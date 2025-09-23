Eestlased ostsid Armeenia IT-firma ja sihivad rahvusvahelist kasvu

ST Sisuturundus 25.09.25, 11:17

27. septembril aastal 2000 avas uksed Järve Selver, mis on siiani säilitanud oma positsiooni jaeketi lipulaevana. Kauplus on olnud esirinnas kõikide suuremate innovatsioonide käivitamisel – nii e-pood, erikampaaniad, Selveri Köögi tootmine kui ka nutikassad.