Tagasi ST 27.02.25, 16:45 Solina uue tootmishoone turvalahendus muudab tehase töö sujuvaks ja hoiab kokku aega ning raha Saue vallas Laagris on valminud rahvusvahelise toiduainetööstuse Solina uus 15 000 ruutmeetrine tootmiskompleks. Selleks, et tehase logistika oleks sujuv, kiire ning turvaline, tegi Forus koostöös ettevõttega GoSwift nutika turvalahenduse. Lisaks hoolitseb Forus kogu territooriumi turvalisuse ja nõrkvoolusüsteemide hoolduse eest.

Solina tööstushoone Laagris.

Võib kõlada üllatavalt, kuid enamikes meie logistika- või tootmisettevõtetes on üsna tavaline, et veoauto sisenemisel territooriumile tuleb autojuhil kuskile helistada ning valvur trükib käsitsi Excelisse andmed, kes ning mis ajal territooriumile siseneb. Seejärel saab sõidukijuhi suunata õigele laadimisalale.

„Koostöös digitaalseid transpordijuhtimise lahendusi pakkuva ettevõttega GoSwift ehitasime valmis lahenduse, kus valvurit pole vaja. Kõik on läbi tarkvaraarenduse muudetud automaatseks hetkest, mil sõiduk jõuab tehase värava taha territooriumile. See aitab olulisel määral säästa aega ja raha ning tagab sujuva liiklusvoo,“ sõnab Foruse turvalahenduste portfellijuht Guido Ulejev.

Turvalahendusena on tehases numbrituvastussüsteem, mis loeb sõidukite andmeid. Sealt edasi juba jõuavad andmed ettevõtte GoSwift broneerimissüsteemi, mis annab sõidukijuhile ekraani peal info, millisele laadimisalale transpordivahend võib liikuda ning millised ohutusnõuded peavad olema täidetud.

Sisuliselt on tegemist sarnase lahendusega, nagu näeme Saaremaale ja Hiiumaale sõites. Kui oleme eelnevalt oma sõidu kellaajaks registreerinud, tuvastab süsteem tõkkepuule lähenedes autonumbri ning annab loa edasi liikumiseks. Lisaks kuvab süsteem sõidukijuhi jaoks ekraanile ohutusnõuded, mida tuleb sõidukiga territooriumile liikudes järgida. Enne nendega tutvumist ei saa auto alale siseneda. Solina näitel on palju erinevaid nõudeid, mida sõidukijuhid peavad alale jõudes täitma. Muu hulgas toiduhügieeniga seotud reeglid. Guido Ulejevi sõnul võib esmapilgul tunduda, et tegemist on lihtsa lahendusega, mis sisaldab vaid kaameraid ja andmeid. Tegelikult on kõige taga infosüsteem, mis töötleb kogu infot. Kuna süsteem töötab läbi välisvõrgu, tuleb olulist rõhku pöörata turvalisusele. Turvalahendus tööstusettevõttele GoSwift arendab ja töötab välja digitaalseid transpordilahendusi, et tagada ettevõtetes sujuv liiklus. Fookuses on eelkõige logistika- ja tootmisettevõtted. Koostöös Forusega on varasemalt tehtud turvalahendusi mitmetele suurtele ettevõtetele, nagu näiteks E-piima uus tootmishoone, RaitWood ja Printall. GoSwift'i ärijuhi Viljar Avastu ütleb, et sujuva logistikavoo tagamiseks on loodud Solinale eraldi platvorm, mille läbi käib samuti suhtlus transpordiettevõtetega. Süsteemis saab hallata sõidukite sissesõitu territooriumile. Selle kaudu näevad samuti laotöötajad ning tõstukijuhid, kes ning millal nende laadimisalale jõuab. Vastavalt tootmisettevõtte tegevusele ning kliendi soovidele ning vajadustele saab platvormi lisada ka uusi funktsioone. Transpordiettevõtted saavad oma sõidud seevastu süsteemi registreerida ja valida endale vaba ajaakna. „Seega on tegemist mugava lahendusega ka sõidukijuhile, kes saab kogu infovahetuse sõnumitega – millal on võimalik alale siseneda ning millisele laadimisalale tuleb suunduda. Juht saab sujuva teenindusvoo ja ta ei pea alale pääsemiseks tegema lisapingutusi," kirjeldab Avastu. GoSwift'i esindaja julgeb seniste projektide puhul teistes ettevõttes öelda, et sarnane lahendus aitab teinekord kokku hoida tuhandeid eurosid kuus, kuna ettevõttel pole vaja palgata eraldi inimesi. Lisaks aitab see kliendil aega planeerida ja luua süsteemi – tänu tarkvaralahendusele näeb täpselt, millal autojuht territooriumile siseneb. See võib kõlada üllatavalt, kuid Viljar Avastu kinnitusel on Baltimaad sarnaste lahenduste kasutusele võtmises alles lapsekingades. Analoogsed süsteemid on Euroopa riikidest väga levinud näiteks Poolas.

