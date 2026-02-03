03.02.26, 11:00 Vesinik Eesti transpordis: taksod sõidavad, kas taristu jõuab järele? Selles "Energiakooli" episoodis võtame luubi alla, kas vesinik on Eestis päriselt kohal või endiselt igavene lubadus. Stuudios on Bolti sõiduteenuste operatsioonide juht Aleksis Anijärv ja Alexela jätkusuutlike kütuste valdkonna juht Artur Dianov, kes räägivad otse päriselust: vesinikutaksod juba sõidavad, aga taristu alles võtab kuju.

Alexela jätkusuutlike kütuste valdkonna juht Artur Dianov (vasakul) ja Bolti sõiduteenuste operatsioonide juht Aleksis Anijärv.

Foto: Alexela

Saatest kuuleme, miks Bolt läks teadlikult tuleviku piloodiga kaasa, mida ütlevad taksojuhid ja kliendid Toyota Mirai kogemuse kohta ning miks vesiniku suurim lubadus on just kiire tankimine ja pikk sõiduulatus. Alexela avab omalt poolt, mis seisus on Peterburi tee tankla ja kuidas järgmised sammud sõltuvad nii hangetest kui ka nõudlusest.

Juttu tuleb ka hinnast ja tulevikust: miks vesinikku ei tasu võrrelda ainult liitri- või kilohinnaga, vaid energia ja läbisõidu järgi ning miks kodumaine tootmine ja regulatsioonid võivad lähiaastatel mängu muuta.

Lisaks saame teada, kas vesinik on taksonduses ja rasketranspordis päris alternatiiv või ainult põnev piloot.

Saatejuht on Brent Pere.