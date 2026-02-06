06.02.26, 12:45 Telia uus podcast jagab juhtnööre, kuidas teha IT-ga ettevõtte töö lihtsamaks, mitte vastupidi „Vähem IT-d, palun“ vastab küsimusele, kuidas ehitada ettevõtte IT üles nii, et see oleks toimimisloogikalt lihtne, kuid samas efektiivne ja turvaline. Esimeses episoodis jagab oma lugu ettevõtja, kes oli valmis eduka äritegevuse lausa lõpetama, sest puudulik IT tegi elu liiga keeruliseks nii talle endale, töötajatele kui ka klientidele.

Telia uus podcast “Vähem IT-d, palun” toob kuulajateni praktilised juhtnöörid ja lood elust enesest, kuidas IT-taristu loomine on ettevõtete tööd lihtsustanud, mitte pärssinud.

Ettevõtjate ja juhtide põhiprobleemiks on saanud suur halduskoormus ehk IT teeb tööd hoopis juurde, kuigi tegelikult peaks selle eesmärk olema hoopis vastupidine. Kuidas enamasti sellisesse olukorda jõutakse, et IT haarab juhi kogu tähelepanu ja ei lase äritegevusel edeneda ning mida võtta ette, et tehnoloogia hoopis enda kasuks tööle panna? Podcasti „Vähem IT-d, palun“ avaosas räägivad sel teemal hambameditsiini ettevõtte Dentalab juht Martin Murd ja Telia võtmeklientide halduse juht Enn Saar.

„50 arve tegemine võttis neli päeva ja suur osa tuli neist veel ümber teha,“ räägib Murd saates, miks ta hakkas juhina mõtlema, et äkki on targem hambaraviseadmeid ja -tarvikuid tootev ettevõte üldse sulgeda. Ta nendib, et kuna kogu tähelepanu oli läinud tootmistehnoloogia arendamisele, ei leidunud aega IT-ga tegelemiseks ja ühel hetkel nentisid ka kliendid, et tegemist on justkui kiviaegse süsteemiga, mis teeb niigi keerulise töö veel keerulisemaks. Firma sulgemise asemel otsustati siiski teha suur digipööre. „Täna genereerin arveid viie minutiga,“ räägib Murd. Lisaks juhivad ettevõtte 9 töötajat 40 robotit. Murd on välja arvutanud, et ainuüksi töötajate andmesisestamisvaeva vähendamisega hoiavad nad 10 aasta jooksul kokku pool aastat tööaega.

Telia võtmeklientide halduse juhi Enn Saare sõnul ongi ettevõtete põhiline probleem kas IT täielik puudumine või on kasvamise käigus hangitud eri tehnoloogiaid, mis omavahel koos ei tööta ja kogu haldus kasvab seetõttu üle pea. Eksitakse ka sellega, et üritatakse tarkvarasse panna oma senist väga keerukat protsessi, mis teeb aga ka tarkvara väga keerukaks. „Nutika IT-süsteemi kasutuselevõtt eeldab seda, et on julgus oma tegevus üle vaadata ja seniseid äriprotsesse muuta,“ nendib Saar. IT muudab elu tema sõnul lihtsamaks mitte siis, kui võetakse kasutusele suvaline tarkvara, vaid kõigepealt tuleb mõelda, mida on vaja muuta, võtta see osadeks ja siis selle põhjal otsustada, kuidas ja millise tarkvaraga on võimalik probleem lahendada. Seejärel peab leidma kellegi, kes suudaks IT-projekti ellu viia ja seda ka hallata.

„IT ei saa kunagi valmis,“ lükkab ta ümber levinud arusaama, et IT kordasaamisega tegevus lõpebki. Samuti tuletab ta ettevõtte juhtidele meelde, et lihtne IT ei pruugi olla lihtne ülesehituselt, küll aga on see lihtne toimimisloogikalt. Selleks, et sinna jõuda tuleb üles ehitada korralik IT-arhitektuur, kus on selged ettevõtte põhifunktsioonid, toimiv tarkvara nende elluviimiseks ning ka riistvara, selged protsessid ja koolitatud kasutajad. Samuti soovitab ta teha koostööd samas valdkonnas tegutsevate konkurentidega ning kopeerida julgelt nende toimivaid lahendusi, sest kokkuvõttes võidavad sellest kõik.

Halduskoormust vähendab aga ka sobiva partneri leidmine. „Ta mitte ainult ei hoia IT-d töökorras, vaid julgeb ka kaasa mõelda, vajadusel vastanduda ning õpib ennast justkui ettevõtte ärisse sisse,“ räägib Saar.

