Tagasi ST 30.05.25, 14:01 Samsungi tahvelarvutid aitavad suurel Eesti joogitootjal paindlikult äri teha Eestlaste seas populaarsed Samsungi nutiseadmed on leidnud kindla koha ka paljudes Eesti töökohtades, kus nendega täidetakse kõikvõimalikke ülesandeid. Näiteks Saku Õlletehas kasutab Samsungi tahvelarvuteid oma müügimeeskonna igapäevatöös kauplustes ja restoranides üle kogu riigi.

Saku Õlletehases kasutusel olevad Galaxy Tab A9+ tahvelarvutid

Foto: Samsung Eesti

“Eesti ettevõtete huvi Samsungi nutiseadmete vastu on huvi kasvanud aasta aastalt. See ei ole tulnud iseenesest, vaid sihikindla töö tulemusel, mille käigus oleme jälginud ühe põhimõttena seda, et klienti tuleb tähelepanelikult kuulata ja pakkuda talle mitte ainult toodet, vaid kogu kaasnevat digitaalset ökosüsteemi,” sõnas Samsungi Eesti ärisuuna võtmekliendihaldur Nikita Berlinberg.

Tootevaliku laiendamine ja arendamine käib katkematult ning Samsung ei piirdu ainult tubastes tingimustes töötavatele inimestele töövahendite võimaldamisega. “Näiteks kevadel tutvustas Samsung uut nutitelefoni XCover7 Pro ja tahvelarvutit Galaxy Tab Active5 Pro, mis saavad hakkama ka karmides tingimustes, näiteks tehastes või ehitusplatsidel, kuid ei tee järeleandmisi jõudluses ega funktsionaalsuses,” ütles Berlinberg. Ta rõhutas ka seda, et ettevõtetel tasub teha alati koostööd Samsungi volitatud edasimüüjate ja partneritega, sest ainult siis on tagatud, et kõik protsessid kulgevad sujuvalt ning seadmed saavad korrektselt turva- ja tarkvarauuendused.

Tänapäeva nutiseadmete puhul ei saa mööda ka neid varitsevatest küberohtudest. Selleks, et nii eraisikud, ettevõtted kui mis tahes muud organisatsioonid saaksid turvalisuse pärast muretsemata oma seadet igapäevaselt muretult kõige olulisemateks tegevusteks kasutada, on Samsung loonud kõikides Galaxy seadmetes sisalduva turvasüsteemi nimega Knox. See tagab nutiseadmete turvalisuse alates turvalisest riistvarast kuni reaalajas kaitseni sellisel tasemel, et seda usaldavad ka mitmete riikide valitsused.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Samsung Xcover-sarja telefonid saavad hakkama ka karmides tingimustes, näiteks tehastes või ehitusplatsidel.

Foto: Samsung Eesti

Saku Õlletehase müügiinimestel on Galaxy tahvelarvutitest mitmekülgselt abi

Üleilmsesse Carlsberg Groupi kuuluv Saku Õlletehas kasutab oma müügitegevuse korraldamisel samuti Samsungi seadmeid. Hiljuti saadi kätte Galaxy Tab A9+ tahvelarvutid, kuid positiivne kogemus Samsungi toodete oli olemas ka juba varasemast ajast.

“Tahvelarvuteid kasutavad müügiesindajad, kes külastavad igapäevaselt meie kliente – nii jaekaupluseid kui HoReCa-sektorit ehk restorane-baare-hotelle. Tahvel on heaks abimeheks tellimuste haldamisel ja kaupade väljapaneku jooksval aruandlusel,” rääkis Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.

“Nii näiteks on mõnda kauplust külastades, kus mõne konkreetse toote laoseis vajaks täiendamist, võimalik koheselt tahvliekraani vahendusel tellimus teha, mida siis omakorda kohe Sakus teatakse arvesse võtta,” kirjeldas ta.

Saku Õlletehas kasutab Galaxy tahvelarvuteid ka visuaalse väljapaneku jäädvustamiseks nii poodides kui joogilettidel, aga ka müügiosakonnale vajaliku tagasisideküsimustiku täitmiseks, mis igapäevast planeerimisprotsessi hõlbustab ja seetõttu ka koostööd klientidega sujuvamaks muudab.