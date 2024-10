Tagasi 23.10.24, 18:00 Nulleuro päevad, puhtaks spordiklubis ja kõhutäis üritustel: kuidas kavalasti raha kokku hoida Kui kõik meie ümber läheb järjest kallimaks, tekib paratamatult küsimus, kuidas üha tõusvate hindadega sammu pidada. Alati on võimalik oma soove vähendada ja et teha seda masendusse langemata, tuleb appi kavalus.

Investor Elisabeth Orgmets loobus sisustusvidinate ostmisest, mida tegelikult vaja pole. Need kippusid seni ostukorvi siginema ja raha röövima seetõttu, et poodides käimine oli rohkem nagu üks ajaveetmise vorme. Foto: Erakogu

Eriti oluline on inimestele just see, kuidas saada hakkama järjest kallimate hindadega nii, et samal ajal elukvaliteet ei kannataks. Investorina tegutsevatel inimestel on kokkuhoidlikkus tarbimiselt oluline ka põhjusel, et siis jääb rohkem raha, mida portfelli kasvama paigutada. Leidlikud inimesed tõid välja tegevusi, mis mõnel juhul aitavad kulud lausa nulli lähedale viia.

