Raadiohommikus: tundmatud droonid, värske tehingu tagamaad ja idufirma uudis

Äripäeva raadio teisipäevane hommikuprogramm pöörab tähelepanu droonidele ja nendest tingitud hirmudele, ühe ettevõtlustehingu tagamaadele ja idufirmale, kellel on kuulajatele teatada midagi uut. Hoiame kõrvad avatud ka kolmele värskele konkurentsiraportile.
Kell 7.45 analüüsime eelmisel nädalal Põhjamaades toimunud drooniintsidentide tähendust idufifrma LendurAI ja õhuväe endise ülema Jaak Tarien
Kell 8 uudiste järel tuleb külla küberturbesektoris tegutseva Rangeforce'i asutaja Taavi Must
. Räägime lähemalt Rangeforce'i müügist Iisraeli küberturbeettevõttele Cyberbit ja uurime, mis muutused ootavad Eesti juurtega ettevõtet ees.
Pärast 8.30 uudiseid tuleb külla müügiidu Sera kaasasutaja ja tegevjuht Sergio Rannula
. Ettevõte, mis eelmisel aastal kaasas kapitali teiste seas Markus Villigult, tuleb nüüd välja värske uudisega.
Kui kell 9 algavad uudised saavad läbi, hüppame kolme konkurentsiraportisse. Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv
tutvustab lähemalt, mis toimub hambaravis, erakliinikutes ja meditsiiniseadmete tootjates/müüjates. Vihjeks olgu öeldud, et neil läheb hästi.
Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Stiine Reintam.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
11.00–12.00 “Investor Toomase tund”.
Saade pakub sissevaate Inbanki Investeerimisklubi üritusele, kus Inbanki nõukogu esimees Erkki Raasuke avab oma võlakirjade investeerimisfilosoofia. Ta selgitab, miks ta peab pankade allutatud võlakirju ainsaks mõistlikuks võlainvesteeringuks tänu tugevale regulatiivsele kaitsele ja vastupidavale ärimudelile. Samas hoiatab Raasuke teravalt kinnisvaraarendajate võlakirjade eest, nimetades seda ettearvamatu rahavoo tõttu tulega mängimiseks.
Saadet toimetas Kaspar Viira.
13.00–14.00 “E-kaubanduse areng ja tulevik”.
Saates on külas juturoboteid loova idufirma Askly asutaja Sandra Roosna, kellega arutame, miks paljud automaatsed klienditoe lahendused seni pole toiminud, kuidas tehisaru saab müüki toetada ja mida tähendab, kui AI muutub meeskonnaliikmeks.
Saadet juhib Kuldar Kullasepp Maksekeskusest.
15.00–16.00 “Töö ja palk”.
Tehisintellekt ja personalitarkvarad muudavad värbamist, intervjuusid ja töötajate arendamist kiiremini, kui me arvatagi oskame. Kuidas tehnoloogia personalijuhte ja juhte päriselt aitab ning kus võib see hoopis probleeme juurde tekitada? Mis võiks olla AI järgmised sammud personalitöös? Oma kogemusi ja tähelepanekuid jagab globaalne värbamisjuht Renita Käsper.
Saadet juhib Helen Roots.
Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
