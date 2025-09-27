Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö

ST Sisuturundus 25.09.25, 14:14

Kuidas Eesti elutähtis side ja meedia püsivad töös siis, kui internet ja mobiilside tõrguvad – olgu põhjuseks torm, üleujutus või sõjaline kriis –, teeme selgeks värske saatesarja “Levira – eetris ja ühenduses” esimeses saates.