Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,77%9 284,83
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,02
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,77%9 284,83
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,02
  • ST
  • 27.09.25, 12:12

Sanders Skorik: Dubais ei osteta unistusi, vaid strateegiat

“Ma ei räägi mesijuttu. Ma räägin seda, mida olen ise läbi teinud,“ ütleb Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik. Ta on teinud üle 100 tuuri Dubais – klientide nõustamisest kuni eksklusiivsete arendajasuheteni. ”Ma ei hakka müüma midagi, mida ma ise ei ostaks,“ kinnitab Skorik, kelle jaoks Dubai kinnisvaraturg pole pelgalt töö – see on isiklik teekond, mis algas investorina ja kasvas välja äriks, mis toob eestlased Araabia Ühendemiraatide päikese alla.
Selles majas näiteks algavad stuudiokorterite hinnad 150 000 eurost.
  • Selles majas näiteks algavad stuudiokorterite hinnad 150 000 eurost.
  • Foto: Skover Kinnisvara
Infopäevad 1. oktoobril Tallinnas ja 2. oktoobril Tartus! Osalejad saavad põhjaliku ülevaate Dubai kinnisvaraturust ja investeerimisvõimalustest.
Lisainfo ja registreerumine siin >>

Dubai võlu – miks eestlane üldse peaks sinna investeerima?

Viimati käis Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik Äripäeva raadios rääkimas jaanuaris. Pool aastat hiljem on Dubai kinnisvaraturg veelgi aktiivsem ja dünaamilisem. “Rahvaarv on tõusnud nelja miljonini. Suurem osa neist on eurooplased, kellel on raha ja kes kolivad peredega. Nad otsivad turvalisust, kliimat ja maksuvabadust,“ selgitab Skorik. Tema sõnul on Dubai atraktiivne just seetõttu, et seal puuduvad tulumaksud, valuuta ja riik on stabiilsed. ”Ameerika on liiga kaugel, Aasias ei saa sa maad omada. Dubais on kõik paigas – seadusandlus, kliima, turvalisus.“
Lisaks majanduslikule loogikale mängib rolli ka elukvaliteet. “Kui sa oled aus inimene, ei peta ega varasta, siis on Dubais isegi vähem probleeme kui Euroopas. Seal saad keskenduda oma tööle või ärile, ilma et peaksid muretsema bürokraatia või maksukoormuse pärast,“ ütleb Skorik. Just see kombinatsioon – stabiilsus, turvalisus ja kasvupotentsiaal – on tema sõnul põhjus, miks eestlane võiks Dubai suunas vaadata.

Ostuprotsess – miks kontakt loeb?

Skorik rõhutab, et otsekontakt arendajaga ei pruugi olla parim tee. “Hinnad ja tingimused on samad, aga keegi ei vii sind tuurile, ei selgita ega ava kogu infot. Hiljem ei aita keegi kinnisvara edasi müüa,“ ütleb ta. ”Seda abi arendajalt ei saa. Arendaja roll on müüa, müüa ja veel kord müüa – mitte pakkuda kliendile järelteenindust. Ehk kui hiljem on vaja kinnisvara edasi müüa, üürile anda või lihtsalt erinevaid küsimusi lahendada, siis loomulikult saan sellega abiks olla. Kui klient ostab otse arendajalt, ilma minu abita, siis on need teenused lisatasu eest; kui minuga, on support ehk toetus hinnas,“ selgitab ta. Skoriku tiim pakub tuge igal sammul – alates videokõnest kuni tuurini Dubais.
Kui sa oled aus inimene, ei peta ega varasta, siis on Dubais isegi vähem probleeme kui Euroopas.
Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik
”Kui klient tahab investeerida, siis mida rohkem ta infot annab, seda paremini saan aidata. Valime koos parima variandi, vajadusel aitame Eestis vara müüa, et Dubaisse investeerida.“ Tema sõnul ei lõpe töö hetkega, mil klient on korteri välja valinud – vastupidi, just siis algab praktiline osa: üürileandmine, sisustamine, haldus.
Dubais tegutsemise ajal on Skorikul tekkinud oma tiim, kes kannab hoolt ka siis, kui ta ise füüsiliselt kohal ei ole. “Suvel käis siin mitu klienti tuuril, just siis, kui mina olin Eestis. Olen valinud meeskonda väga hoolikalt – keda saan täielikult usaldada,“ kinnitab ta. Küsimusele, kas maaklerite tiimis on eestlasi, sõnab ta, et kahjuks mitte. ”Need on rahvusvahelise taustaga inimesed. Eestis on paar inimest, keda ma näeks just Dubais, ja olen neile ka pakkumise teinud. Aga paljud on mugavustsoonis ega julge astuda sammu tagasi, et hiljem astuda kümme sammu ette.“

