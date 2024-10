Tagasi 02.10.24, 06:00 Litter litri haaval. Roberta Eineri kannatlikult laotud elu Litter litri haaval, aas aasa järel. Eesti üks edukamaid moeloojaid Roberta Einer on oma elus liikunud kunstiinimesele ebatüüpiliselt teadlikult ja täpselt.

Lady Gaga. Megan Fox. Dua Lipa. Rihanna. Megastaarid? Jah. Eesti läbi ajaloo ühe edukama moelooja Roberta Eineri kliendid? Jah. Aga see on vaid üks killuke Eineri edust. Jäämäe tipp.

Eineri teekond megastaaride ning üldse eduni on olnud täis hulljulgust, naiivsust, tahtejõudu, pisaraid, vedamist, tööd. Einer ütleb, et pole väga palju muutunud ajast, mil ta teismelisena Londonisse õppima ja elama läks. Et edu ja vintsutused pole teda vorminud kalgiks üle laipade minejaks, kuigi seda võiks ju kahtlustada. Ta on sihikindel ja teab, et head asjad lasevad end oodata. Et alustada tuleb väikeselt ning et väikesed asjad loovad kokku suure.

See siin on moelooja Roberta Eineri lugu läbi oluliste aegade ja inimeste tema elus.

VANAEMAGA AIAS

“Vanaema õpetas mind kuduma, tikkima, õmblema. Mäletan, kõik talved tegime ristpistes minu magamistoas karuga linikuid.”

