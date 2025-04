Viis soovitust, kuidas kapitalituru turbulentse edukalt ületada

Lisaks tasub keskenduda ettevõtetele, mis saavad kasu siseturu nõudlusest, sest mida vähem on ettevõte sõltuv rahvusvahelisest kaubandusest, seda väiksem on tema avatus tollitariifidest tulenevatele riskidele.

2. „Turvasadamate“ otsimine

Vaatamata laialt levivale infomürale jäävad põhilised suundumused kapitaliturgudel paika ehk jätkuvalt on olemas tehnoloogiavaldkonna sektorid, mis pakuvad investoritele kindlat pelgupaika.

Üheks pelgupaigaks, kuhu raha paigutada, on jätkuvalt rohelise energia ja säästva arengu tehnoloogiad, sest need teemad säilitavad avaliku poliitilise toetuse ka kaubandussõdade ajal.

Kasvavate geopoliitiliste pingete oludes suurendavad valitsused lisaks roheenergiale ja -tehnoloogiatele eelarvekulutusi ka infrastruktuurile ja riigikaitsele, mis pakub investoritele samuti häid teenimisvõimalusi.

Lühiajaline volatiilsus võib luua häid sisenemispunkte ka tehisaru ja automatiseerimise valdkonda, sest struktuurselt kasvab see sektor jätkuvalt.

3. Portfelli uued alustalad: tagasiostud ja dividendid

Kuigi turg on surve all, tuleks tähelepanu pöörata ettevõtetele, mis maksavad mitte ainult dividende, vaid ostavad aktsiaid süstemaatiliselt ka tagasi. See vähendab volatiilsust ja toetab paanikaperioodidel noteeringuid, eriti kui tagasiostmist toetab pigem tugev bilanss ja mitte laen.

4. Geograafia ja valuutad: riskipositsioonide ümberhindamine

Regulatiivse läbipaistvuse ja likviidsuse osas jääb eelistatud jurisdiktsiooniks USA, kuid liigne sõltuvus tehnoloogiahiiglastest suurendab selle turu volatiilsust.

Surve all on ka arenevad turud, eriti need, mis sõltuvad ekspordist USA-sse ja Euroopasse. Seega tasub investeerides tasub olla valiv, et mitte kapitali kaotada.