Tehingute dünaamika – kes ostab, kes üürib?

Dubai kinnisvaraturg on erakordselt aktiivne: igal kuul tehakse seal umbes 15 000 ostu-müügitehingut. “Umbes pool on ehitusjärgus ja pool järelturul. Pangalaenu osakaal on alla 30%, mis tähendab, et turg ei sõltu laenuriskidest,“ selgitab Skorik. See loob stabiilsema keskkonna, kus hinnakõikumised ei vallandu massilisest sundmüügist.
Kortereid üürivad peamiselt need, kes alles kohale kolivad ja soovivad piirkonda tundma õppida. “Inimesed tulevad, elavad aasta, vaatavad, kas neile meeldib. Suurettevõtted üürivad oma töötajatele kortereid. Ja kui kõik sobib, tekib soov osta,” kirjeldab Skorik turudünaamikat. Ostjate seas on nii need, kes on Dubais juba elanud ja saavad pangalaenu, kui ka need, kellel on vahendid kohe valmis kinnisvara soetamiseks. Uusarendused võivad küll olla soodsama hinnaga, kuid nõuavad pikemat ootamist – seetõttu eelistavad Dubais pikemat aega elanud inimesed valmisobjekte. “Ehk turg toimib üsna lihtsalt: investorid ostavad projekte juba paberil, panustades hinnakasvule, et hiljem neid samu objekte inimestele välja üürida või maha müüa siis, kui need on valmis,“ selgitab ta.

Kommuunid (ühised pargid, basseinid, poed jne), kuhu saab osta kahetoalise korteri alates 250 000€ ja ridamajad alates 550 000€. Valmiskommuunides on taoline kinnisvara ca 30% kallim.

Investeerimisstrateegiad ja finantskorraldus: Eesti ja Dubai erinevus

“Eestis ostetakse investeeringuks pigem väiksemaid kortereid, Dubais kehtib vastupidine loogika – mida kallim ja eksklusiivsem, seda uhkem,“ ütleb Skorik. Tema sõnul on mõistlikum osta üks mereäärne korter kui kolm stuudiot magalarajoonis. ”Kapitalikasvu potentsiaal on suurem, sest mere äärde ei ehitata juurde, küll aga sisemaa poolel on ruumi edasi ehitada.“
Dubai turule sisenemine võib algajale investorile tunduda keeruline, eriti finantskorralduse tõttu. Valmis kinnisvara ostmisel peab kogu summa olema arvel – laenu saamine välismaalasena on keeruline. Uusarendustes kehtib maksegraafik: 20% sissemaks, 40–50% ehituse ajal ja ülejäänud summa objekti valmimisel. “Viimasele osamaksele saab küll laenu taotleda, aga sellele ei tasu lootma jääda. Raha peab olema tagataskus,“ rõhutab ta. ”See hoiab 'taksojuhtidest' investorid eemale, kes soovivad alati osta kinnisvara ilma rahata, ehk maksimaalse võimendusega. Just see investorgrupp tekitab turul probleeme,“ lisab ta.
Samas on Skoriku sõnul Dubai turu tugevuseks just see, et üle 70% tehingutest tehakse ilma laenuta. “See tähendab, et isegi suure majanduslanguse korral ei ole oodata suuri kollapse. Omanikud ei ole sunnitud müüma – nad saavad oodata, üürida ja tegutseda rahulikult,“ lisab ta.

