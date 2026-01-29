29.01.26, 11:06 Tartumaa suurim äri- ja tööstuspiirkond saab laienduse Vahi Äripargi laiendus on jõudnud uude aktiivsesse etappi. Märkimisväärne laiendus hõlmab 24 kinnistut 16 hektari suurusel alal ning käimas on äripargi esimese etapi taristuehituse tööd. Tööstuse ja Vahi tee vee- ja kanalisatsiooni ning sadeveetrassid on juba rajatud ning peagi on valmis ka teede killustikualused. Teede asfalteerimisega alustatakse kevadel vastavalt ilmastikuoludele.

Tartu vallavanema Jarno Lauri sõnul on Vahi Äripark mõeldud tootmis- ja tööstusettevõtetele. „Oleme loonud Tartu piirkonda ühe terviklikuma tööstus- ja äriinfrastruktuuriga kvartali, kus ettevõtetel on mugav alustada, tegutseda ja kasvada. Tegemist on arendusega, mis teenib piirkonda aastakümneid,“ kinnitas Laur.

Hoiab aega kokku ja parandab ligipääsetavusi

Hea ligipääsetavus on äripargi üks suurimaid eeliseid. Tiksoja silla valmimine ühendab äripargi otse Tallinna–Tartu maanteega, sujuvamaks muudetud logistika säästab aega ja parandab ühendusi. Lisaks on Vahist hea ligipääs ka Tartu–Jõhvi ja Jõgeva–Tartu maanteedele.

Tartu valla arhitekt Egle Nõmmoja rõhutas, et laiendus järgib juba varem välja ehitatud tööstuspargi läbimõeldud põhimõtteid. “Planeeritud krundid on paindlikud – ehitusõiguste liitmise võimalus ja erinevate suuruste ja tüüpidega äripindade lahendused võimaldavad ettevõtetel kiiresti kohaneda ja kasvada. Vahis saab arendada tootmist, teenuseid, laondust jne. Samuti on äripark ühendatud linna ühistranspordi ja rattaringluse võrguga,“ selgitas Nõmmoja.

Tegu on juba täna aktiivse tööstuskeskkonnaga

Vahi piirkond on juba täna aktiivne tööstuskeskkond, kuhu naabrusse jäävad tuntud ettevõtted nagu Hanza, HUUM, Harvia, Betoonimeister, Dotnova Baltic ja Velma Mööbel. Viimastest Vahi Äriparki kolinud ettevõtetest tooks välja BW Metalli, kes alustas tootmist möödunud aasta lõpus. Vahi Äriparki on kolinud ka koduseid Eesti toite pakkuv Tehase Resto.

Esimese etapi infrastruktuur valmib saabuvaks kevadeks

Arendaja Annuse Arenduste OÜ sõnul valmib esimese etapi kruntide infrastruktuur 2026. aasta kevadeks, ning huvi kruntide vastu on suur. Laur lisas, et Äripark on eriti sobilik suurtootmisele, kuna asub elamurajoonidest piisaval kaugusel – ettevõtted saavad tegutseda ilma elukeskkonda häirimata, kuid vajalike teenuste ja ühendustega on kõik käeulatuses.

Vahi Äripark ootab liituma uusi tööstus- ja tootmisettevõtteid, pakkudes kaasaegset, hästi ühendatud ja tulevikku vaatavat ärikeskkonda. Arendustööd jätkuvad etapiviisiliselt ning peale esimese etapi poolte kruntide müüki alustame teise etapi infrastruktuuri ehitustöödega. Ehitusõiguseks vajalikud eeldused on täidetud.