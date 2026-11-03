Tagasi ST Kui standardlahendusest ei piisa: kuidas sünnivad keerukad klaasfassaadid? Suured klaaspinnad, motoriseeritud lükanduksed ja keerukad fassaadilahendused vajavad tootjat, kes oskab arhitektuurse idee teostatavaks lahenduseks muuta. Lümico toodab Tallinna piirkonnas alumiiniumaknaid, -uksi ja -fassaade ning kasutab projektides Reynaersi, Aluprofi, Aluroni, Vitrocsa ja teiste tootjate süsteeme. Ettevõtte enam kui 14-aastase kogemuse kõrval on selle tugevuseks oma projekteerijad, tootmine ja paigaldusmeeskonnad.

Lümico keskendub lahendustele, mis arvestavad konkreetse hoone, tellija ja arhitekti vajadustega. See võib tähendada erimõõdulisi avatäiteid, motoriseeritud lükandsüsteemi või eri süsteemide kasutamist ühes projektis. Kui projekteerijad, tootmine ja paigaldajad töötavad ühes meeskonnas, saab keerulised küsimused varem läbi arutada. Nii väheneb info kadumise ja vigade risk töö eri etappide vahel.

Süsteem valitakse projekti järgi

Ühes hoones võivad olla suured lükanduksed, avatavad aknad, sissepääsuuksed ja klaasfassaad . Nende ülesanded ning tehnilised nõuded on erinevad. Seetõttu ei pruugi üks süsteem pakkuda igale hooneosale kõige sobivamat lahendust.

Töötamine Reynaersi, Aluprofi, Aluroni, Vitrocsa ja teiste tootjate süsteemidega annab Lümicole võimaluse kaaluda erinevaid lahendusi. Valiku lähtekohaks on arhitektuur, vajalikud omadused, kasutusmugavus ja eelarve. Eri süsteemide kasutamisel ühes projektis tuleb läbi töötada nende liitekohad ning kontrollida tehnilist sobivust.