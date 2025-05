Tagasi ST 13.05.25, 16:17 Sisekujundusekspert: kui äri kasvab, peavad ka ruumid ajaga kaasas käima Kinnisvarahindade tõustes ja ettevõtete kontorivajaduste muutudes otsitakse üha nutikamaid viise uute vajadustega kohanemiseks. Hästi läbimõeldud sisekujundus võib muuta isegi vähesed ruutmeetrid funktsionaalseks ja inspireerivaks ruumiks. Vestlesime IKEA ärikliendiosakonna juhi Kärilin Kuhlapiga, et uurida, kuidas luuakse sisekujunduslahendusi üürikorteritesse ja mitmeotstarbelistesse kontoritesse. Samuti arutasime, miks on levinud, kuid ekslik arvamus, et sisekujundus on väikese või keskmise suurusega ettevõtete jaoks liiga kallis.

Kuidas hindate Eesti kinnisvaraturu arengut?

Turul on näha selgeid trende. Välised tegurid – alates majandusolukorrast kuni energiatõhususeni – suurendavad ehituskulusid, mis omakorda muudavad uusarendused järjest kallimaks. Samuti on märgata, et elamispinnad muutuvad väiksemaks – arendajad keskenduvad üha enam kompaktsetele korteritele, mida on lihtsam nii müüa kui ka üürile anda. Nõudlus täielikult sisustatud eluruumide järele on samuti kasvamas.

Ka äriklientide seas on muutused tuntavad – ostjad on teadlikumad ning otsivad kodusid ja äripindu, mis oleksid taskukohased ülal pidada ja vastaksid jätkusuutlikkuse põhimõtetele. Kuigi turul valitseb ettevaatlik optimism, on selge, et tulevik kuulub nutikale, hästi läbimõeldud ja energiasäästlikule elukeskkonnale.

Tihti arvatakse, et sisekujundus on ettevõttele lihtsalt lisakulu. Kas see arusaam ei varja tegelikke võimalusi ja kasu?

Hea sisekujundus toetab igapäevast töökorraldust, peegeldab ettevõtte brändi ja loob inspireeriva, ent funktsionaalse töökeskkonna. Koostöö professionaalse sisekujundajaga tähendab, et iga ruutmeeter planeeritakse läbimõeldult ja ettevõtte vajadustele vastavalt.

Meie ostuga kaasnev tasuta sisekujundusteenus aitab vältida tarbetuid kulusid, kiirendab otsustusprotsessi ja aitab visiooni ellu viia 3D-visuaalide abil. Pakume terviklahendust alates tootevalikust kuni kohaletoimetamise ja paigalduseni ning isikliku projektijuhi tuge. Samuti arvestame erinevate hinnaklasside ja vajadustega.

Kuidas tagada disainiprotsessis ettevõtte brändi ja vajadustega arvestamine?

Hea disain ei tähenda ainult esteetikat – see peab olema ka funktsionaalne ning peegeldama ettevõtte olemust. Iga projekt algab põhjaliku vestlusega, mille käigus selgitame välja ettevõtte identiteedi, väärtused ja igapäevavajadused. Külastame ka ruume, et mõista, kuidas neid kasutatakse ja kuidas nende kasutust saaks paremini korraldada.

Sisekujunduslahendus sünnib läbimõeldud materjalide, värvide ja mööblisüsteemide kaudu, mis haakuvad ettevõtte stiiliga – olgu see siis modernne ja julge või rahulik ja struktureeritud. Arvestame töötajate tööviiside, ergonoomika ja kliendialade eripäradega, et luua keskkond, mis on ühtaegu mugav ja tõhus. Kogu protsessi vältel on klient aktiivselt kaasatud. IKEA lai tootevalik võimaldab sisustust kohandada erinevatele stiilidele, eelarvetele ja ärivaldkondadele. Modulaarne mööbel toetab ka tulevasi muudatusi – nii saab kujundus areneda koos ettevõttega.

Kuidas on IKEA integreerinud jätkusuutlikkuse põhimõtted oma äriklientidele suunatud teenustesse?

Iga IKEA toode järgib viit põhiväärtust: funktsionaalsus, vorm, kvaliteet, jätkusuutlikkus ja taskukohane hind. Pakume ressursisäästlikke lahendusi ettevõtetele, kes soovivad vähendada kulusid ja keskkonnajalajälge - näiteks taaskasutatud materjalidest valmistatud multifunktsionaalset mööblit, mis võtab vähem ruumi ja säästab keskkonda.

Pikaealisus on meie jaoks võtmetähtsusega – mitmetel toodetel, näiteks köögisüsteemidel, on kuni 25-aastane garantii. Samuti oleme teinud toodete uuendamise ja parandamise lihtsaks, et pikendada nende kasutusiga ja vähendada jäätmeid. Paljud meie lahendused, nagu veesäästlikud segistid või energiatõhusad LED-valgustid, aitavad kasutajatel ressursse säästa ja kulusid kontrolli all hoida. Lisaks tarnitakse kõik IKEA tooted lamedates pakendites, mis vähendab transpordikulusid ja keskkonnamõju.

Kuidas tagate erinevate klientide – olgu nad erasektorist, avalikust sektorist või mittetulundusühingutest – vajadustega arvestamise?

Iga klient on meie jaoks oluline, sõltumata projekti suurusest. Suuremamahulised projektid nõuavad küll rohkem aega planeerimiseks ja koordineerimiseks, kuid olenemata kliendi taustast saame tagada, et lahendus vastab ruumi vajadustele ning viiakse ellu kvaliteetselt ja tõhusalt.

Meie kogemus kinnitab seda – hiljuti oleme sisustanud nii terve kortermaja (kokku 90 korterit) kui ka väikese rõivabutiigi.