Tagasi ST 29.09.25, 18:39 Meretransport kui strateegiline valik: MSC lähimereteenused aitavad kulusid optimeerida ja toetavad jätkusuutlikkust Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.

Balti piirkonnast saadetavad kaubad saavad sujuvalt liikuda Hollandi, Ühendkuningriigi või Lõuna-Euroopa turgudele ilma tüütute ummikuteta.

Foto: MSC Eesti

Eesti ettevõtete jaoks on see eriti oluline. Balti piirkonnast saadetavad kaubad saavad sujuvalt liikuda Hollandi, Ühendkuningriigi või Lõuna-Euroopa turgudele ilma tüütute ummikuteta. Ukselt-ukseni teenuse võimalus, mis ühendab meretranspordi kohalike veoteenusepakkujatega, lihtsustab tarneahelate haldamist veelgi. Puitu, masinaid või tarbekaupu eksportivate ettevõtete jaoks võib see tähendada kulude olulist vähenemist.

Jätkusuutlikum valik

Jätkusuutlikkusest on saanud ettevõtete jaoks oluline tegur. Võrreldes maanteetranspordiga tekitab meretransport oluliselt vähem CO₂ heitkoguseid transporditava tonni kohta. Eesti eksportijatele annab see võimaluse vähendada oma keskkonnajalajälge, täites samal ajal kasvavaid kliimaga seotud nõudeid ning ka klientide ootusi. Paljud suured Euroopa ostjad eelistavad täna tarnijaid, kel on ette näidata jätkusuutlikumad tarneahelad ning meretransport aitab ettevõtetel just seda turunõudlust suurepäraselt ka täita.

MSC on seadnud endale eesmärgiks saavutada 2050. aastaks netoheitmete tase nullini ning jätkab investeerimist puhtamatesse tehnoloogiatesse, alternatiivkütustesse ja energiatõhususse. Meie lähimere lahendused aitavad kohalikel ettevõtetel saavutada oma jätkusuutlikkuse eesmärke ja pakuvad klientidele käegakatsutavat viisi logistikavalikute ühtlustamiseks laiemate jätkusuutlike eesmärkidega, kaotamata sealjuures usaldusväärsust või kiirust.

Kohalik asjatundlikkus, globaalne haare

MSC tugevus seisneb globaalse ulatuse ning kohaliku olustiku tundmise kombinatsioonis. Ettevõttel on kontorid igas suuremas Euroopa sadamas, sealhulgas Tallinnas, mis võimaldab pakkuda kiiret ja usaldusväärset tuge ning kohalikele ettevõtete vajadustele vastavaid personaalseid lahendusi. Eesti kaubavedajate jaoks tähendab see partnerit, kes mõistab lisaks globaalsetele kaubavoogudele ka kohaliku turu eripärasid, hooajalisi kõikumisi ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vajadusi.

Digitaalsed lahendused, mis ühendavad ja lihtsustavad

Digitaalsed tööriistad – alates reaalajas kauba jälgimisest kuni elektroonilise dokumenteerimiseni – lisavad tarneahelatele täiendavat läbipaistvust ja tõhusust. Ettevõtted saavad parema ülevaate sellest, kus nende kaup igal ajahetkel asub, mis aitab omakorda parandada planeerimist ja otsuste langetamist. Digitaalsed teenused laienevad sujuvalt üle piirkondlike võrgustike, võimaldades ettevõtetel ühendada Euroopa-siseseid kaubavooge ülemaailmsete tarneahelatega nutikal ja integreeritud viisil. Veebipõhine broneerimine, kohesed hinnapakkumised ja automatiseeritud teated vähendavad halduskoormust, tagades samal ajal suurema paindlikkuse. Kombineerides lühimeretranspordi usaldusväärsust uuenduslike digitaalsete platvormidega, annab MSC saatjatele võimaluse optimeerida marsruute, parandada jätkusuutlikkust ja reageerida kiiremini turu nõudmistele.

Strateegiline samm, mis tasub end ära

Lühimerevedu ei ole enam pelgalt alternatiiv maanteetranspordile, vaid sellest on saamas strateegiline valik. See vähendab kulusid, tugevdab tarneahela usaldusväärsust ja toetab jätkusuutlikkuse eesmärke. Eesti ettevõtete jaoks pakub see võimalust kaubelda Euroopaga, jättes samal ajal väiksema süsiniku jalajälje, ning mida toetavad globaalse laevanduseksperdi kogemused ja kohaliku meeskonna teadmised.

Kuna Euroopa kaubandusmustrid arenevad pidevalt, on neil, kes oma transpordistrateegiaid mitmekesisemaks muudavad, võimalus saavutada järjekindlus ja tõhusus. Eesti ettevõtete jaoks võib osa logistikast merele üleviimine olla samm, mis ei too kokkuhoidu mitte üksnes täna, vaid tagab ka pikaajalise konkurentsivõime homsel turul.

