Karl-Martin Rammo: tulevik on kvaliteedi päralt „Tulevikus on meil kvaliteetsed kodud ja vahetame neid vähem kui täna," ütles aknatootja Lasita Aken juht Karl-Martin Rammo.

Aknatootja Lasita Aken juht Karl-Martin Rammo.

Foto: Raul Mee

„Oleme paljud kodud renoveerinud ja need on efektiivsemad ning kasutavad vähem ressursse. Ümmarguses maailmas on oluline, et arenguriigid saaksid meie sel teel tehtud vigu vältida. Piltlikult, et ei tuleks 10 aasta pärast maja renoveerida, sest see ehitati buumi ajal,“ kirjeldab ta enda sektoris ees seisvaid muutusi.

Lasita Aken on võtnud omale eesmärgiks saada süsinikuneutraalseks aastaks 2026 ja süsinikunegatiivseks aastaks 2028.

Mis eesmärkide täitmist soodustab ja takistab, kuidas muutub ehitus- ja ehitusmaterjalide valdkond ning kuidas oma tarnijate seas ning üldsuses suuri muutuseid selgitada ning juhtida, sellest räägib Karl-Martin Rammo saates “Juhtides tulevikku”.

