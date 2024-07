Tagasi 08.07.24, 06:00 Kõik ei ihkagi suureks kasvada: Lõuna-Eesti väikeärid tahavad jääda oma liistude juurde

Votexi eestvedajad tütar Kadri Vinnal ja ema Heidi Kirotar hindavad omavahelist koostööd heaks. Vahel ikka vaieldakse, aga mitte kurjalt. Siiski rohkem toetatakse üksteist. Kui emal tekib mingi jama, siis pöördub ta alati tütre poole, kellega koos probleemid ja mured lahendatakse.

Foto: Liis Treimann

Eesti väiketootjad igatseks küll välismaale, ent jäävad samas ettevaatlikuks, sest kodune äri on mugav ja turvaline.

Viie töötajaga Viljandi voodipesutootja Votex House on oma tootmise sisse seadnud ruumidesse, mis on kokku sama suur kui keskmine kolmetoaline korter. Laatadel ja väljamüükidel käiv firma on tasapisi kasvatanud endale fänkonna. „Meil on üks selline klient ka, kellel on kõik meie voodipesud olemas. Ingrid, ta jälle tellis,“ ütles pereettevõtte Votexi turundusjuht Kadri Vinnal. Ülemäära rohkemast Votex praegu ei unistagi.

