Rail Balticu juhi Anvar Salometsa sõnul on praegu RB Eesti väga hea tervise juures, kuid ta ei eita, et projekti ajakava on nihkunud. Foto: Andras Kralla

Ülevaade Rail Balticust: ambitsioonikas plaan, millel tõmbas tuurid maha reaalsus

Jaga lugu:







„Veidikene nagu hakkame, mehed, minema. On teada, kui suur see on, aga kui suur see ikkagi on …“ kirjeldas Rail Baltic Estonia värske juht Anvar Salomets, miks on Baltimaade suurim taristuprojekt pikalt toppama jäänud.

Just nüüd, kui paistab, et mehed on viimaks minema saanud, tõi Ukraina sõda horisondile terve hulga uusi probleeme. Samas näitab sõda ka raudtee vajalikkust.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev