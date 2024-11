Tagasi ST 22.11.24, 15:27 Videovalve – palju enamat, kui lihtsalt „lisasilmad“ ühe ettevõtte objektil Tänapäeval ei räägita videokaameratest enam ainult objektide turvalisuse tagamise kontekstis. Tehnoloogia kiire areng on muutnud videovalve lahendused mitmekülgseteks tööriistadeks, mis pakuvad palju enamat kui pelgalt valvet.

Videovalve süsteemid on varustatud analüütikaga, mis võimaldab kaameraid kasutada väga erinevatel eesmärkidel – näiteks varguste tuvastamiseks ja ennetamiseks, tootmisprotsesside jälgimiseks, inimeste loendamiseks, tulekahju varajaseks avastamiseks, sõidukite tuvastamiseks ja palju muud. Sisuliselt võib üks kaamera täita korraga mitmeid funktsioone.

2020. aasta alguses, kui Eestisse jõudis koroonaepideemia, kasutas Forus osadel valveobjektidel nutikaid Avigiloni kaameraid, mis aitasid kiiresti ja tõhusalt tuvastada inimesi, kes ei kandnud kaitsemaski. Kui maskita inimene sattus kaamera vaatevälja, edastati juhtimiskeskusesse häiresignaal.

Valvesüsteemide tootjad arendavad pidevalt uusi nutikaid funktsioone, et tagada nii äritegevuse kui ka kogu ühiskonna turvalisus ja efektiivsus. Näiteks võib videovalvet kasutada ka kliendikogemuse parandamiseks, liiklusvoogude analüüsimiseks või tööohutuse tõstmiseks. Tänu nendele uuendustele muutub videovalve üha olulisemaks tööriistaks mitte ainult turvalisuse, vaid ka ettevõtete ja avaliku sektori tegevuse tõhustamisel.

Videovalve – milliseid võimalusi pakub?

Võibolla tuleb üllatusena, et kaubanduskeskustes aitab videovalve lisaks turvalisuse tagamisele näiteks inimesi loendada. Sellel on oluline väärtus ka kinnisvaraomanikule, kes saab rentnikele nii oma pinda paremini müüa. Vähemoluline pole turunduslik väärtus – kaamerad aitavad tuvastada, millistes piirkondades keskuses rohkem inimesi liigub, kus nad peatuvad jne.

Videokaamerate kasutamine loenduse eesmärgil ei piirdu ainult kaubandusega. Kaamerad võivad töötada režiimis, kus nad ei salvesta pilti, vaid edastavad ainult olulist statistilist teavet, näiteks ruumis viibivate inimeste arvu. Näiteks tulekahju korral saavad sellised kaamerad kiiresti edastada häiresignaali turvapartnerile ja anda olulist teavet päästeametile.

Samuti leiab videovalve rakendust hoolekandeasutustes, kus kaamerad suudavad tuvastada näiteks kukkumisi või muid õnnetusi. Kuigi kaamera pilti ei salvesta, edastatakse meditsiinitöötajatele vajalik teave, võimaldades kiiret reageerimist ja seeläbi hoolealuste turvalisuse tõstmist.

„Videovalve annab meile oluliselt rohkem võimalusi kui ainult kaamerapildi vaatamine, sealhulgas ka õnnetusjuhtumi tuvastamine. Ligi 90 protsenti kaameratest, mille oleme Foruses paigaldatud, on just sellise funktsionaalsusega,“ kinnitab Foruse põhja regiooni müügiosakonna juht Andres Lofitski.

Videovalve kasutamine parkimisplatsidel pakub samuti innovaatilisi lahendusi. Tänu kaameratele saab kuvada reaalajas infot vabadest parkimiskohtadest tabloodel, mis muudab parkimise juhile mugavamaks. Veelgi enam, selline süsteem loob võimaluse tulevikus rakendada dünaamilist hinnastamist – kui vabu parkimiskohti on rohkem, saab süsteem automaatselt parkimistasu alandada.

Andres Lofitski usub, et kindlasti lisandub selline hinnastamise trend meil tulevikus ka Eestisse. Näiteks just magalarajoonides on suur probleem autode parkimisega. Suurte kortermajade läheduses on aga koolide territooriumid, äripinnad ja bürood, kes kasutavad parkimisplatse ainult päevasel ajal.

See tähendab, et neid parkimisplatse saaks väljaspool tööaega kasutada ning abiks on nutikad videokaamerad numbrituvastussüsteemiga. „See nõuab kinnisvaraomanike seas meelemuutust ja kokkulepitud reegleid. Ma usun, et liigume kindlasti varsti sarnaste lahenduste suunas,“ räägib Lofitski.

Foruse videovalve – kaasame koostööpartnereid

Tänapäeva ettevõtted vajavad videovalvest enamat kui lihtsalt kaamerapilti. Näiteks soovitakse jälgida inimeste sisenemist ja lahkumist ning määrata ajapiirangud, millal territooriumil viibimine on lubatud. Kui välialal hoitakse kalleid seadmeid või tehnikat, on oluline, et ka kogu perimeeter oleks valve all, et välistada kõrvaliste isikute ligipääs.

Järjest levinum on aga videovalve kasutamine tööstus- ja tootmisettevõtetes sissepääsurežiimi tagamisel. Sellised lahendused aitavad tootmisprotsesse sujuvamaks muuta ja samas tööjõukulusid vähendada. Forus on viimastel aastatel koostöös partneritega selliseid nutikaid lahendusi üha enam kasutusele võtnud, pälvides ettevõtete seas suurt tunnustust.

Üheks arvestatavaks mugavusteenuseks on saanud sõidukite ja töötajate läbipääsude haldamine. Tänu nutikatele süsteemidele ei ole enam vaja viibata kaarti või helistada – unikaalse numbri või koodi alusel saab töötaja või sõiduk lihtsalt ja turvaliselt objektilt sisse ning välja liikuda.

Tehnoloogia areneb kogu aeg ja tänapäevased videosüsteemid pakuvad lõputult lahendusi. Teiste tegevuste hulgas aitavad nutikad kaamerad oma analüütikaga ka poevargaid tabada. Eestis selliseid kaameraid veel kauplustes ei kasutata. Lofitski toob välja, et meie seadusandlus paraku piirab paljude uute tehnoloogiate kasutamist. Muu hulgas näotuvastust, käitumismustri jälgimist inimeste liikumises ja turvatöötajatel kehakaamerate kasutamist.

„Poevargused on Eestis tõusutrendis, nii pisivarguste kui ka tellitud varguste osas. Kuigi nutikad süsteemid võimaldavad selliseid olukordi ennetada ja kiiresti lahendada, piirab seadusandlus kahjuks paljude uute tehnoloogiate, nagu näotuvastus ning käitumismustri analüüs, kasutamist. Samuti on turvatöötajatel kehakaamerate kasutamine seaduslikult keeruline,“ nendib Lofitski.

Selliseid lahendusi meil Eestis täna ametlikult kasutada ei tohi. Andmekaitse inspektsioon käsitleb seda ebaseadusliku jälitustegevusena ja turvaettevõtetel pole seaduse järgi seda õigust teostada.

Videovalve hind

Videovalve paigalduse ja teenuse hind sõltub mitmest tegurist, sealhulgas kaamerate arvust, süsteemi funktsionaalsusest ja turvapartnerile seatud ootustest. Näiteks mõjutavad hinda järgmised tegurid: mida ja kui tihti tuleb objektil jälgida, kas on vajalikud täiendavad videopatrulli ringkäigud ning kas ettevõtte perimeetril on vaja kasutada patrullekipaaži lisaturvalisuse tagamiseks.

Umbes 30 nutika kaameraga videovalve lahendus koos paigaldusega võib maksma minna kuni mitukümmend tuhat eurot. Samas tasub arvestada, et õigesti projekteeritud ja hooldatud valvesüsteemi eluiga ulatub tavaliselt 5–15-aastani. See muudab videovalvesse investeerimise pikaajaliselt kuluefektiivseks lahenduseks, mis aitab ennetada võimalikke kahjusid ning kaitsta nii vara kui ka inimesi.

