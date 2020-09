Sven Nuutmann loodab, et konkurentsiamet teeb oma otsuse Forum Cinemase ja Apollo ühinemise kohta lähikuudel. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Linnamäe impeeriumi valem: just nii saab sündida kinomonopol

Eestis võib kinomonopol tekkida päris mitut moodi.

Forum Cinemase ja Apollo Kinode 65miljoniline suurtehing, millega ärimagnaat Margus Linnamäe firma ostab maailma suurimalt kinoketilt AMC ära Baltikumi ärid, ootab konkurentsiameti otsust. Pealtnäha tekiks kahe suurfirma liitumisel turule selgelt valitsev võim, sest väiksemad kinoketid kas on raskustes ja/või sulgevad kinosid, näiteks Cinamon sulgeb Tartu Tasku keskuse kino, või siis on väiksed kinod lihtsalt liiga väiksed. Neile, kes pabistavad monopoli pärast, saab öelda aga, et kõik on serveerimise küsimus.