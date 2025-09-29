Raadiohommikus: tundmatud droonid, värske tehingu tagamaad ja idufirma uudis

Kui kell 9 algavad uudised saavad läbi, hüppame kolme konkurentsiraportisse. Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv tutvustab lähemalt, mis toimub hambaravis, erakliinikutes ja meditsiiniseadmete tootjates/müüjates. Vihjeks olgu öeldud, et neil läheb hästi.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Stiine Reintam.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”.

Saade pakub sissevaate Inbanki Investeerimisklubi üritusele, kus Inbanki nõukogu esimees Erkki Raasuke avab oma võlakirjade investeerimisfilosoofia. Ta selgitab, miks ta peab pankade allutatud võlakirju ainsaks mõistlikuks võlainvesteeringuks tänu tugevale regulatiivsele kaitsele ja vastupidavale ärimudelile. Samas hoiatab Raasuke teravalt kinnisvaraarendajate võlakirjade eest, nimetades seda ettearvamatu rahavoo tõttu tulega mängimiseks.

Saadet toimetas Kaspar Viira.

13.00–14.00 “E-kaubanduse areng ja tulevik”.

Saates on külas juturoboteid loova idufirma Askly asutaja Sandra Roosna, kellega arutame, miks paljud automaatsed klienditoe lahendused seni pole toiminud, kuidas tehisaru saab müüki toetada ja mida tähendab, kui AI muutub meeskonnaliikmeks.