Riskid – mida peab arvestama?

“Ma ei räägi huvilistele ainult võimalustest, vaid toon välja ka riskid,“ rõhutab Skorik. Tema sõnul tuleb olla ettevaatlik ülehinnatud objektide suhtes ning vältida piirkondi, kus suurim kasv on juba toimunud ja edasine potentsiaal piiratud. ”Väga oluline on mitte osta üle oma võimete ja jätta kõrvale strateegia, kus inimene ostab korteri ilma kogu raha omamata, lootes müüa broneeringu poole pealt edasi. Jah, sellised strateegiad võivad toimida, aga millegipärast lähevad need alati hapuks just neil, kellel ei ole raha objekti lõpuni välja osta. Edukalt õnnestuvad need tavaliselt ainult neil, kellel on võimalus vajadusel ka lõpuni minna,“ lisab ta. Samuti toob Skorik välja, et arendajalt ostes tuleb hoolikalt järgida maksegraafikut – selle eiramine võib investorile hiljem tõsiseid probleeme põhjustada.
Mina ise proovin alati kõigepealt kõike isiklikult läbi teha. Eestis müüsime enne vahendusteenuse pakkumist üle saja korteri ning Dubais käitun samamoodi – riskin ja õpin ise esimesena.
Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik
Paljud pelgavad kinnisvaraturu kõikumisi ja võimalikke mulli lõhkemisi – see on täiesti mõistetav. Kuid Skoriku sõnul erineb Dubai turg oluliselt traditsioonilistest Euroopa kinnisvaraturgudest. “See ei ole mingi müütiline mull, mis võiks igal hetkel puruneda. Turg on dünaamiline, aktiivne ja toetub kiiresti kasvavale rahvaarvule ning tugevale majandusstruktuurile.“
Ta rõhutab, et riskide maandamine algab realistlikust eelarvest. “Kui ostad üle oma võimete, võivad probleemid tekkida mistahes turul. Mina ise proovin alati kõigepealt kõike isiklikult läbi teha. Eestis müüsime enne vahendusteenuse pakkumist üle saja korteri ning Dubais käitun samamoodi – riskin ja õpin ise esimesena.“
Infopäevad 1. oktoobril Tallinnas ja 2. oktoobril Tartus! Osalejad saavad põhjaliku ülevaate Dubai kinnisvaraturust ja investeerimisvõimalustest.
Lisainfo ja registreerumine siin >>

Mida täna osta?

Kui rääkida tänastest investeerimisvõimalustest Dubais, siis Skoriku sõnul algavad hinnad stuudiokorterite puhul umbes 150 000 eurost. Sellise summa eest saab korraliku väikese korteri, mis sobib hästi nii isiklikuks elamiseks kui ka üürituluks. Järgmisel astmel on kommuunid ehk mikrorajoonid, kus on olemas kortermajad, villad, ridaelamud ning ühised pargid, basseinid, spordiväljakud, poed ja muud vaba aja veetmise võimalused, mille hinnad algavad umbes 300 000 eurost – need pakuvad rohkem ruumi ja kaasaegseid mugavusi. Kes otsib suuremat kinnisvara, võib kaaluda ridamaja, mille hind jääb umbes 600 000 euro kanti.
Mereäärsete korterite hinnad algavad umbes 450 000 eurost – samas hinnaklassis kui mõned hinnatumad piirkonnad Tallinnas, näiteks Noblessneris. Skorik toob välja, et kuigi Tallinnas on turg väiksem, maksud suuremad ja riskid sageli teravamad, pakub Dubai oluliselt suuremat potentsiaali. “Sealne turg sobib nii pikaajaliseks investeerimiseks kui ka atraktiivseks üürituluks. See teeb Dubaisse investeerimise huvitavaks valikuks mitte ainult Eesti, vaid ka Euroopa investoritele. Tasub mainida, et ehitusjärgus kommuunides ja mereäärsetes piirkondades on hinnad tavaliselt 30–40% soodsamad kui samaväärsetes valmisobjektidel – muidugi juhul, kui teha õige valik.“

Mere äärde rajatav kommuun, mida ehitatakse koos kogu infrastruktuuriga (promenaad, rannad). Võrreldes samaväärsete valmisrajoonidega on see ehitusjärgus olev täna poole soodsam, hinnad algavad 500 000 eurost.

