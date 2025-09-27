Äripäev
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,77%9 284,83
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,02
  27.09.25, 06:00

Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö

Maanteetranspordi sektorile pole viimased aastad olnud just parimad. Uurides valdkonna edetabeli esikolmikusse jõudnud firmade omanikelt, kuidas neil läheb, keeldus ühe kõrgele kohale tulnud äri juht kommentaarist. “Sest nii raske on,” põhjendas ta.
Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
Kokku oli edetabelis 172 ettevõtet ja valikusse pääsesid ettevõtted, kelle 2024. aasta käive oli vähemalt 1,5 miljonit eurot ning töötajate arv vähemalt 2.
Erimõõduliste kaupade ja raskeveoste vedaja Quickport OÜ jõudis Autotranspordi TOPi esikohale tänu mullustele suurtele ja edukatele projektidele. Loe pikemalt teemaveebist logistikauudised.ee, mida rääkis ettevõtte juht Maksim Juferev majandusolukorrast jooksval aastal.
Autotranspordi TOPi toetaja
  • Truck Trading Estonia OÜ
Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
  PRO
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
  PRO
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
