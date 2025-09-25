Aasta iduinvestor valis töö riigifirmas

Eesti idusektori poolt 2024. aasta investoriks valitud Helery Pops ei tööta enam aktiivselt investorina ja teatas nüüd tööle asumisest suurde Eesti riigiettevõttesse.
- Tunnen end lõpuks õnneliku ja enesekindlana, kirjutas Helery Pops LinkedInis.
- Foto: Krists Luhaers / Techchill
Nimelt pühendab Helery Pops
alates esmaspäevast oma tööpäevad Eesti Energia
le, vahendab idufirmade uudisportaal FoundMe
.
“5000 inimesega ettevõttesse astumine on täiesti uus kogemus, aga olen siiralt põnevil rolli üle, kus saan rakendada idufirmade loodud tehnoloogiat,” kirjutas ta LinkedInis.
Mullu detsembris lahkus Helery Pops Leedu riskikapitalifondi Practica Capital Eesti esindaja ametikohalt. Veel teatas Helery Pops, et jätkab tööd ka äriinglite ühenduse ByFounders skaudina Eestis.
Helery Pops ise sai tuule tiibadesse Pipedrive’
ist ja hiljem hakkas ta Honey Badger Capital
i kaudu investeerima Pipedrive’i kaasasutajate Ragnar Sassi, Martin Tajuri ja Martin Henki raha.
Pikemalt saab uudist lugeda portaalist FoundMe.io.
