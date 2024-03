Artikkel

Tagasihoidlikule tehnoloogiabossile Jensen Huangile ei meeldi intervjuusid anda ning ta püüab sellest kõrvale vingerdada, väites, et tema pole suurt midagi teinud – kõik on meeskonnatöö. Foto: AFP / Scanpix

Edulugu: nõudepesija rügas end Nvidia bossmiljardäriks

Tänaseks ikooniliseks saanud mustas nahktagis Nvidia tegevjuhi ja kaasasutaja Jensen Huangi netoväärtus on tõusnud miljarditesse dollaritesse koos tema juhitava ettevõtte väärtuse kasvuga. Tema teekond algas aga hoopis restoranis, kus noormees töötas end üles nõudepesijast kelneriks, olles uhke oma saavutuse üle.

Huangi elu on sama põnev kui tema loodud ettevõtte lugu ning see on täis sama lakkamatut uuenduste ja progressi püüdlust. Kuidas sai poisist, kelle varajased lapsepõlve mälestused olid kõike muud kui meeldivad, ühe suurima tehnoloogiaettevõtte asutaja ja tegevjuht?