15.05.26, 11:12 Äripäeva kultuurisoovitus: taaskasutusfestival, mulgi õudusmuusikal ja Balti jaama raamatupalavik Kui tundub, et kevadine kultuurikalender koosneb ainult kontsertidest ja veinifestivalidest, siis Kalamaja taaskasutusfestival "Kooskasutus" tõestab vastupidist.

17. mail Krulli kvartalis toimuv festival ühendab üsna osavalt taaskasutuse, linnaruumi, kogukonna ja väikese peomelu. Päeva üks põnevamaid osi Äripäeva lugejale võib vabalt olla ekskursioon “Taaskasutus ehituses”, kus Krulli ehitusjuht näitab taaskasutusmaterjalide panka ja räägib, kuidas vanu materjale päriselt ehituses kasutatakse. Ning kui pärast seda tekib tunne, et tahaks üldse linnast ära ja off-grid elu peale üle minna, siis sellele teemale pühendatud arutelu toimub pärastlõunal Noëp Distillery SÜNK ruumides.

Infoks: • “Taaskasutus ehituses” ekskursioon kell 13 • Off-grid elu arutelu kell 15 • Kohal: DJ-d, tantsukool, taaskasutusmoe show • Sobib hästi ka perepäevaks

Kui aga tahaks midagi täiesti teistsugust, siis Mulgimaal toimub juba kaheksandat korda Mulgi pidu Ämäriguaa luu. Selle keskmes on samanimeline muusikaline õuduslugu “Ämäriguaa luu”, kus kohtuvad folkloor, koorimuusika, teater ja üsna korralik annus mulgi müstikat. Laval on teiste seas TEMUFI ja OOPUS ning kogu ettevõtmine kõlab nagu midagi, mida saaks kirjeldada sõnadega “pärimusreiv õudusmuinasjutuga”. Täpselt piisavalt veider, et väga hästi meelde jääda.

Infoks: • Toimub: 16. mail kell 19.30 • Asukoht: Mulgi elamuskeskus • Laval suur ühendkoor, rahvatantsijad ja live-bändid • Sobib neile, kes tahavad folkloori natuke teises võtmes

Ja lõpuks – raamatusõpradel tasub 17. mail kindlasti läbi käia Balti jaama turult, kus toimub taas suur raamatulaat. Kohal on hulk Eesti kirjastusi alates Varrak ja Pegasus kuni väiksemate tegijateni välja ning lisaks saab surfata kasutatud raamatute hunnikutes REaD raamatupoe valikus. See on üks neist üritustest, kuhu inimene läheb mõttega, et vaataks natuke niisama ja lahkub siis kolm tundi hiljem kahe kotitäie raamatutega.

Infoks: • Toimub: 17. mail • Asukoht: Balti jaama turu kioskitänav • Kohal kümned kirjastused ja autorid • Müügil nii uued kui kasutatud raamatud

Lisaks toimub nädalavahetusel ka muuseumiöö, mille raames on kauem ja soodsamalt avatud 200 muuseumit üle Eesti.