Kliendipäevad Eestis

Skover Kinnisvara koostöös Dubai suurima arendajaga Damac korraldab oktoobri alguses huvilistele kaks infopäeva – 1. oktoobril Tallinnas Hilton Tallinn Park hotellis ja 2. oktoobril Tartus V Spaa konverentsikeskuses.
Infopäevad on mõeldud kõigile kinnisvarasse investeerimisest huvitatuile ja on väga hea võimalus Dubai võimalustega tutvumiseks. Infotunnid toimuvad kolm korda päevas – kell 10, 12 ja 14 – ning on võimalik registreeruda ka personaalsele konsultatsioonile. Lisainfo ja registreerumine siin >>
Damac on üks suurimaid Araabaia Ühendemiraatide arendajaid, kes on:
• ehitanud üle 50 000 ühiku, sama palju on veel ehitusjärgus;
• väga tugev kommuunide ning luksuskinnisvara arendaja;
• väga nõutud arendaja – tihti müüakse projekt samal päeval kui korterid müüki tulevad.
Seminaride fookuses on vastused kõikidele olulistele küsimustele: alates Dubais asuvate rajoonide eripärast, hinnatasetest ja riskidest kuni ostu-, müügi- ja üüriprotsessideni, mida saab mugavalt teha Eestist lahkumata. Samuti purustatakse levinud müüte kinnisvarainvesteeringute keerukuse ja kulukuse kohta ning tutvustatakse parimaid pakkumisi alates 150 000 eurost ja vaid 20% sissemaksega.
Lisaks jagatakse praktilisi kogemusi Dubai kinnisvaraturu tootluse ja hinnakasvu kohta, mis jääb aasta baasil vahemikku 7–10% üüritootlust ja 5–15% hinnakasvu.
Lisainfo ning registreerumine 1. ja 2. oktoobril toimuvate ürituste kohta: linktr.ee/skoverestate
Talv on just paras aeg planeerida reisi Dubaisse ja võimalus võtta osa tuurist koos Sandersiga, et saada kohapeal põhjalik ülevaade!
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Järve Selver sai 25
  • ST
  • 25.09.25, 11:17
Veerandsada aastat Järve Selverit: suur lugu Eesti kaubanduse arengust

