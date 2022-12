Artikkel

Foto: Liis Treimann

Fotoreportaaž: kohalikud kangelased otsivad Saaremaa metsas valgust

Jaga lugu:







Laupäev, päike paistab, lumi sillerdab, õues on ligi kümme kraadi külma. Mets on paksu lumekihi all, puude all on näha loomade jälgi. Hommikul kella seitsmest saati töötavad siin vööni lumes kolm kohalikku meest.

Elektrilevi partneri Enersense’i brigaad parandab siin oma osa sadadest Saaremaa elektrikatkestustest. Siin on Saaremaa mehed Siljar Pahapill, Janno Muruvee ning alltöövõttu tegev Ott Mikko oma linttraktoriga.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev