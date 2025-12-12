Strateeg: jõukal investoril tuleks vaadata aktsiaturgudest kaugemale

Family office'i poole tasub vaadata näiteks siis, kui soovitakse rohkem teha ka reaalvara investeeringuid äri- või elukondlikusse kinnisvarasse, metsa- ja põllumaadesse või soetada osalusi ettevõtetes, mida börsidelt ei leia ja mida pankade kaudu ei saa.

Kondor toob välja, et professionaalide kasutamine on seda olulisem, mida suuremaks lähevad investeeritavad summad ja mida väiksem on enda huvi investeeringuid aktiivselt igapäevaselt juhtida.

“Kui inimene on elutööd teinud ettevõtjana 20-30 aastat ning otsustanud, et tahaks nüüd natuke rahulikumat tempot ja müüb ettevõtte ära, võib ta oma elutöö eest saada väga suure summa raha, ütleme 15-20 miljonit eurot. Tal on ilmselt väga keeruline seda iseseisvalt hakata kohe kuskile laiali jaotama. Siis ongi abiks strateegiline portfelli tervikvaade erinevatesse varaklassidesse. Sellise suure portfelli puhul võiks alternatiivsed investeeringud moodustada kuni 30 protsenti kogu portfellist,” toob Kondor välja.

Investeerimisstrateeg Rait Kondor räägib saates lähemalt, kuidas multi-family office’i lähenemine aitab varasid põlvkondadeüleselt juhtida, millistele fondidele neil ligipääs on ning milliseid võimalusi pakub praegune majandustsükkel kinnisvaras, taristusektoris, metsa- ja põllumaade ning erakapitalifondidega. Saadet juhib Simo Sepp.

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