„Kui tegemist on tootmishoonega, kus üks seade võib maksta pool miljonit ja midagi peaks hooletuse pärast katki või põlema minema, siis võib kogu tootmine seisma jääda. Videovalve annab seega võimaluse säilitada ettevõtetel enda vara ja hoida kinnisvara väärtust,“ nendib Lofitski.

Forus on ühte jäätmejaama paigaldanud ka 18 000 eurot maksva 61-megapikslilise kaamera, mis suudab kiiresti tuvastada põlenguid ja temperatuuri muutusi. Selline lahendus võimaldab tulekahju avastada juba väga varajases etapis ning ohu korral edastab kaamera häiresignaali otse turvapartnerile, võimaldades kiiret ja tõhusat reageerimist.

Kaamera üks silmapaistvamaid omadusi on võime edastada ülimalt detailseid pilte isegi kaugel asuvatest objektidest, säilitades samal ajal ka laiemat üldpilti. See võimaldab keskenduda kriitilistele piirkondadele ilma, et kaotataks ülevaadet kogu valvealaga toimuvast. Selline täpsus ja mitmekülgsus on eriti väärtuslik suurte alade, nagu jäätmejaamade või tööstusobjektide, turvamisel. Igasugune viivitus võib kaasa tuua ulatuslikke kahjusid.

„Prügilate puhul on tegemist suure maa-alaga, kus põlengute oht on väga suur. Prügilatel on isesüttimisvõime, mis tekib erinevate põlevmaterjalide koostoimel. Meie jaoks, teenusepakkujana, on äärmiselt oluline näha tervikpilti detailselt ja kiiresti, et võimalikud riskikohad avastada ning õigeaegselt reageerida,“ selgitab Lofitski.

Sama 61-megapikslilist kaamerat testis Forus ka aastaid tagasi A. Le Coq Arenal toimunud Eesti ja Saksamaa jalgpallimängul. Kaamera suutis katta staadionil tervikpildi sama detailselt, kui seda oleks teinud 20 erinevat seadet. See tõestas kaamera võimekust suurte ja keerukate alade jälgimisel, pakkudes nii laia ülevaadet kui ka üksikasjalikku fookust kriitilistele punktidele. Selline lahendus on ideaalne nii spordiürituste turvamiseks kui ka suurte tööstus- ja prügilaalade pidevaks monitoorimiseks.

Videovalve – Forus pakub täislahendust

Foruses on hetkel käimas mitmeid projekte üle Eesti, mille raames loome nutikaid integreeritud turva- ja läbipääsusüsteeme. Need lahendused aitavad tagada ohutuse ja turvalisuse nii hoonetes sees kui ka välialadel. Näiteks projekteerime ühel Ida-Virumaa objektil praegu turvalahendust, mis võimaldab hoonesse sisenemisel töötajatele alkoholijoobe kontrolli. Kõik see on suunatud ettevõtte ja töötajate ohutuse ning turvalisuse tagamisele.

Forus ei piirdu ainult nõrkvooluseadmete paigalduse ja hooldusega. Ettevõttel on võimekus pakkuda terviklikke lahendusi, mis hõlmavad ka ettevõtte perimeetri turvamist, sealhulgas aiasüsteemide, liugväravate, tõkkepuude ja väravate paigaldamist. „See on meie üks suurimaid tugevusi ning julgen öelda, et meil on selles vallas Eesti turupartneritest kõige laialdasem kogemus,“ märgib Foruse põhja regiooni müügiosakonna juht Andres Lofitski.

Forus hoolitseb oma klientide turvalisuse eest nii, et ettevõtted saaksid keskenduda oma põhitegevusele. Samal ajal lahendame erinevaid murekohti, mis võivad olla seotud tootmisprotsesside, hoone turvalisuse või töötajate ohutusega.

Forus pakub üle Eesti erinevaid videovalve - ja tehnilisi lahendusi, mis on kohandatud igale ettevõttele vastavalt nende vajadustele. Kui soovite tagada oma äritegevuse turvalisuse, kaitsta inimesi ja materiaalset vara, võtke julgelt ühendust. Koos leitakse teie ettevõttele sobivaim lahendus ning vajadusel kaasatakse usaldusväärsed koostööpartnerid.