Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,77%9 284,83
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,53
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,77%9 284,83
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,53
  • 28.09.25, 11:16

Eestlased ostsid Armeenia IT-firma ja sihivad rahvusvahelist kasvu

IT- ja nõustamisteenuste ettevõte Civitta Eesti omandas Armeenias enam kui 50 töötajaga IT-firma HackTech, et laieneda Lähis-Idas ja USAs, kirjutab portaal ITuudised.
Civitta kaasasutaja Riivo Anton on ka Specialist VC partner ning Startup Wise Guysi investor.
  • Civitta kaasasutaja Riivo Anton on ka Specialist VC partner ning Startup Wise Guysi investor.
  • Foto: Andras Kralla
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 15.07.25, 16:21
Nortal ostis 600 töötajaga Ameerika tarkvarafirma
“Tegu on Nortali ajaloos suurima ostuga”
Priit Alamäe suuromandis IT-ettevõte Nortal ostis USAs ja Ladina-Ameerikas tegutseva tarkvarafirma.
Uudised
  • 22.08.14, 00:00
Miljonid voolavad Eesti idufirmadesse
Idufirmade õitseng Eestis toob loogilise jätkuna siia ka üha enam välisraha, mis on märkimisväärne süst meie majandusse. Alates 2006. aastast on Eesti idufirmad saanud 138 miljoni euro eest investeeringuid. Sellest vaid ligi 28% on Eesti päritolu.
  • ST
Sisuturundus
  • 25.09.25, 11:17
Veerandsada aastat Järve Selverit: suur lugu Eesti kaubanduse arengust
27. septembril aastal 2000 avas uksed Järve Selver, mis on siiani säilitanud oma positsiooni jaeketi lipulaevana. Kauplus on olnud esirinnas kõikide suuremate innovatsioonide käivitamisel – nii e-pood, erikampaaniad, Selveri Köögi tootmine kui ka nutikassad.

Hetkel kuum

Jevgeni Kabanov mängib Balti jaamas pealtvaatajatele muusikat.
Uudised
  • 27.09.25, 10:07
Miljonärist moosekant: Bolti tippjuht käib sentide eest tänaval musitseerimas
Panganduseksperdi Erkki Raasukese sõnul pole tal kahtlust, et keegi saab kinnisvaraarendajate kõrge intressiga võlakirjadega valusalt kõrvetada.
Börsiuudised
  • 26.09.25, 11:44
Erkki Raasuke kinnisvaraarendajate võlakirjadest: on vaid aja küsimus, kui see kõik tükkideks lendab
“Olen valmis tegema igasuguseid kihlvedusid”
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime Lev Dolgatsjoviga, mida tähendab investoritele dollari nõrgenemine ja kust leida kaitset dollaririski vastu.
Saated
  • 27.09.25, 07:46
Dollari langus pani aasta investori spekuleerima. “Olen Ameerika turu puhul väga optimistlik”
Helen Metsvaht tõusis poolteist aastat tagasi Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuste juhi kohalt emaettevõtte Citycon juhatusse ärijuhiks.
Börsiuudised
  • 26.09.25, 15:31
Suure Soome börsifirma ärijuhiks tõusnud eestlane lahkub ametist
Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
  • PRO
TOP
  • 27.09.25, 06:00
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
EISi juht Ursel Velve (vasakul) ja nõukogu esimees Erkki Raasuke lahendavad kärpeülesannet ja püüavad enda sõnul organisatsiooni mõjusamaks muuta.
Uudised
  • 26.09.25, 13:10
EIS koondas seitse juhti ning sulgeb teenuseid
Intervjuu Erkki Raasukesega: avalikul sektoril on tõsiseid probleeme iseenda reformimisega
Kohapeal toimetavad kaitsepolitseiamet (KAPO), politsei- ja piirivalveamet ja päästeamet, kes tegelevad tõendite kogumisega.
Uudised
  • 27.09.25, 13:02
Pärnumaalt leiti võõra riigi drooni tükk
Kuidas teha ettevõtte jaoks mõistlik valik: seadme ostuhind on üksnes jäämäe tipp
  • ST
Sisuturundus
  • 25.09.25, 14:55
Kuidas teha ettevõtte jaoks mõistlik valik: seadme ostuhind on üksnes jäämäe tipp
Civitta kaasasutaja Riivo Anton on ka Specialist VC partner ning Startup Wise Guysi investor.
Eestlased ostsid Armeenia IT-firma ja sihivad rahvusvahelist kasvu
Laenu ennetähtaegse tagasimakse tingimused võivad olenevalt laenutüübist erineda.
Suur vaidlus: pank küsis pärast kopsakat tagasimakset sama palju intressi
Euroopameelne partei PAS tahaks viia riigi Euroopa Liitu aastaks 2030, kuid venemeelsed seda ei toeta.
Moldova valib uut parlamenti. Kaalul on riigi tulevik
Civitta kaasasutaja Riivo Anton on ka Specialist VC partner ning Startup Wise Guysi investor.
Eestlased ostsid Armeenia IT-firma ja sihivad rahvusvahelist kasvu
NATO otsus tugevdada kohalolekut Läänemere piirkonnas on tingitud Taanis aset leidnud droonisissetungidele. Fotol NATO peasekretär Mark Rutte.
NATO suurendab kohalolekut Läänemere piirkonnas
Jevgeni Kabanov mängib Balti jaamas pealtvaatajatele muusikat.
Miljonärist moosekant: Bolti tippjuht käib sentide eest tänaval musitseerimas
Heldur Meerits noortele: armunud olete pool aastat, tehke lahusvara
Heldur Meerits noortele: armunud olete pool aastat, tehke lahusvara
Tippfotograafi Mardo Männimägi rääkis “Investor Toomase tunnis” poole miljoni euro suurusest portfellist ning jagas, kuidas ta selleni jõudis.
Raadiohitid: tippfotograafi portfell, debatt majanduse üle ja maksud
Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
  • PRO
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
Kuidas teha ettevõtte jaoks mõistlik valik: seadme ostuhind on üksnes jäämäe tipp
  • ST
Kuidas teha ettevõtte jaoks mõistlik valik: seadme ostuhind on üksnes jäämäe tipp
Euro tugevnemine USA dollari suhtes võib panna löögi alla Euroopa eksportijad.
Suurpangad prognoosivad euro jätkuvat tugevnemist
Panganduseksperdi Erkki Raasukese sõnul pole tal kahtlust, et keegi saab kinnisvaraarendajate kõrge intressiga võlakirjadega valusalt kõrvetada.
Erkki Raasuke kinnisvaraarendajate võlakirjadest: on vaid aja küsimus, kui see kõik tükkideks lendab
“Olen valmis tegema igasuguseid kihlvedusid”
Tunnen end lõpuks õnneliku ja enesekindlana, kirjutas Helery Pops LinkedInis.
Aasta iduinvestor valis töö riigifirmas
Aafrika Amazoniks peetava Jumia Technologiesi aktsiad noteeriti New Yorgi börsil 2019. aasta kevadel. Nüüdseks on aktsia börsil näinud tõelisi Ameerika mägesid.
Riskantne, kuid vastupandamatu: 60% tõusnud aktsia särab Läti kolleegi portfellis
Everausi asutaja Janar Muttik
Everaus tõmbab juhatuse laiemaks
Yolo Groupi omaniku Tim Heathi sõnul peab nüüd kasiinoäris valima musta ja valge vahel.
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks

Podcastid

Poliitikute töölaud: kes on kahtlane ja kes lihtsalt kaabakas?
Poliitikute töölaud
Poliitikute töölaud: kes on kahtlane ja kes lihtsalt kaabakas?
00:00
Ekspert: paaniliselt avalikkust tõrjuv ettevõtja kaotab usaldusväärsuse
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Ekspert: paaniliselt avalikkust tõrjuv ettevõtja kaotab usaldusväärsuse
00:00
Äripäeva arvamusliider: Eesti avalik diplomaatia on olnud vaid jäämäe veepealne osa
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: Eesti avalik diplomaatia on olnud vaid jäämäe veepealne osa
Noorte karmimaid tööpiiranguid on praktikas keeruline ellu viia
Hommikuprogramm
Noorte karmimaid tööpiiranguid on praktikas keeruline ellu viia
Kullafond. Everesti tipus käinud Kaspar Eevald: see mägi muudab elu
Äripäeva raadio kullafond
Kullafond. Everesti tipus käinud Kaspar Eevald: see mägi muudab elu
Tarbijakaitsja petlikest e-poodidest: äärmisel juhul võime poe sulgeda
Hommikuprogramm
Tarbijakaitsja petlikest e-poodidest: äärmisel juhul võime poe sulgeda
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.10.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
08.10.2025 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi
09.10.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
09.10.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 27.09.25, 10:07
Miljonärist moosekant: Bolti tippjuht käib sentide eest tänaval musitseerimas
2
Uudised
  • 26.09.25, 07:00
Eesti firma omanikul on Venemaal jama majas
3
Börsiuudised
  • 26.09.25, 11:44
Erkki Raasuke kinnisvaraarendajate võlakirjadest: on vaid aja küsimus, kui see kõik tükkideks lendab
“Olen valmis tegema igasuguseid kihlvedusid”
4
Börsiuudised
  • 26.09.25, 15:31
Suure Soome börsifirma ärijuhiks tõusnud eestlane lahkub ametist
5
Uudised
  • 26.09.25, 15:40
Ekseko katkupuhang maksis Rakvere lihatööstuse endistele omanikele 7 miljonit
6
  • PRO
TOP
  • 27.09.25, 06:00
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja

Viimased uudised

Uudised
  • 28.09.25, 11:16
Eestlased ostsid Armeenia IT-firma ja sihivad rahvusvahelist kasvu
Uudised
  • 28.09.25, 10:32
Moldova valib uut parlamenti. Kaalul on riigi tulevik
Uudised
  • 28.09.25, 08:43
NATO suurendab kohalolekut Läänemere piirkonnas
  • ST
Sisuturundus
  • 28.09.25, 08:15
Sorainen ja Helenius: teeme Eesti korda!
Uudised
  • 28.09.25, 07:00
Suur vaidlus: pank küsis pärast kopsakat tagasimakset sama palju intressi
Uudised
  • 27.09.25, 17:00
Heldur Meerits noortele: armunud olete pool aastat, tehke lahusvara
Uudised
  • 27.09.25, 15:05
Aasta iduinvestor valis töö riigifirmas
Uudised
  • 27.09.25, 13:14
Suurpangad prognoosivad euro jätkuvat tugevnemist
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025