

Sama lugu on tarbijalaenudega – kui pank ei anna laenutaotlusele positiivset vastust, tuleb tarbijatel vaadata alternatiivsete krediidiväljastajate suunas. Kuna laenude väljastajaid on kogunenud paras trobikond, tuleb laenutoodete valimisel olla hoolikas ja võtta laenupakkumisi erinevatelt asutustelt. Sel viisil võid tagada enda jaoks kõige soodsamad laenutingimused, kuid siiski tuleb reeglina arvestada panga pakutavast kõrgema intressimääraga.

Tarbimislaenud aitavad ootamatust hädast välja

Rahatagavara kogumine ja suurema eesmärgi nimel igakuiselt pisisumma säästukontole kandmine on imehead viisid ootamatute kulutuste korral vee peal püsimiseks ning kogumiskonto ülesseadmine on finantsnõustajate esimene soovitus finantsnõu küsivatele tarbijatele. Siiski, kui vältimatu kulutus on suurem kui seni hoiupõrsasse kogutud europatakas, tuleb mõelda lisarahastuse otsimisele ning siinkohal tulevad tarbijatele appi erinevat tüüpi tarbimislaenud.

Tarbimislaen on tagatiseta väikelaen, mille taotlemiseks ei ole vaja läbida erilist kadalippu: puudub vajadus seada olemasolevale varale laenu katmiseks hüpoteek. Tarbimislaene on mitu erinevat tüüpi, kuid neist valitakse kõige sagedamini kiirlaen või tarbijakrediit (ehk krediitkaart). Ehk tuleb see sulle üllatusena, kuid ka suuremate ostude tegemisel sageli valitud järelmaksu-süsteem on tegelikult tarbimislaen.

Tarbimislaenu valimisel säilita kaine mõistus ja võrdle erinevaid laenutooteid

Tarbimislaenudel on teiste laenutüüpidega võrreldes omad plussid ja miinused: ehkki laenu taotlemiseks ei ole vaja vara panti panna, jäävad tagatiseta tarbimislaenu summad madalaks ja laenu intressiprotsent on võrreldes tagatisega laenuga mitme protsendipunkti võrra kõrgem. See teeb tagatiseta tarbimislaenu krediidi kogukulukuse määra küll kõrgemaks, kuid alternatiivsete rahastusviiside puudumisel aitab selline laenuliik rahastusprobleemist jagu saada.

Tõsiselt tarbimislaenu taotlemist kaaluv tarbija ei tohiks rahalist kohustust võtta pimesi ja läbimõtlemata: enne ühegi taotluse saatmist tuleks teha eeltöö, võrrelda erinevaid laenutüüpe ja -pakkujaid ning vaadata, milline krediidiasutus või krediidiväljastaja võimaldab laenamist kõige soodsamatel tingimustel. Kuna laenude ja laenutoodete võrdlemine on tükk tegemist, kasutavad tarbijad aina sagedamini laenude võrdlemise portaale nagu Laina Heti , mille abil saab baasinfo sisestamise järel kas paari päeva või isegi paari tunni möödudes personaliseeritud laenupakkumisi. Sellised portaale kasutavad nii Eesti kui näiteks Soome tarbijad.

Millised on tarbimislaenude tingimused mujal maailmas?

Oleme Eesti kõige sagedamini võetavad tarbimislaenud juba üle vaadanud, kuid Eesti pole kaugeltki ainuke riik, kus saab isiklikke väljaminekuid rahastada nö “võõra raha” eest. Tarbimislaene väljastavaid asutusi leiab igast maailma nurgast ja eri riikides elavad tarbijad saavad taotleda erinevaid rahastusviise. Tutvustame põgusalt populaarsete tarbimislaenude tingimusi seitsmes erinevas riigis.

Eesti: Eestis väljastatud tarbimislaenude intressimäärad on Euroopa Liidu ühed kõige kõrgemad – keskmise tarbimislaenu intress on ~14%.

Suurbritannia: keskmise tarbijalaenu intressimäär jääb alla 10%.

Holland: Tarbijalaenude intressimäärad jäävad 4–6% ringi.

Saksamaa: Saksamaa laenuväljastajad hoiavad intressimäärasid Eestiga võrreldes madalamal (~8%).

Ameerika Ühendriigid: krediitkaarte jumaldavatel ameeriklastel on laenude võtmisel või krediitkaartide kasutamisel vaja algsele summale lisaks juurde maksta keskmiselt viiendik ehk ~21%.

