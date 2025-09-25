Tagasi 27.09.25, 15:05 Aasta iduinvestor valis töö riigifirmas Eesti idusektori poolt 2024. aasta investoriks valitud Helery Pops ei tööta enam aktiivselt investorina ja teatas nüüd tööle asumisest suurde Eesti riigiettevõttesse.

Tunnen end lõpuks õnneliku ja enesekindlana, kirjutas Helery Pops LinkedInis.

Foto: Krists Luhaers / Techchill

“5000 inimesega ettevõttesse astumine on täiesti uus kogemus, aga olen siiralt põnevil rolli üle, kus saan rakendada idufirmade loodud tehnoloogiat,” kirjutas ta LinkedInis.

Mullu detsembris lahkus Helery Pops Leedu riskikapitalifondi Practica Capital Eesti esindaja ametikohalt. Veel teatas Helery Pops, et jätkab tööd ka äriinglite ühenduse ByFounders skaudina Eestis.

Artikkel jätkub pärast reklaami