Hetkel kuum

EISi juht Ursel Velve (vasakul) ja nõukogu esimees Erkki Raasuke lahendavad kärpeülesannet ja püüavad enda sõnul organisatsiooni mõjusamaks muuta.
Uudised
  • 26.09.25, 13:10
EIS koondas seitse juhti ning sulgeb teenuseid
Intervjuu Erkki Raasukesega: avalikul sektoril on tõsiseid probleeme iseenda reformimisega
Hesburger võtab tulevikus tööle vähem alla 18aastaseid töötajaid, kuna uute eeskirjadega on keeruline kohaneda. Pilt on illustratiivne.
Uudised
  • 26.09.25, 06:00
Gümnasistid saavad töötada nüüd vaid kuni 2 tundi päevas. "Edaspidi ootame meeskonda üle 18aastaseid.“
Panganduseksperdi Erkki Raasukese sõnul pole tal kahtlust, et keegi saab kinnisvaraarendajate kõrge intressiga võlakirjadega valusalt kõrvetada.
Börsiuudised
  • 26.09.25, 11:44
Erkki Raasuke kinnisvaraarendajate võlakirjadest: on vaid aja küsimus, kui see kõik tükkideks lendab
“Olen valmis tegema igasuguseid kihlvedusid”
Helen Metsvaht tõusis poolteist aastat tagasi Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuste juhi kohalt emaettevõtte Citycon juhatusse ärijuhiks.
Börsiuudised
  • 26.09.25, 15:31
Suure Soome börsifirma ärijuhiks tõusnud eestlane lahkub ametist
2023. aasta leht Komsomolskaja Pravda märgib ära Alexander Zapesotskiy sünnipäeva, nimetades teda riigi ühe kõige eesrindlikuma ülikooli juhiks.
Uudised
  • 26.09.25, 07:00
Eesti firma omanikul on Venemaal jama majas
Aafrika Amazoniks peetava Jumia Technologiesi aktsiad noteeriti New Yorgi börsil 2019. aasta kevadel. Nüüdseks on aktsia börsil näinud tõelisi Ameerika mägesid.
Investor Toomas
  • 26.09.25, 15:21
Riskantne, kuid vastupandamatu: 60% tõusnud aktsia särab Läti kolleegi portfellis
Kinnisvarainvestor Tõnu Toompark luges Tallinna abilinnapea Madle Lippuse hiljutist arvamuslugu Äripäevas ja leidis, et peab lükkama mitu väidet ümber.
Arvamused
  • 25.09.25, 16:14
Tõnu Toompark vastab Madle Lippusele: kui aru ei saa, siis ära näpi!
Tallinna üüriturg ei vaja “tarka” parteilist juhtimist
Kuidas teha ettevõtte jaoks mõistlik valik: seadme ostuhind on üksnes jäämäe tipp
  • ST
Sisuturundus
  • 25.09.25, 14:55
Kuidas teha ettevõtte jaoks mõistlik valik: seadme ostuhind on üksnes jäämäe tipp
Jevgeni Kabanov mängib Balti jaamas pealtvaatajatele muusikat.
Miljonärist moosekant: Bolti tippjuht käib sentide eest tänaval musitseerimas
Kohapeal toimetavad kaitsepolitseiamet (KAPO), politsei- ja piirivalveamet ja päästeamet, kes tegelevad tõendite kogumisega.
Pärnumaalt leiti võõra riigi drooni tükk
Suur kaitsetööstusekontsern rajab oma tehased Lätti ja Leetu.
Tuntud Saksa börsifirma tahtis Eestisse rajada laskemoonatehast
Eesti lükkas pakkumise tagasi
Jevgeni Kabanov mängib Balti jaamas pealtvaatajatele muusikat.
Miljonärist moosekant: Bolti tippjuht käib sentide eest tänaval musitseerimas
Tippfotograafi Mardo Männimägi rääkis “Investor Toomase tunnis” poole miljoni euro suurusest portfellist ning jagas, kuidas ta selleni jõudis.
Raadiohitid: tippfotograafi portfell, debatt majanduse üle ja maksud
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime Lev Dolgatsjoviga, mida tähendab investoritele dollari nõrgenemine ja kust leida kaitset dollaririski vastu.
Dollari langus pani aasta investori spekuleerima. “Olen Ameerika turu puhul väga optimistlik”
Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
  • PRO
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
Kommunikatsioonibüroo PR Partner juhti Ilona Leiba küsitleb Äripäeva ajakirjanik Neeme Korv.
Ekspert: paaniliselt avalikkust tõrjuv ettevõtja kaotab usaldusväärsuse
15aastane käigu koolis, aga ka tööl, kui tahab
15aastane käigu koolis, aga ka tööl, kui tahab
Kuidas teha ettevõtte jaoks mõistlik valik: seadme ostuhind on üksnes jäämäe tipp
  • ST
Kuidas teha ettevõtte jaoks mõistlik valik: seadme ostuhind on üksnes jäämäe tipp
Euro tugevnemine USA dollari suhtes võib panna löögi alla Euroopa eksportijad.
Suurpangad prognoosivad euro jätkuvat tugevnemist
Panganduseksperdi Erkki Raasukese sõnul pole tal kahtlust, et keegi saab kinnisvaraarendajate kõrge intressiga võlakirjadega valusalt kõrvetada.
Erkki Raasuke kinnisvaraarendajate võlakirjadest: on vaid aja küsimus, kui see kõik tükkideks lendab
“Olen valmis tegema igasuguseid kihlvedusid”
Everausi asutaja Janar Muttik
Everaus tõmbab juhatuse laiemaks
USA tarbijate kindlustunne langes septembris oodatust rohkem.
USA tarbijate kindlustunne langes oodatust rohkem
Vaatamata ootustele alla jäänud tulemustele, tegi Super Micro avalikuks optimistlikud plaanid eelseisvaks perioodiks.
Eesti investorite ihaldatud Super Micro mind ei veena
Yolo Groupi omaniku Tim Heathi sõnul peab nüüd kasiinoäris valima musta ja valge vahel.
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks

