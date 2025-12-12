Strateeg: jõukal investoril tuleks vaadata aktsiaturgudest kaugemale

Erakapitali- ja alternatiivsed investeeringud on jõukamate investorite portfellides üha olulisemal kohal, pakkudes võimalust hajutada riske, vähendada sõltuvust börsidest ja teenida stabiilsemat tootlust.
- INVL Family Office Eesti investeerimistrateegi Rait Kondori sõnul võiksid investorid kaaluda ka alternatiivsemaid investeeringuid.
- Foto: Simo Sepp
Investorid, kelle varade maht ületab 400 000 eurot, võiksid INVL Family Office’i Eesti investeerimisstrateegi Rait Kondor
i sõnul mõelda riskide hajutamise peale ning aktsiaturgude kõrval vaadata ka teisi varaklasse.
“Aktsiaturgude langus võib olla väga kiire ja sa ei jõuagi sisuliselt reageerida, kui langus on juba olnud 15-20%. Siis sa mõtled, kas nüüd müüa või mitte. See psühholoogia on investori seisukohalt väga raske. Näiteks globaalsed infrastruktuuri objektid ja USA kinnisvarafondid, mis on väljaspool börsi, selliseid liikumisi läbi ei tee,” toob Kondor välja.
See tähendab tema sõnul ka seda, et psühholoogiline surve turult paanikas lahkuda on palju väiksem. “Sellepärast on ka need tootlused pikaajaliselt korralikud ja stabiilsed. Sa ei pea kartma, et sul turu languse ajal peaks tekkima tahtmine miinuses midagi müüa,” lisab Kondor.
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Family office'i poole tasub vaadata näiteks siis, kui soovitakse rohkem teha ka reaalvara investeeringuid äri- või elukondlikusse kinnisvarasse, metsa- ja põllumaadesse või soetada osalusi ettevõtetes, mida börsidelt ei leia ja mida pankade kaudu ei saa.
Kondor toob välja, et professionaalide kasutamine on seda olulisem, mida suuremaks lähevad investeeritavad summad ja mida väiksem on enda huvi investeeringuid aktiivselt igapäevaselt juhtida.
“Kui inimene on elutööd teinud ettevõtjana 20-30 aastat ning otsustanud, et tahaks nüüd natuke rahulikumat tempot ja müüb ettevõtte ära, võib ta oma elutöö eest saada väga suure summa raha, ütleme 15-20 miljonit eurot. Tal on ilmselt väga keeruline seda iseseisvalt hakata kohe kuskile laiali jaotama. Siis ongi abiks strateegiline portfelli tervikvaade erinevatesse varaklassidesse. Sellise suure portfelli puhul võiks alternatiivsed investeeringud moodustada kuni 30 protsenti kogu portfellist,” toob Kondor välja.
Investeerimisstrateeg Rait Kondor räägib saates lähemalt, kuidas multi-family office’i lähenemine aitab varasid põlvkondadeüleselt juhtida, millistele fondidele neil ligipääs on ning milliseid võimalusi pakub praegune majandustsükkel kinnisvaras, taristusektoris, metsa- ja põllumaade ning erakapitalifondidega. Saadet juhib Simo Sepp.
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