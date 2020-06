Ettevõtjad: vara on veel hõisata

Kui ühes majanduse osas Eestis on mingi probleem, siis võib see üle kanduda ka teistele, rääkis Operaili juht Raul Toomsalu. Otseselt pole võlgu jäämised neid veel mõjutanud. Foto: Raul Mee

See kriis tuleb karmim kui eelmine – nii vastas üle 60% juhtidest Äripäeva ettevõtjate küsitluses. Peljatakse pankrotte ja ringvõlgnevust, aga ka seda, et riik raiskab laenuraha.

“Kui paljud olid kriisi algusepoole rohkem murelikumad, siis nüüd tundub, et päike paistab ja Eestil väga hullusti ei läinud. See teeb natukene murelikuks. Seda käega löömist, väiksemat ettevaatust on rohkem,” rääkis riigifirma Operail juht Raul Toomsalu, kes hindas siiski, et ees ootav kriis tuleb mõnevõrra leebem. “Rahvusvaheliselt oleme ise seda tunnetanud, et seal ollakse palju ettevaatlikumad jätkuvalt kui meil Eestis.”