Tagasi ST 11.03.25, 09:56 Revolutsioon ärikinnisvaras: Nordspace haarab turuosa uudsete äriparkidega Tänapäeva ettevõtjad vajavad nutikaid, kohandatavaid ja kuluefektiivseid äripindu, mis kasvavad koos nende äriga. Seetõttu on Nordspace loonud äripargid, mis pakuvad paindlikkust, tõhusust ja vastavad kaasaegsete ettevõtete vajadustele.

Kohaliku majanduse selgrooks on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted – need moodustavad koguni 99% kõigist Euroopa Liidu ettevõtetest. Samas on just nende ettevõtete jaoks suurim väljakutse leida kaasaegseid, taskukohaseid ja kasvu toetavaid äripindu.

Nordspace pakub oma äripargi klientidele multifunktsionaalseid, energiasäästlikke ja nutikalt juhitavaid ruume, mida saab kasutada korraga nii lao, tootmisüksuse, kontori kui teeninduspinnana. See on kinnisvara, mis ei sea ettevõtjatele piiranguid, vaid annab neile rohkem võimalusi.

„Baltikumi kinnisvaraturul on see uus kontseptsioon, kuid Skandinaavias on see juba näidanud suurt edu. Põhjamaade kogemus tõestab selgelt, et ärikeskkonna kvaliteet mõjutab otseselt nii töötajate produktiivsust kui ka klientide rahulolu,“ rõhutab Nordspace’i kaasasutaja Tadas Budrikis.

Nordspace’i kaasasutaja Tadas Budrikis. Foto: LINAS BIELINIS

Kui stock office’i pinnad on 100 m² ja enam ning maksavad üle 1000 euro kuus, siis Nordspace’i äripinnad jäävad vahemikku 40-90 m² ning maksavad suurusjärgus 650 eurot kuus. See tähendab, et väikeettevõtjad ei pea maksma tühja ruumi eest, mida nad ei kasuta.

Sellises suuruses pindu on lihtsam ja odavam hallata ning ka valmimiskiirus on neil tunduvalt parem. Kui keskmine stock office tüüpi hoone valmib enam kui aastaga, siis Nordspace’i äripinnad saavad valmis 4-6 kuuga.

Mis muudab ühe äripinna nutikaks ja tõhusaks?

Kaasaegsetel äripindadel saab iga ruumi juhtida mobiilirakenduse kaudu, mis võimaldab ettevõtjal nutiseadme kaudu avada ja sulgeda uksi, jälgida elektritarbimist ja reguleerida temperatuuri reaalajas. See tähendab, et ettevõtjad saavad oma ruumi hallata kõikjalt ja igal ajal, ilma et peaksid ise füüsiliselt kohal olema.

„See võimaldab ettevõtjal oma aega paremini juhtida, omada selgemat ülevaadet ning vähem sõltuda töötajate kättesaadavusest. Taoline kaugjuhtimine muutunud ettevõtete jaoks üha olulisemaks viimastel aastatel,“ selgitab Budrikis. Nii saab ettevõtja ükskõik kus viibides lasta äripinnale ligi nii kliente, kullereid kui töötajaid.

Samuti on kõik Nordspace’i äripargid varustatud päikesepaneelidega, mis aitavad ettevõtetel vähendada energiakulusid ja muuta oma tegevuse keskkonnasõbralikumaks. Kõikides äriparkides on iga äripinna juures ka integreeritud videovalve ja turvasüsteem. Äripinda kasutav ettevõtja saab ka turvasüsteeme jälgida oma nutiseadmest ja seeläbi veenduda, et ettevõtete vara oleks alati kaitstud.

„Me ei loo lihtsalt äripindasid, vaid kujundame tuleviku töö- ja tootmiskeskkondi,” ütleb Budrikis. „Ettevõtjad vajavad ruumi, mis kohandub nende vajadustega, mitte vastupidi. Meie lahendused tagavad, et äripind oleks alati kasutajasõbralik, energiasäästlik ja targalt juhitav.”

Ka äripinnad ise on nutikalt lahendatud – nii saab boksi kasutada kahel erineval tasandil. Näiteks võib esimesel korrusel olla laoruum, remonditöökoda või fotostuudio ja teisel korrusel kontoriruum ja puhkeala.

Samal ajal ei ole nende äripindade kasutamine piiratud vaid ettevõtlusega. Kuna valikus on nii suuremad kui väiksemad pinnad, saab seal tegeleda ka oma hobiprojektidega. Erinevalt miniladudest, mis on mõeldud ainult hobivarustuse hoiustamiseks, saab Nordspace’i pindadel hoiustamise kõrval ka erinevaid projekte ellu viia, olgu selleks hobiauto putitamine, puutööde tegelemine või keraamika ja savitööd.

Nordspace’i kiire kasv näitab, et turul on nõudlust

Nordspace’i koduturud on Leedu, Läti ja Poola, kus nutikad äripinnad on hästi vastu võetud. Kui 2021. aastal oli Nordspace’il 2400 m² jagu äripindasid, siis sealt alates on see maht iga aastaga kahekordistunud. 2024. aastaks kasvas Nordspace’i äripindade maht 29 144 m² peale. 2025. aasta lõpuks on plaan jõuda aga koguni 60 000 m² peale tänu projektidele nii Lätis, Leedus kui Poolas.

Hiljuti käivitas Nordspace Lätis Saliena äripargi ning sellele lisaks on Riias valmimas veel neli uut äriprojekti. Ainuüksi Lätis plaanib Nordspace lähiaastatel investeerida ligi 20 miljonit eurot nutikate äriparkide arendamisse.

Leedus on Nordspace juba rajanud kaheksa äriparki suurematesse linnadesse nagu Vilnius, Kaunas ja Klaipeda ning esimene projekt on valmimas ka Varssavis, avades ettevõttele ligipääsu ühele Euroopa kiiremini kasvavale majandusele.

2025. aastal plaanib ettevõte arendada Balti riikides veel vähemalt viis kuni kümme uut projekti. Sellega omab Nordspace’i 2025. aasta lõpuks 20 äriparki.

Frantsiisimudel võimaldab äri kasvust osa saada

Nordspace’i ärimudelist on võimalik osa saada ka läbi frantsiisilepingu , mis võimaldab partneritel kasutada tõestatud kontseptsiooni ja kogemusi nutikate äripindade arendamisel. See annab võimaluse investeerida kiiresti kasvavasse kinnisvarasektorisse, kus nõudlus paindlike ja kuluefektiivsete äripindade järele kasvab pidevalt.

Frantsiisipartnerina saab ettevõtja juurdepääsu Nordspace’i ärimudelile, tehnoloogilistele lahendustele ja haldusprotsessidele, mis lihtsustavad arendusprojekti käivitamist. Samuti pakub Nordspace tuge kinnisvara haldamisel, muutes selle atraktiivseks ka passiivsetele investoritele, kes soovivad kindla kontseptsiooniga ärisse siseneda.