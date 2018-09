Transpordifirmade TOPi võitja edu peitub kindlas nišis

Ainult tellijale

Transpordifirmade TOPi võitja OÜ Ves-Vil võlgneb edu sihipärasele tegutsemisele ühes kindlas turunišis: uute ja kasutatud sõiduautode ja väikebusside treilervedudes üle Euroopa. Peamised kliendid ei asu ettevõttel mitte Eestis, vaid hoopis Soomes ja Rootsis.

“Nii see tegevus meil käivitus. Kui alguses transportisime peamiselt kasutatud sõidukeid, siis hiljem lisandus ka uute autode vedu. Meie peamisteks klientideks on aga siiski kasutatud sõiduautode müüjad, kuid on ka eraisikust tellijaid ja ärikliente. Täna osutatakse teenust kogu Euroopa Liidu piires, suuremad kliendid asuvad Soomes ja Rootsis,” selgitab ettevõtte juhatuse liige Riho Veskimäe.

Transpordisektori probleemid ei ole vaatamata edukale eelmisele aastale Vest-Vili jaoks tundmatud. “Konkurents vedajate vahel aina kasvab, nagu ka sisendhinnad, eeskätt palkade ja kütuse näol. Samuti tunneme ka meie väga suurt puudust kvalifitseeritud autojuhtide järele,” ütleb Veskimäe, kelle sõnul otsivad nad oma meeskonda pidevalt uusi teotahtelisi treilerveokijuhte. “Väljaõpe toimub töö käigus kogenud juhtide kõrval ehk kogemuste puudumine treilervedude osas ei ole probleem.”

Et eelmine aasta oli ettevõttele väga edukas näitab kasvõi tõsiasi, et ühe töötaja kohta suudeti teha käivet 181 683 ja teenida kasumit 35 574 eurot. Ehk rentaablus lähenes 20 protsendile, varade rentaablus ulatus aga 36,3 protsendini. Ves-Vil oli mullu ka üks viiest transpordiettevõttest, kelle ärikasum ulatus üle poole miljoni euro.

“Eks meie teenuse järele on nõudlus kasvanud koos majanduse edenemisega. Kui autode müük kasvab, siis suureneb ka nõudlus nende transpordi järele,” tõdeb Veskimäe, kelle sõnul suurendati ja uuendati möödunud aastal ka veokiparki päris mitme auto võrra.

“Soome Euroopa-suunaliste vedude täituvus on viimastel aastatel paranenud ning kui me tõstsime oma veokipargi varasemalt üheksalt autolt 12 autole, siis arusaadavalt tõi see kaasa ka märgatava käibekasvu. Uute autode soetamise tulemusel on omakorda vähenenud kulutused kütusele, teemaksule ja remondile. Samuti on uute autode kasutuselevõtuga kasvanud vedude maht ning kõrgemat hinda maksvate klientide arv. Suurem autopark tagab klientide paindlikuma ja kiirema teenindamise ning loob paremad võimalused logistikakulude optimeerimiseks,” selgitab Veskimäe ja lisab, et seda trendi loodab ettevõte ka edaspidi järgida. “Kuni autoturg kasvab, on plaan ka meil kasvada tempos 2–3 uut veokit aastas.”

Teise koha võitjal on 25 aastat kogemusi

Teisel kohal platseerunud OÜ Võru Trans on juba märksa tuntum ettevõte, kes tähistas tänavu oma 25. tegevusaastat. Aastal 1993 asutatud firma peamiseks tegevusalaks on rahvusvahelised autoveod.

Ettevõtte omanik Tõnis-Koit Pihu tunnistab, et veerandsada aastat tagasi ei olnud lihtne transpordiettevõttega alustada, sest kogu Eesti majandus oli alles lapsekingades, pangad veokite ostmiseks liisingut ei andnud ning esimene Sisu veok koos haagisega liisiti Sisu tehase pangalt.

Kolm aastat hiljem ettevõte laienes ja seda tänu AB Keil OÜ-le, kelle vahendusel õnnestus liisida Volvo tehase pangalt uued Volvo vedukid koos Schmitzi haagistega.

“Sellest ajast saadik oleme kogu aeg tegelenud antud tegevussuunal. Küll aga on aja jooksul muutunud veosuunad. Algul oli peamine turg Soome, pärast Euroopa-Venemaa. Praegu tegeleme peamiselt vedudega Kesk-Euroopas ja Baltikumis. Väikese ettevõttena ja asukohaga Võrus on selline tegevus optimaalne. Möödunud aasta edu tõi hea koostöö vanade partneritega, suutsime saavutada stabiilsuse,” ütleb Pihu, kelle sõnul oli möödunud aasta neile edukas peamiselt tänu sellele, et alustati uue kliendiga Baltikumi vedusid.

“Alustasime toorpiima vedu paakautodega. Nendel vedudel on autode kasutamine väga efektiivne ja eks sellest ka arvestatav kasv võrreldes 2016. aastaga.”