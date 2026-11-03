Kui standardlahendusest ei piisa: kuidas sünnivad keerukad klaasfassaadid?

Oma projekteerijad seovad idee tootmisega
Lümico ettevõttesisene projekteerimismeeskond saab lahendusi arutada otse tootmise ja paigaldajatega. Nii jõuab objektil vajalik info joonistele ning valmistamisel ja paigaldamisel tekkivate küsimustega saab tegeleda juba ettevalmistuse käigus.
Näiteks suure lükandukse puhul on lisaks ava mõõtudele oluline läbi mõelda lävi, vee ärajuhtimine, kinnitused ning konstruktsiooni transport ja paigaldus. Kui need küsimused lahendatakse ühiselt, on lihtsam vältida olukorda, kus oluline detail selgub alles objektil.
Motoriseeritud lükanduksed ja suitsueemaldusaknad
Lümico tootevalikusse kuuluvad ka motoriseeritud lükandsüsteemid. Mootoriga avamine võib olla sobiv lahendus suurte klaasitud läbipääsude puhul, kus tellija soovib mugavat igapäevast kasutust. Automaatika võimalusi hinnatakse koos valitud süsteemi, mõõtude, avatavate osade kaalu ja soovitud avanemisskeemiga.
Samuti valmistab Lümico suitsueemaldusaknaid. Nende lahendus koostatakse projekti nõuete järgi, arvestades avamist, ajameid ja juhtimist ning kooskõlastades vajalikud küsimused vastutavate projekteerijatega.
Oma paigaldusmeeskonnad viivad lahenduse objektile
Lümicol on oma paigaldusmeeskonnad, kes saavad tehnilisi küsimusi arutada sama ettevõtte projekteerijate ja tootmisega. See aitab hoida joonised, valmistamise ja objektil tehtava töö omavahel kooskõlas. Tellija jaoks tähendab see selgemat koostööd kogu töö vältel.
Terviklik lähenemine hoone klaaslahendustele
Lisaks alumiiniumakendele, -ustele ja -fassaadidele kuuluvad Lümico tootevalikusse raamita klaasimissüsteemid, terrassiklaasid ja klaaspiirded. Nii saab ühe partneriga arutada ka terrassi, rõdu või teiste klaasitud hooneosade lahendusi.
Tutvu Lümico tehtud töödega
, et leida ideid oma projekti jaoks.
Lümico tasub kaasata juba projekteerimise etapis, kui tehnilisi valikuid saab veel võrrelda. Esmaseks aruteluks sobivad joonised, ava mõõdud ja kirjeldus sellest, kuidas tulevast ruumi kasutada soovitakse.
Saada oma projekti joonised või küsimused aadressile [email protected]
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