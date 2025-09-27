Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö

Maanteetranspordi sektorile pole viimased aastad olnud just parimad. Uurides valdkonna edetabeli esikolmikusse jõudnud firmade omanikelt, kuidas neil läheb, keeldus ühe kõrgele kohale tulnud äri juht kommentaarist. “Sest nii raske on,” põhjendas ta.
- Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
- Foto: Quickport
Kokku oli edetabelis 172 ettevõtet ja valikusse pääsesid ettevõtted, kelle 2024. aasta käive oli vähemalt 1,5 miljonit eurot ning töötajate arv vähemalt 2.
Erimõõduliste kaupade ja raskeveoste vedaja Quickport OÜ
jõudis Autotranspordi TOPi esikohale tänu mullustele suurtele ja edukatele projektidele. Loe pikemalt teemaveebist logistikauudised.ee
, mida rääkis ettevõtte juht Maksim Juferev
majandusolukorrast jooksval aastal.