Turvalahendus aitab tööd planeerida

Solina tehasesse tuleb iganädalaselt sisse 600-700 alusetäit kaupa, sama palju läheb ka majast välja. Solina kliendisuhete- ja planeerimisjuht Agris Stüf meenutas, et eelmises tehases tekkisid väga tihti laadimisel järjekorrad ning pidevalt oli segadus, kes ja millal laadimisalale siseneb. Lisaks turvalisus – kuidas saame olla veendunud, et territooriumil viibivad inimesed, kellel on selleks luba?

„Uue tehasehoone planeerimisel võtsime need teemad kohe teravalt luubi alla ja nii jõudsime Foruse ning GoSwift’i lahenduseni, mis meile väga hästi sobis,“ selgitab ta.

Lisaks sujuvale liiklusvoole ja turvalisuse suurendamisele aitab uus lahendus väga hästi inimeste tööd planeerida. „Kui meil on broneeringute süsteem ja paneme selle 24 tundi varem kinni, näeme väga hästi, kas tehases on tulemas kiirem või vaiksem päev.“

Nagu eelpool välja toodud, kasutavad Eestis sarnaseid digivärava lahendusi vähesed tootmis- ja tööstusettevõtted. Stüf arvab, et uuendusi võibolla kardetakse. „Me ise proovime olla Solinas innovaatilised ning soovime katsetada uusi lahendusi ja tehnoloogiaid,“ lisab ta.

Kiire abi kas või distantsilt

Kui mängus on tehnika, peab vahel arvestama ka tehniliste probleemidega. Kui peaks näiteks juhtuma, et juhil peaks tekkima kohapeal mõni mure – tõkkepuu ei avane või sõidab juht kogemata valele laadimisalale, saab ta tuge Foruse juhtimiskeskuselt. Vastav infot, kuhu tuleb pöörduda, kuvatakse juhile ekraanile. Seda saab teha mitmes keeles. Juhtimiskeskus saab vajadusel distantsilt territooriumil väravaid avada ja sulgeda või paluda patrullekipaažil kohapeal avariiolukord lahendada.

Lisaks turvalahendusele koostöös GoSwift’iga tagab Forus kohapeal turvalisust videovalve ja patrullringkäikudega . „Hoolitseme selle eest, et tehases sees ning selle ümber ära hoida õigusrikkumisi ja tulekahjusid. Häire korral saame videopilti vaadates kiirelt reageerida,“ sõnab Foruse turvalahenduste portfellijuht Guido Ulejev.

Foruse hooldusmeistrid kannavad regulaarselt hoolt ka tehase turva- ja tuleohutussüsteemide hoolduse eest.

„Meil on võimekus luua väga erinevaid ja ka keerulisemaid lahendusi vastavalt kliendi soovidele ning vajadustele. Lahenduste ehitamise juures mängivad meie jaoks kindlasti olulist rolli koostööpartnerid, nagu GoSwift, kellega koos on võimalik teha suuri asju,“ kinnitab Ulejev.

Solina tootmishoone on arendanud Kapitel. Kapitel Logistics juhatuse liige Holger Tilk märgib, et uue tootmiskompleksi arendus on märgiline mitmel põhjusel.

“Esiteks on tegemist rahvusvahelise kontserni suurinvesteeringuga Eesti tööstussektorisse poliitiliselt ja majanduslikult keerulisel ajal. Teiseks, rahvusvahelise kontserni globaalset parimat oskusteavet rakendatakse Eestis ja see kogemus on omakorda aluseks kõigile tulevastele Solina Grupi tehastele üle maailma. Kolmandaks on investeeringu lähtekohaks mitte üksnes tootlikkuse kasv, vaid ka energiatõhusus, jätkusuutlikkus ja töötajate heaolu. Neljandaks, esimene SEB grupi rohelaenule kvalifitseerunud uus kinnisvaraarendus Eestis tuleb just tööstuskinnisvara sektorist,“ ütles Tilk.

Solina on rahvusvaheline toiduainetööstuse grupp, mis toodab maitseainesegusid. Uue tootmiskompleksi koguinvesteering ulatub 30 miljoni euroni ning seal töötab igapäevaselt 110 inimest. Moodne tehas suurendab seniseid tootmismahtusid veerandi võrra, eksportides aastas enam kui 40 miljoni euro väärtuses toodangut.