Revolutsioon Kinema hooldusmudelis annab tõstustele esmakordselt Eestis 5-aastat garantiid Tööstuslikud tõstuksed on paljude ettevõtete igapäevaelu lahutamatuks osaks, tagades kaupade sujuva liikumise. Tõstuksed, nagu kõik töötavad ja liikuvad seadmed, vajavad töökindluse tagamiseks pidevat hooldamist.

Tööstuslike tõstuste töökindlus ja turvalisus tagatakse reaalajas kogutud andmete abil

Tavapärane tõstuste hooldusmudel lähtub tootja poolt ette antud hooldusintervallidest. Tööstushoonetes on tõstuksed väga tihedalt kasutuses ja keeruline on tuvastada nende tegelikku töökoormust. Seetõttu on Kinema välja töötanud uudse ennetava hoolduse lahenduse, mis on turul esimene omataoline. Vajaduspõhine hooldus on tulevikku vaatav ja ressursisäästlik lahendus, mis võimaldab hooldust planeerida just siis, kui see on reaalselt vajalik.

Ennetav hooldus on andmepõhine hoolduslahendus, mis võimaldab tõstuste seisukorda ja kasutusintensiivsust pidevalt jälgida

Kinema kasutab hooldustööde planeerimisel nutikat seadet Cenzor ®, mis ühendatakse tõstukse automaatikaga. Seade monitoorib ukse tsüklite arvu ning seisukorda reaalajas 24/7 ja teavitab õigeaegselt hooldusvajadusest, võimaldades Kinemal optimeerida hooldustöid ning planeerida hooldustööd täpselt õigel ajal, vastavalt tegelikule vajadusele.

Kinema on astunud sammu, mida turul varem nähtud pole – pakkudes 5-aastast garantiid kõigile uutele tõstuste ja nende automaatikasüsteemidele

Kinema on ainus ettevõte Eestis, mis pakub ennetavat hooldusmudelit. Tänu sellele saame pakkuda uutele müüdavatele ustele ja automaatikale 5-aastast garantiid. See on märkimisväärne hüpe edasi tavapärasest 1-aastasest garantiist. Hooldusmudel ei taga mitte ainult tööstususte pidevat töökindlust, vaid tähendab ka madalamaid ülalpidamiskulusid, millest on ukse kasutajatele pikemaajalisem kasu.

Tehnoloogiline ja teadmistepõhine lähenemine tõstuste hooldusele

Cenzor® on IoT (asjade interneti) lahendus, mis kogub reaalajas andmeid tõstukse töökoormuse kohta ja monitoorib selle seisundit. Kogutud andmed analüüsitakse ja vastavalt nendele pakutakse välja järgmine hoolduse kuupäev. Kinema näeb vajaduspõhises hoolduses tööstuslike tõstuste hoolduses tulevikku ning loodab selle süsteemi kasutuselevõtu kaudu pakkuda klientidele kestvamat, töökindlamat ja turvalisemat tõstuste hoolduse teenust.

Uste pidev jälgimine on hädavajalik, et ennetada ja tuvastada võimalikke probleeme enne nende kriitiliseks muutumist. Kui tõstukse liikumises on näha tavapärasest erinevaid märke, nagu aeglasem sulgumine või ebaühtlane liikumine, ei pruugi need esmapilgul tunduda murettekitavad. Need on siiski hoiatusmärgid ja olulised seetõttu, et võivad viidata tõstukse seisukorra probleemidele, mis omakorda võivad põhjustada olulisi rikkeid. Andmepõhine lähenemine muudab tõstuksed nutikateks, turvalisteks ja lihtsasti hallatavateks ning suurendab nii töökindlust kui ka ohutust.

Ennetav hooldus SA Tartu Kiirabi näitel

Uste liikumist reaalajas jälgides ja neid vastavalt hooldades tagab Kinema, et Tartu Kiirabi hoonetes alarmsõidukite väljumisel ei esineks mingeid tõrkeid, sest kõik ustest sõltuvad protsessid saavad toimida katkematult ja turvaliselt.

Tartu Kiirabi hoonete haldusjuht kommenteeris uue lahenduse kasutuselevõttu: „Meie töös on iga sekund arvel ja iga viivitus võib ohtu seada inimelusid. Vajaduspõhise ja ennetava hooldusega tagame, et uksed on töökorras ja meie töötajad saavad oma ülesannetele keskenduda. Tänu Cenzori® süsteemile saame reaalajas infot tõstuste töökoormuse kohta ja vajadusel reageerida enne kui potentsiaalne probleem üldse jõuab tekkida.“

Kinema uuenduslik lähenemine tööstuslike tõstuste hooldusele mitte ainult ei sea uusi standardeid, vaid muudab ka ootusi kogu tööstusele

Ennetav hooldusmudel ja 5-aastane garantiid peaks inspireerima kogu sektorit üle minema lahendustele, mis põhinevad tõstuste tegelikul kasutusel ja reaalajas kogutud andmetel. Lähenemine mitte ainult ei pikenda seadmete eluiga ja vähenda hoolduskulusid, vaid tagab ka süsteemide maksimaalse töökindluse ja turvalisuse – aspektid, mis on äärmiselt olulised igas ettevõttes, eriti neis, kus iga sekund on arvel.

Foto: Kinema Eesti