Uus-Meremaa: Lisaraha otsival tarbijal tuleb laenu taotlemisel ja tagasimaksmisel arvestada sama suure protsendimääraga kui Eestis (u 14%)

Lõuna-Aafrika: Tarbimislaenu intressimäär jääb ~11% ringi, kuid loomulikult esineb ka kõikumisi.

Nagu näha, ei pea uue auto ostmine, remonditöö või lihtsalt suurost jääma kuskil kättesaamatuks unistuseks, kuid olenevalt riigist tuleb võetud laenu tagasimaksmisel arvestada madalama või kõrgema intressimääraga.

Ettevõtluse rahastamiseks saab laenu nii pangalt kui krediidiväljastajalt

Ärilaenud jagunevad laialt kahte gruppi: tagatisega ja tagatiseta ärilaenud. Nendest esimene variant on ettevõtja jaoks väiksemate lisakulutustega ehk madalama intressimääraga, kuid ettevõtlusega alles alustavad ärimehed kipuvad valima tagatiseta ärilaenu. Tagatisega laen on laenu väljastaja jaoks ohutum variant, kuid kui tagatis puudub, tuleb paratamatult valida pikas perspektiivis kulukam laen. Sel viisil ei tule ettevõtte finantseesmärkide plaanitust hiljemal saavutamisel vaja muretseda reaalse vara kaotamise pärast.

Laenusid võrdlevate portaalide finantseksperdid soovitavad alustavatel ettevõtjatel pöörata suurt tähelepanu laenu tagasimaksegraafiku paindlikkusele ning valida riskide maandamiseks laenutoode, mille väljastaja ei nõua laenumakse hilisemal tagastamisel röövellikku lisatasu.

Kui tarbimislaenude intressimäärad jäävad Eestis keskmiselt 14% juurde, siis ärilaenude puhul on keskmine intressimäär sellest poole võrra madalam – juuli 2024 seisuga 6,93%.

Ärilaenude tingimused teistes riikides

Nagu tarbimislaenude puhul, vaatame üle ka ärilaenude intressimäärad teistes riikides, et saada paremat ettekujutust ärilaenude tingimustest globaalsel tasemel.

Eesti : ärilaenude keskmine intressimäär ~7%, populaarsemad ettevõtte rahastamise viisid on pangalaenud ja krediidiväljastajate laenutooted.

Suurbritannia : ärilaenude intressimäärad jäävad vahemikku 6–15% ning ettevõttele lisaraha saamiseks kasutatakse samuti pankasid, krediidiväljastajaid ja vähemal määral ühisrahastust.

Holland : ühe madalama keskmise ärilaenu intressimääraga riike Euroopa Liidus: keskmiselt 4,5%. Ettevõtted võtavad laenu otse pankadelt ja ärilaenude taotlemine krediidiväljastajatelt ei ole sama levinud kui Eestis.

Saksamaa : ärilaenude intressimäärad jäävad samale tasemele Soomega – keskmiselt 5,2%. Saksamaa ettevõtjad eelistavad rahastust saada otse pangalt, kuid ka sealsed ettevõtjad kasutavad parimate pakkumiste leidmiseks laenude võrdlemise portaale.

Ameerika Ühendriigid : pankade poolt väljastatud ärilaenude intress on keskmiselt 8%, kuid varieerub vastavalt laenu väljastajale ja tema asukoha-osariigile. USA-s on ettevõtte tegevuse rahastamiseks võimalusi nagu muda – pangad, alternatiivsed krediidiväljastajad ja ka ühisrahastus.

Uus-Meremaa : nagu tarbimislaenud, on ka ettevõtetele mõeldud laenud võrdlemisi krõbedate 10%+ intressimääradega.

Lõuna-Aafrika : kuna kohalike laenuväljastajate intressimäärad kõiguvad suures ulatuses, vaatavad ettevõtted ennekõike alternatiivsete rahastusviiside suunas.

Laenu valimiseks on kaval kasutada võrdlusportaale

Kuna tarbimislaenusid ja ärilaenusid väljastavaid asutusi on Eestis enam kui tosina jagu, võtab kõigi pakkumiste läbikammimine ja nende võrdlemine tundide viisi aega. Tarbija ja ettevõtja aja ja energia säästmiseks on võimalik kasutada võrdlusportaale, kuhu on tarvis sisestada laenusumma, eeldatav laenu tagasimakseperioodi pikkus ja mõned isikuandmed.

Võrdlusportaali meeskond teeb pakkumiste sorteerimise ja väljavalimise kliendi eest ära ja edastab parimate tingimustega laenupakkumised, mille seast sobiva toote väljavalimine on käkitegu. Pakkumistega tutvumisega ei kaasne kohustust sõlmida laenulepingut ja teenuse kasutamisega ei kaasne kliendile kulutusi.