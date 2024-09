Tagasi 19.09.24, 09:38 Madiberk tahab uue kaitseidu kasvatada suuremaks kui ükssarvik Suurettevõtja Taavi Madiberki tahab hiljuti loodud kaitseidu Frankenburg Technologiesi kasvatada tõeliselt suureks ‒ decacorniks, mis on kümmekorda väärtuslikum kui ükssarvik.

Suurettevõtja Taavi Madiberk alustas Frankenburg Technologiesi loomist küsimusega, mida on vaja, et võita järgmine sõda? Foto: Raul Mee

“Teine maailmasõda võideldi lahinguväljakul, kuid võideti tehastes. Võitis USA tugev tootmisvõimsus,” sõnas Madiberk ja märkis, et ettevõtte loomist alustaski ta küsimusest, mida on vaja, et võita järgmine sõda.

