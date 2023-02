Artikkel

Haus Galerii omanik, kunstiekspert Piia Ausman Tallinna vanalinnas oma galerii ukse ees. Foto: Andras Kralla

Gaselli TOP: galerist rõõmustab kunstikogujaid mitu korda kasvanud tootlusega

Kui Viljandi kultuurikolledžis 1995. aastal teatri eriala lõpetades sai toonane tudeng Piia Ausman diplomietenduses „Kaasavaratu“ peaosa rahatu Vene aadlipreili Larissana, siis uue pearolli iseseisev sisustamine ootas väikelinnast Türilt pärit noort naist ees pealinna tööelu lainetesse tormates. Tänaseks on Ausmani elutöö – veerand sajandit tegutsenud Haus Galerii – jõudnud Äripäeva kiiresti kasvavate ettevõtete edetabelis kõrgele kohale.

"Haus Galerii on olnud minu erateatri näitelava, mida olen 25 aastat järjepideva tööga loonud,“ ütleb Haus Galerii ainuomanik Ausman. Lisaks galeriile on naine täiskasvanuks kasvatanud kaks last: 21aastase tütre ja 18aastase poja, kes on ema aktiivse tegutsemisega sujuvalt kohanenud.