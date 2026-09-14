Tagasi ST Kliimamuutused muudavad vihmavee linnade kõige väärtuslikumaks ressursiks Viimaste aastate suvised paduvihmad on näidanud, et Eesti linnade sademeveesüsteemid ei tule äärmuslike ilmastikuoludega alati toime. Üha sagedamini ujutavad lühikese aja jooksul maha sadanud vihmad üle tänavaid, ristmikke ja hoove, samal ajal kui pikematel kuivaperioodidel tuleb haljastust kasta joogiveega. See paneb omavalitsused otsima lahendusi, mis aitaksid vihmavett senisest nutikamalt koguda ja kasutada.

„Viimaste aastate tugevad vihmasajud on tõepoolest näidanud, et meie traditsioonilised sademeveesüsteemid ei suuda enam alati kiiresti saabuvat veehulka vastu võtta. Samal ajal sagenevad ka pikemad kuivaperioodid, mil linnahaljastus vajab kastmist ning joogivee kasutamine selleks muutub järjest vähem mõistlikuks,“ räägib GF Uponor Infra OÜ müügijuht Jaan Tulp. „ Nii on sademevee kogumine muutumas oluliseks osaks kaasaegsest linnaplaneerimisest. Õigesti kavandatud süsteemide puhul saab sellest väärtusliku ressursi, mida on võimalik kasutada näiteks haljasalade kastmiseks või muudes tehnilistes lahendustes.”

Tema sõnul muutub see eriti oluliseks kiiresti kasvavates linnades ja uutes elamuarendustes, kus kõvakattega pinnad suurendavad sademevee äravoolu ning koormavad olemasolevat taristut. Kui kogu vihmavesi juhitakse lühikese aja jooksul kanalisatsiooni, suureneb üleujutuste oht ning kasvab vajadus üha suuremate torustike rajamiseks. Sademevee ajutine kogumine aitab aga vähendada tipukoormusi ning annab võimaluse kasutada vett hiljem seal, kus seda tegelikult vajatakse.

Üha enam nähakse sademevee kogumismahutites võimalust lahendada korraga mitu probleemi. Tugevate vihmade ajal hoiavad need osa veest ajutiselt kinni ning vabastavad selle kontrollitult alles siis, kui sademeveesüsteemide koormus on vähenenud. Kuivemal perioodil saab sama vett kasutada haljastuse kastmiseks, parkide hooldamiseks või muudes tehnilistes süsteemides. Nii väheneb surve nii sademeveetaristule kui ka joogivee kasutamisele.