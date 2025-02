Tagasi ST 28.02.25, 12:45 Jaanus Vihand: skepsis on hea, kuid jutt maailmalõpust muutust ei too Ehkki entusiasm on suurte muutuste elluviimisel hädavajalik, siis hurraa-optimismi, hirmutamise ja maailmalõpu kuulutamisega majandust kestlikumale teele ei innusta, selgitab A. Le Coqi juht Jaanus Vihand.

Jaanus Vihand räägib saates “Juhtides tulevikku”, kuidas saavad ettevõtjad panustada Eesti kestlikkusse arengusse. Foto: Andras Kralla

2023. aastal Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse, Tööandjate keskliidu ning Kaubandus-Tööstuskoja korraldatud ettevõtluse auhinna konkursil aasta kestliku ettevõtte tunnustuse saanud joogitööstusel on kaks suuremat eesmärki, mille saavutamise nimel iga päev töötatakse.

Millised need on, kuidas tööstus jätkusuutlikuma tulevikuni liikunud on, millised on lähiaastate eesmärgid ja fookused ning suuremad takistused ja kuidas viia ellu suuri muutusi äris, kus suurim jalajälg on partnerite vähendada, sellest räägib Vihand lähemalt saates “Juhtides tulevikku”. Saatejuht on Rivo Sarapik.