Podcastid

Äripäeva arvamusliider: Eesti avalik diplomaatia on olnud vaid jäämäe veepealne osa
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: Eesti avalik diplomaatia on olnud vaid jäämäe veepealne osa
00:00
Noorte karmimaid tööpiiranguid on praktikas keeruline ellu viia
Hommikuprogramm
Noorte karmimaid tööpiiranguid on praktikas keeruline ellu viia
00:00
Kullafond. Everesti tipus käinud Kaspar Eevald: see mägi muudab elu
Äripäeva raadio kullafond
Kullafond. Everesti tipus käinud Kaspar Eevald: see mägi muudab elu
Poliitikute töölaud: kes on kahtlane ja kes lihtsalt kaabakas?
Poliitikute töölaud
Poliitikute töölaud: kes on kahtlane ja kes lihtsalt kaabakas?
Tarbijakaitsja petlikest e-poodidest: äärmisel juhul võime poe sulgeda
Hommikuprogramm
Tarbijakaitsja petlikest e-poodidest: äärmisel juhul võime poe sulgeda
Seakatk tõi Atriale Eestis pea pool miljonit kahjumit
Äripäeva TOP
Seakatk tõi Atriale Eestis pea pool miljonit kahjumit
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.10.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
08.10.2025 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi
09.10.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
09.10.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 26.09.25, 07:00
Eesti firma omanikul on Venemaal jama majas
2
Uudised
  • 26.09.25, 13:10
EIS koondas seitse juhti ning sulgeb teenuseid
Intervjuu Erkki Raasukesega: avalikul sektoril on tõsiseid probleeme iseenda reformimisega
3
Börsiuudised
  • 26.09.25, 11:44
Erkki Raasuke kinnisvaraarendajate võlakirjadest: on vaid aja küsimus, kui see kõik tükkideks lendab
“Olen valmis tegema igasuguseid kihlvedusid”
4
Uudised
  • 26.09.25, 06:00
Gümnasistid saavad töötada nüüd vaid kuni 2 tundi päevas. "Edaspidi ootame meeskonda üle 18aastaseid.“
5
Börsiuudised
  • 26.09.25, 15:31
Suure Soome börsifirma ärijuhiks tõusnud eestlane lahkub ametist
6
Uudised
  • 24.09.25, 08:25
Rõivatööstus läks pankrotti. Omanik: see on Eestis välja surnud ala

Viimased uudised

Uudised
  • 27.09.25, 13:14
Suurpangad prognoosivad euro jätkuvat tugevnemist
Uudised
  • 27.09.25, 13:02
Pärnumaalt leiti võõra riigi drooni tükk
Uudised
  • 27.09.25, 12:52
Raadiohitid: tippfotograafi portfell, debatt majanduse üle ja maksud
  • ST
Sisuturundus
  • 27.09.25, 12:12
Sanders Skorik: Dubais ei osteta unistusi, vaid strateegiat
Huvilised on oodatud osalema infopäevadel 1. oktoobril Tallinnas ja 2. oktoobril Tartus
Uudised
  • 27.09.25, 10:07
Miljonärist moosekant: Bolti tippjuht käib sentide eest tänaval musitseerimas
Uudised
  • 27.09.25, 10:03
Tuntud Saksa börsifirma tahtis Eestisse rajada laskemoonatehast
Eesti lükkas pakkumise tagasi
Saated
  • 27.09.25, 09:30
Ekspert: paaniliselt avalikkust tõrjuv ettevõtja kaotab usaldusväärsuse
Börsiuudised
  • 27.09.25, 09:17
Everaus tõmbab juhatuse laiemaks
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025