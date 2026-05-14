Tagasi ST PASSWORD

14.05.26, 11:00 Häki juht Einar Tiimla: strateegia annab loovusele ruumi juurde

Loovagentuuri Häk juht ja asutaja Einar Tiimla ning saatejuht Hando Sinisalu

Foto: Äripäev

Einar Tiimla selgitab saates Password, miks Häk nimetab end strateegiliseks loovagentuuriks. “Me alustame enda tööd alati strateegiast,” ütleb Tiimla. Tema sõnul aitab põhjalik eeltöö vältida olukorda, kus klient hakkab alles esimeste visuaalide pealt mõtlema, mida ta tegelikult tahab.

Räägime sellest, miks hea loovtöö ei tähenda lihtsalt ilusat kujundust või ägedat ideed, vaid peab aitama lahendada konkreetset äriprobleemi. Einar rõhutab, et agentuur saab olla kliendile päriselt kasulik siis, kui koostöö põhineb usaldusel ja partnerlusel. “Kõige parem klient on ikka see, kes agentuuri usaldab.” Samuti tuleb juttu tähtaegadest, protsessidest ja sellest, miks hästi juhitud agentuuris võib struktuur loovusele hoopis rohkem ruumi anda.

Juttu tuleb ka Häki Dubai ekspordikogemusest, ettevõtte kasvust, valusatest õppetundidest ja sellest, miks teenuseäri on lõpuks ikkagi inimeste äri. Einar jagab ausalt, mida ta õppis välisturule minekust. “Peamine ekspordi õppetund: tuleb kohale minna ja partneritega näost-näkku kohtuda,” sõnab Tiimla.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saadet juhib Hando Sinisalu